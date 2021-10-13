https://ria.ru/20211013/oruzhie-1754384274.html
Россия не использует никакого оружия в экономике, заявил Путин
Россия не использует никакого оружия в экономике, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2021
Россия не использует никакого оружия в экономике, заявил Путин
Россия не использует никакого оружия, а в экономике это вообще исключено, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:50
2021-10-13T14:50
2021-10-13T15:05
в мире
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754378241_0:27:3239:1848_1920x0_80_0_0_aed571103fd9e951e7103c49a39805a3.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия не использует никакого оружия, а в экономике это вообще исключено, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Модератор пленарного заседания, ведущая телеканала CNBC Хедли Гэмбл задала президенту вопрос, использует ли Россия энергию как оружие."Россия вообще не использует никакого оружия, если вы обратили внимание", - ответил Путин."Где мы используем оружие? В каких конфликтах мы участвуем? А что касается экономики, то это вообще исключено", - добавил президент.
https://ria.ru/20211013/otvetstvennost-1754377851.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754378241_0:68:2639:2047_1920x0_80_0_0_6b99fc96d80b1403dd7844412d9f726c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия
14:50 13.10.2021 (обновлено: 15:05 13.10.2021)
Россия не использует никакого оружия в экономике, заявил Путин
Путин: Россия не использует никакого оружия, а в экономике это вообще исключено