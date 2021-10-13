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Путин заявил, что некоторые перекладывают на других вину за цены на газ
Путин заявил, что некоторые перекладывают на других вину за цены на газ - РИА Новости, 13.10.2021
Путин заявил, что некоторые перекладывают на других вину за цены на газ
Президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации с ценами на газ в Европе, отметил, что некоторые партнеры России пытаются прикрывать свои собственные ошибки. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:31
2021-10-13T15:42
в мире
природный газ
европа
владимир путин
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации с ценами на газ в Европе, отметил, что некоторые партнеры России пытаются прикрывать свои собственные ошибки.Глава государства в среду принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Во время выступления президент отметил, что после прошлой холодной зимы в Европе многие страны не стали восполнять запасы газа перед новым сезоном, понадеялись на спотовые поставки газа и тем самым еще сильнее "подстегнули цены наверх". Он добавил, что рост цен на газ стал следствием дефицита электроэнергии, и призвал не перекладывать с больной головы на здоровую."Иногда слушаешь, что на этот счет говорится, просто удивляешься. Просто удивительно. Как будто не видят цифр, я еще об этом скажу, не видят реалий, просто прикрывают свои собственные ошибки", - сказал Путин.
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"Не видят реалий" – Путин объяснил, чем обусловлен рост цен на газ
"Не видят реалий" – Путин объяснил, чем обусловлен рост цен на газ
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в мире, природный газ, европа, владимир путин, россия, цены на нефть
14:31 13.10.2021 (обновлено: 15:42 13.10.2021)
 
Путин заявил, что некоторые перекладывают на других вину за цены на газ

Путин заявил, что некоторые пытаются переложить на других вину за ситуацию с ценами на газ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации с ценами на газ в Европе, отметил, что некоторые партнеры России пытаются прикрывать свои собственные ошибки.
Глава государства в среду принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Во время выступления президент отметил, что после прошлой холодной зимы в Европе многие страны не стали восполнять запасы газа перед новым сезоном, понадеялись на спотовые поставки газа и тем самым еще сильнее "подстегнули цены наверх". Он добавил, что рост цен на газ стал следствием дефицита электроэнергии, и призвал не перекладывать с больной головы на здоровую.
"Иногда слушаешь, что на этот счет говорится, просто удивляешься. Просто удивительно. Как будто не видят цифр, я еще об этом скажу, не видят реалий, просто прикрывают свои собственные ошибки", - сказал Путин.
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В миреПриродный газЕвропаВладимир ПутинРоссияЦены на нефть
 
 
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