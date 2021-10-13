https://ria.ru/20211013/perepis-1754308849.html

Москвичи смогут дистанционно поучаствовать в переписи населения

Москвичи смогут дистанционно поучаствовать в переписи населения - РИА Новости, 13.10.2021

Москвичи смогут дистанционно поучаствовать в переписи населения

Москвичи смогут принять участие в переписи населения, заполнив цифровую анкету на портале gosuslugi.ru, сообщается на официальном портале мэра Москвы. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T07:34

2021-10-13T07:34

2021-10-13T07:34

общество

москва

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Москвичи смогут принять участие в переписи населения, заполнив цифровую анкету на портале gosuslugi.ru, сообщается на официальном портале мэра Москвы.Отмечается, что перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. Москвичи смогут заполнить цифровую анкету переписи самостоятельно, либо обратиться к сотрудникам центра "Мои документы".В сообщении подчеркивается, что вопросы анкеты затронут пол, возраст, национальную принадлежность, образование и семейный статус, а не персональные данные, как номер паспорта или имя.

https://ria.ru/20210929/bezopasnost-1752334423.html

москва

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2021

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общество, москва