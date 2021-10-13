https://ria.ru/20211013/picasso-1754196455.html
Рисунок обнаженной фигуры скрывался под картиной Пикассо
Рисунок обнаженной фигуры скрывался под картиной Пикассо - РИА Новости, 13.10.2021
Рисунок обнаженной фигуры скрывался под картиной Пикассо
Рисунок обнаженной женщины скрывался под картиной Пабло Пикассо "Завтрак слепого", сообщает CNN. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T01:45
2021-10-13T01:45
2021-10-13T01:45
культура
живопись
пабло пикассо
новости культуры
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Рисунок обнаженной женщины скрывался под картиной Пабло Пикассо "Завтрак слепого", сообщает CNN. Изображение позволил увидеть рентгенофлуоресцентный анализ. Производившая исследование компания Oxia Palus на этом не остановилась. При помощи искусственного интеллекта и 3D-печати ученые воссоздали записанное полотно. Обнаруженная картина относится к "голубому" периоду творчества Пикассо (с 1901 по 1904 год). В то время художник писал монохромные произведения в оттенках голубого и зеленого. И теплые тона в свои работы он добавлял редко. Тогда Пикассо было очень трудно продавать эти мрачные картины, однако сегодня они пользуются популярностью среди ценителей искусства. В 1903 году поверх обнаженной фигуры Пикассо написал "Завтрак слепого". "Вероятно ему не хотелось закрашивать рисунок, но он был беден, а материалы для создания новой работы стоили дорого", — размышляет Джордж Канн, один из создателей Oxia Palus.Фигура женщины появляется на эскизах художника и на другой его картине — "Жизнь" ("La vie"). "Это позволяет предположить, что он испытывал к ней чувства", — добавляет Канн. Тай Мерфи, специалист по наследию Пикассо из компании Domos Art Advisors, подтверждает, что полотно, созданное искусственным интеллектом действительно похоже на картины Пикассо "голубого" периода. Однако он считает, что при внимательном рассмотрении эксперт, вероятно, сможет распознать, что это не оригинал.Нашлись и те, кто раскритиковал воссоздание картины Пикассо посредством подобных технологий. Однако Мерфи не видит в этом никакой проблемы. Он напоминает, что у художников всегда есть подражатели. Дэвид Дибоса, преподаватель Колледжа искусств Челси, уверен в том, что все поклонники творчества Пикассо будут взволнованны из-за восстановления работы художника. Однако он сомневается в том, нужно ли было распечатывать картину на холсте. По его мнению, полотно было бы доступнее для широкой аудитории, если бы его представили в качестве цифрового произведения.
https://ria.ru/20210426/picasso-1729700911.html
https://ria.ru/20210706/picasso-1739892487.html
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живопись, пабло пикассо, новости культуры
Рисунок обнаженной фигуры скрывался под картиной Пикассо
Рисунок обнаженной фигуры скрывался под картиной Пикассо "Завтрак слепого"
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Рисунок обнаженной женщины скрывался под картиной Пабло Пикассо "Завтрак слепого", сообщает
CNN.
Изображение позволил увидеть рентгенофлуоресцентный анализ. Производившая исследование компания Oxia Palus на этом не остановилась. При помощи искусственного интеллекта и 3D-печати ученые воссоздали записанное полотно.
Обнаруженная картина относится к "голубому" периоду творчества Пикассо (с 1901 по 1904 год). В то время художник писал монохромные произведения в оттенках голубого и зеленого. И теплые тона в свои работы он добавлял редко. Тогда Пикассо было очень трудно продавать эти мрачные картины, однако сегодня они пользуются популярностью среди ценителей искусства.
В 1903 году поверх обнаженной фигуры Пикассо написал "Завтрак слепого". "Вероятно ему не хотелось закрашивать рисунок, но он был беден, а материалы для создания новой работы стоили дорого", — размышляет Джордж Канн, один из создателей Oxia Palus.
Фигура женщины появляется на эскизах художника и на другой его картине — "Жизнь" ("La vie"). "Это позволяет предположить, что он испытывал к ней чувства", — добавляет Канн.
Тай Мерфи, специалист по наследию Пикассо из компании Domos Art Advisors, подтверждает, что полотно, созданное искусственным интеллектом действительно похоже на картины Пикассо "голубого" периода. Однако он считает, что при внимательном рассмотрении эксперт, вероятно, сможет распознать, что это не оригинал.
Нашлись и те, кто раскритиковал воссоздание картины Пикассо посредством подобных технологий. Однако Мерфи не видит в этом никакой проблемы. Он напоминает, что у художников всегда есть подражатели.
Дэвид Дибоса, преподаватель Колледжа искусств Челси, уверен в том, что все поклонники творчества Пикассо будут взволнованны из-за восстановления работы художника. Однако он сомневается в том, нужно ли было распечатывать картину на холсте. По его мнению, полотно было бы доступнее для широкой аудитории, если бы его представили в качестве цифрового произведения.