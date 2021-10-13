https://ria.ru/20211013/otvetstvennost-1754377851.html
Путин заявил, что некоторые перекладывают на других вину за цены на газ
Путин заявил, что некоторые перекладывают на других вину за цены на газ - РИА Новости, 13.10.2021
Путин заявил, что некоторые перекладывают на других вину за цены на газ
Президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации с ценами на газ в Европе, отметил, что некоторые партнеры России пытаются прикрывать свои собственные ошибки. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:31
2021-10-13T14:31
2021-10-13T15:42
в мире
природный газ
европа
владимир путин
россия
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754396404_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8408712220af24f3c6d72b6921b08801.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации с ценами на газ в Европе, отметил, что некоторые партнеры России пытаются прикрывать свои собственные ошибки.Глава государства в среду принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Во время выступления президент отметил, что после прошлой холодной зимы в Европе многие страны не стали восполнять запасы газа перед новым сезоном, понадеялись на спотовые поставки газа и тем самым еще сильнее "подстегнули цены наверх". Он добавил, что рост цен на газ стал следствием дефицита электроэнергии, и призвал не перекладывать с больной головы на здоровую."Иногда слушаешь, что на этот счет говорится, просто удивляешься. Просто удивительно. Как будто не видят цифр, я еще об этом скажу, не видят реалий, просто прикрывают свои собственные ошибки", - сказал Путин.
https://ria.ru/20211013/gazprom-1754306625.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754396404_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0308cb4701a20668b125a5d30930f239.jpg
"Не видят реалий" – Путин объяснил, чем обусловлен рост цен на газ
"Не видят реалий" – Путин объяснил, чем обусловлен рост цен на газ
2021-10-13T14:31
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, природный газ, европа, владимир путин, россия, цены на нефть
14:31 13.10.2021 (обновлено: 15:42 13.10.2021)
Путин заявил, что некоторые перекладывают на других вину за цены на газ
Путин заявил, что некоторые пытаются переложить на других вину за ситуацию с ценами на газ