https://ria.ru/20211013/otvetstvennost-1754377851.html

Путин заявил, что некоторые перекладывают на других вину за цены на газ

Путин заявил, что некоторые перекладывают на других вину за цены на газ - РИА Новости, 13.10.2021

Путин заявил, что некоторые перекладывают на других вину за цены на газ

Президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации с ценами на газ в Европе, отметил, что некоторые партнеры России пытаются прикрывать свои собственные ошибки. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:31

2021-10-13T14:31

2021-10-13T15:42

в мире

природный газ

европа

владимир путин

россия

цены на нефть

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации с ценами на газ в Европе, отметил, что некоторые партнеры России пытаются прикрывать свои собственные ошибки.Глава государства в среду принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Во время выступления президент отметил, что после прошлой холодной зимы в Европе многие страны не стали восполнять запасы газа перед новым сезоном, понадеялись на спотовые поставки газа и тем самым еще сильнее "подстегнули цены наверх". Он добавил, что рост цен на газ стал следствием дефицита электроэнергии, и призвал не перекладывать с больной головы на здоровую."Иногда слушаешь, что на этот счет говорится, просто удивляешься. Просто удивительно. Как будто не видят цифр, я еще об этом скажу, не видят реалий, просто прикрывают свои собственные ошибки", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211013/gazprom-1754306625.html

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россия

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"Не видят реалий" – Путин объяснил, чем обусловлен рост цен на газ "Не видят реалий" – Путин объяснил, чем обусловлен рост цен на газ 2021-10-13T14:31 true PT0M31S

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в мире, природный газ, европа, владимир путин, россия, цены на нефть