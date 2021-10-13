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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211013/otkhody-1754408091.html
Доля перерабатываемых в МО отходов к 2024 году составит 84%
Доля перерабатываемых в МО отходов к 2024 году составит 84% - РИА Новости, 13.10.2021
Доля перерабатываемых в МО отходов к 2024 году составит 84%
Вторичной переработке будут подвергаться не менее 84% коммунальных отходов в Московской области к 2024 году, рассказал вице-губернатор региона Евгений Хромушин... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:24
2021-10-13T16:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Вторичной переработке будут подвергаться не менее 84% коммунальных отходов в Московской области к 2024 году, рассказал вице-губернатор региона Евгений Хромушин на Российском экологическом форуме, сообщил телеканал "360"."К 2024 году, когда мы построим мощности по производству RDF-топлива, уже лишь 16% так называемых неперерабатываемых хвостов будут размещать в чашах", – сообщил вице-губернатор.Мощности предприятий по переработке ТКО в регионе постоянно растут. Московская область находится в числе регионов, которые лидируют в стране по обращению с отходами. Это отметила заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко на Российском экологическом форуме.Уже к 2022 году планируют отправлять на переработку 50% отходов. Вице-губернатор отметил, что это значительно больше, чем показатели, заложенные в президентском проекте "Экология".
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московская область (подмосковье)
16:24 13.10.2021
 

Доля перерабатываемых в МО отходов к 2024 году составит 84%

© РИА Новости / Алексей МайшевМусор на конвейерной ленте на предприятии для сортировки, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов
Мусор на конвейерной ленте на предприятии для сортировки, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Вторичной переработке будут подвергаться не менее 84% коммунальных отходов в Московской области к 2024 году, рассказал вице-губернатор региона Евгений Хромушин на Российском экологическом форуме, сообщил телеканал "360".
"К 2024 году, когда мы построим мощности по производству RDF-топлива, уже лишь 16% так называемых неперерабатываемых хвостов будут размещать в чашах", – сообщил вице-губернатор.
Мощности предприятий по переработке ТКО в регионе постоянно растут. Московская область находится в числе регионов, которые лидируют в стране по обращению с отходами. Это отметила заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко на Российском экологическом форуме.
Уже к 2022 году планируют отправлять на переработку 50% отходов. Вице-губернатор отметил, что это значительно больше, чем показатели, заложенные в президентском проекте "Экология".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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