https://ria.ru/20211013/opek-1754373427.html

ОПЕК в сентябре увеличила добычу нефти

ОПЕК в сентябре увеличила добычу нефти - РИА Новости, 13.10.2021

ОПЕК в сентябре увеличила добычу нефти

Добыча нефти ОПЕК в сентябре выросла на 486 тысяч баррелей в сутки, составив 27,33 миллиона баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного доклада ОПЕК. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:16

2021-10-13T14:16

2021-10-13T14:16

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Добыча нефти ОПЕК в сентябре выросла на 486 тысяч баррелей в сутки, составив 27,33 миллиона баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного доклада ОПЕК."Общая добыча нефти 13 стран ОПЕК в среднем составила 27,33 миллиона баррелей в сутки в сентябре 2021 года, что на 0,49 миллиона баррелей в сутки больше по сравнению с предыдущим месяцем. В основном добыча увеличилась в Нигерии, Саудовской Аравии и Ираке", - сообщается в докладе.Так, добыча нефти в сентябре по сравнению с августом в Ираке выросла на 84 тысячи баррелей в сутки, в Саудовской Аравии - на 139 тысяч, в Нигерии - на 156 тысяч, в Кувейте - на 26 тысяч, а также в ряде других стран. Сокращение добычи в Ливии составило 5 тысяч баррелей в сутки, 6 тысяч - в Конго и 1 тысячу баррелей в сутки - в Экваториальной Гвинее.ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На август они сентябрь 4,96 миллиона баррелей в сутки.В сделке от ОПЕК участвуют только 10 из 13 стран - из нее исключены Иран, Венесуэла и Ливия. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для РФ, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.

https://ria.ru/20211013/neft-1754341979.html

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экономика, иран, ирак, опек, цены на нефть, россия