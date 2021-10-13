https://ria.ru/20211013/perepis-1754308849.html
Москвичи смогут дистанционно поучаствовать в переписи населения
Москвичи смогут дистанционно поучаствовать в переписи населения - РИА Новости, 13.10.2021
Москвичи смогут дистанционно поучаствовать в переписи населения
Москвичи смогут принять участие в переписи населения, заполнив цифровую анкету на портале gosuslugi.ru, сообщается на официальном портале мэра Москвы. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T07:34
2021-10-13T07:34
2021-10-13T07:34
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742357935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b158541cc1680c504c318caab34f8ea.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Москвичи смогут принять участие в переписи населения, заполнив цифровую анкету на портале gosuslugi.ru, сообщается на официальном портале мэра Москвы.Отмечается, что перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. Москвичи смогут заполнить цифровую анкету переписи самостоятельно, либо обратиться к сотрудникам центра "Мои документы".В сообщении подчеркивается, что вопросы анкеты затронут пол, возраст, национальную принадлежность, образование и семейный статус, а не персональные данные, как номер паспорта или имя.
https://ria.ru/20210929/bezopasnost-1752334423.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742357935_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42924c79cc7060d1648978122ec03613.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Москвичи смогут дистанционно поучаствовать в переписи населения
Москвичи смогут дистанционно принять участие в переписи населения