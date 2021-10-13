https://ria.ru/20211013/oruzhie-1754384274.html

Россия не использует никакого оружия в экономике, заявил Путин

Россия не использует никакого оружия в экономике, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2021

Россия не использует никакого оружия в экономике, заявил Путин

Россия не использует никакого оружия, а в экономике это вообще исключено, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:50

2021-10-13T14:50

2021-10-13T15:05

в мире

владимир путин

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия не использует никакого оружия, а в экономике это вообще исключено, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Модератор пленарного заседания, ведущая телеканала CNBC Хедли Гэмбл задала президенту вопрос, использует ли Россия энергию как оружие."Россия вообще не использует никакого оружия, если вы обратили внимание", - ответил Путин."Где мы используем оружие? В каких конфликтах мы участвуем? А что касается экономики, то это вообще исключено", - добавил президент.

https://ria.ru/20211013/otvetstvennost-1754377851.html

россия

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2021

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в мире, владимир путин, россия