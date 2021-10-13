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Москвичи смогут дистанционно поучаствовать в переписи населения
Москвичи смогут дистанционно поучаствовать в переписи населения - РИА Новости, 13.10.2021
Москвичи смогут дистанционно поучаствовать в переписи населения
Москвичи смогут принять участие в переписи населения, заполнив цифровую анкету на портале gosuslugi.ru, сообщается на официальном портале мэра Москвы. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T07:34
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общество
москва
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Москвичи смогут принять участие в переписи населения, заполнив цифровую анкету на портале gosuslugi.ru, сообщается на официальном портале мэра Москвы.Отмечается, что перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. Москвичи смогут заполнить цифровую анкету переписи самостоятельно, либо обратиться к сотрудникам центра "Мои документы".В сообщении подчеркивается, что вопросы анкеты затронут пол, возраст, национальную принадлежность, образование и семейный статус, а не персональные данные, как номер паспорта или имя.
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общество, москва
07:34 13.10.2021
 
Москвичи смогут дистанционно поучаствовать в переписи населения

Москвичи смогут дистанционно принять участие в переписи населения

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтраница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Москвичи смогут принять участие в переписи населения, заполнив цифровую анкету на портале gosuslugi.ru, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
"В этом году принять участие во Всероссийской переписи населения москвичи могут в центрах госуслуг "Мои документы" двумя способами: на стационарном участке с помощью специалиста офиса или в зоне электронных услуг через единый портал gosuslugi.ru", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. Москвичи смогут заполнить цифровую анкету переписи самостоятельно, либо обратиться к сотрудникам центра "Мои документы".
В сообщении подчеркивается, что вопросы анкеты затронут пол, возраст, национальную принадлежность, образование и семейный статус, а не персональные данные, как номер паспорта или имя.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
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