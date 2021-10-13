https://ria.ru/20211013/obrazovanie-1754440800.html

Кировская область демонстрирует высокие темпы по нацпроекту "Образование"

Кировская область демонстрирует высокие темпы по нацпроекту "Образование" - РИА Новости, 13.10.2021

Кировская область демонстрирует высокие темпы по нацпроекту "Образование"

Кировская область демонстрирует высокие темпы реализации национального проекта "Образование", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T18:43

2021-10-13T18:43

2021-10-13T18:43

кировская область

общество

образование

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Кировская область демонстрирует высокие темпы реализации национального проекта "Образование", сообщает пресс-служба правительства региона.Кировская область участвует в национальном проекте "Образование" с 2018 года."За это время регион показал высокие темпы реализации федеральных проектов. В текущем году на реализацию нацпроекта из федерального бюджета было выделено 2 947 700 рублей, где больше 2 миллионов рублей составляет субсидия на строительство новых школ, работа по которым начнется лишь в следующем году", - говорится в сообщении.Основные мероприятия в рамках нацпроекта в 2021 году в Кировской области направлены на создание современных условий в образовательных организациях и развитие системы дополнительного образования школьников. Так, на базе районных государственных школ в новом учебном году уже начали свою работу 63 центра цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". В Кировском лицее естественных наук открылся первый в регионе школьный "Кванториум", а на базе Вятского многопрофильного лицея – Центр цифрового образования "IT-куб". На средства федерального бюджета до конца года завершится проведение ремонтов спортивных залов в 21 сельской школе. Современным оборудованием будут оснащены мастерские двух школ для детей с ограниченными возможностями здоровья."В школах региона сегодня продолжается создание комфортной и современной образовательной среды. Внимание уделяется и развитию системы дополнительного образования школьников, чтобы каждый из ребят смог в полной мере раскрыть свои таланты и в будущем определиться с направлением профессиональной деятельности. Правительством Кировской области принимаются меры, чтобы все дети, вне зависимости от места проживания, имели равный доступ к получению качественного образования", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя председателя правительства региона Дмитрия Курдюмова.Отмечается, что в Кирове продолжаются работы по строительству новой школы в микрорайоне Радужный в рамках национального проекта "Образование"."Губернатором Кировской области Игорем Васильевым проведена большая работа по привлечению федеральных средств на строительство новых образовательных организаций. Напомним, в июле текущего года Кировской области были выделены средства на строительство трех новых школ и двух пристроев к уже существующим образовательным организациям в рамках первого этапа отбора по новой демографической субсидии на 2021-2022 годы", - подчеркивается в сообщении.По словам министра образования Ольги Рысевой, средства на строительство новых школ заведены в показатели нацпроекта, мониторинг освоения которых проводит министерство просвещения РФ. "При этом субсидия рассчитана на 2 года, соответственно, в 2021 году должно начаться проектирование, а в 2022 – строительство. Без учета этих данных Кировская область является одним из лидирующих регионов по реализации мероприятий в рамках федеральных проектов", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20210921/delo-1751120381.html

https://ria.ru/20210917/medvezhata-1750560312.html

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общество, образование, кировская область, киров, кванториум, россия