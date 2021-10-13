https://ria.ru/20211013/oruzhie-1754410095.html
Путин удивился реакции США на создание Россией гиперзвукового оружия
Путин удивился реакции США на создание Россией гиперзвукового оружия - РИА Новости, 13.10.2021
Путин удивился реакции США на создание Россией гиперзвукового оружия
Президент России Владимир Путин удивился реакции США на создание Россией гиперзвукового оружия, так как, по его словам, сначала Вашингтон говорил, что ему все... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:30
2021-10-13T16:30
2021-10-13T17:14
сша
владимир путин
россия
безопасность
вашингтон (город)
гиперзвуковое оружие россии
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удивился реакции США на создание Россией гиперзвукового оружия, так как, по его словам, сначала Вашингтон говорил, что ему все равно, а теперь ему это не нравится."Я сказал: мы это сделаем. Ответ от американских партнеров: наше ПРО не против вас, вы делайте, что хотите, будем исходить из того, что это не против нас. Мы это сделали. Какие претензии? А теперь не нравится", - сказал он на "Российской энергетической неделе"."А нам разве нравится, когда вы выходили из ПРО. Не мы это начали", - добавил Путин, отметив, что Россия готова вести диалог с США.
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сша, владимир путин, россия, безопасность, вашингтон (город), гиперзвуковое оружие россии
16:30 13.10.2021 (обновлено: 17:14 13.10.2021)
Путин удивился реакции США на создание Россией гиперзвукового оружия
Путин выразил удивление реакцией США на создание Россией гиперзвукового оружия