https://ria.ru/20211013/oborona-1754416154.html

Национальная оборона. Колонка Героя Советского Союза Б. В. Громова

Национальная оборона. Колонка Героя Советского Союза Б. В. Громова - РИА Новости, 13.10.2021

Национальная оборона. Колонка Героя Советского Союза Б. В. Громова

Вопросы национальной обороны — очень важная тема во все времена. Потому что национальная безопасность и национальная оборона — это, без преувеличения, фундамент РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T18:00

2021-10-13T18:00

2021-10-13T18:35

нато

вооруженные силы - безопасность

россия

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Вопросы национальной обороны — очень важная тема во все времена. Потому что национальная безопасность и национальная оборона — это, без преувеличения, фундамент существования любого государства, а нашего отечества — тем более.Мы живем в завершающейся первой трети XXI века. За окном — новый изменчивый мир, новые взгляды на политику, экономику (а значит, опять на политику), стратегические и локальные интересы многих стран на экологию, культуру, спорт, искусство и другие мировые направления в жизни общества.Но говоря об этих глобальных вопросах и помня, что Россия, как и весь мир, тоже должна меняться и развиваться, мы не можем не понимать и забывать многовековую историю, которая показывает, что мы значительно чаще, чем другие, оказывались объектом вероломного, скрытого и открытого, прямого политического, военного, дипломатического, экономического и других видов давления и агрессии. Это продолжается и сегодня — и, вероятно, не закончится и завтра, и послезавтра.Это реальный взгляд на историю и, как следствие, на сегодняшний день. Меня очень беспокоит и тревожит неадекватное поведение элиты многих западных стран, хотя мое отношение к простому народу этих государств уважительное в высшей степени. Меня по-человечески иногда напрягает высокомерие их лидеров, неприкрытое неуважительное отношение к моей стране, их в ряде случаев ложь по-крупному и мелкому, их русофобия. Для них это становится нормой. Это очень опасно для мира.Фактически это смахивает на нравственную деградацию Запада, потому что они стали или забывать, или делать вид, что забывают, результаты и итоги последней (дай бог, чтобы это так и было), Второй мировой, войны и кто их спас от черной чумы XX века. Ведь реально победитель в ней (в этой войне) только Советский Союз, а все остальные страны были на подпевке. В том числе, например, и Франция, которая сложила оружие перед Гитлером уже через месяц после начала боевых действий. Но хоть продержалась месяц, а многие другие сдались значительно раньше.Они-то забывают, а мы нет. Как можно забыть походы на нас шведов, литовцев, Наполеона; две мировые войны, развязанные основными странами Европы и фашистской Германией, которую поддержали почти все европейские государства; применение впервые, без всякой необходимости, американцами ядерного оружия против двух японских городов в 1945 году и мгновенную гибель сотен тысяч мирных жителей; многие десятки незаконных военных заварух (так называемых локальных войн), устроенных американцами, англичанами и другими членами НАТО в Тихоокеанском регионе (Корея, Вьетнам), в Азии, Африке и на Ближнем Востоке (неоднократно Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия).Итог этого — сотни миллионов погибших, огромные разрушения и экономические потери, гибель десятков законных, развитых и развивающихся независимых государств и так далее и тому подобное.Напрягает стремительная фашизация некоторой части населения Украины и проникновение этого в руководство страны при политической и финансовой поддержке США и других западных государств. Для чего это делается и против кого — совершенно очевидно. Желание напрямую и через разные национальные и международные структуры, СМИ переписать итоги Второй мировой войны и поставить в один ряд фашистскую Германию и СССР, Гитлера и Сталина удручает. Но и должно нас заставить сконцентрироваться!А резкая и планомерная радикализация части ислама во всем мире? Последние события в Афганистане это только подтверждают. Радикально настроенные талибы и родственные им исламские группировки типа "Исламское государство Хорасан", "Исламское движение Узбекистана"*, не говоря уже об ИГ* или "Аль-Каиде" (запрещены в России), обязательно будут стремиться к идеологическому проникновению в страны Средней Азии. Мы не можем исключить и того, что могут начаться попытки воссоединения разобщенных государственными границами народов (туркменов, узбеков, киргизов, таджиков), значительная часть которых находится на территории Афганистана.Возможные успехи талибов в строительстве нового мусульманского общества могут стать детонатором к социальным протестам и политическим кризисам в республиках бывшего СССР.То есть процесс радикальной исламизации здесь может ускориться и к власти могут прийти представители соответствующих партий.Все это очень опасно для России.Ведь это же кому-то нужно! Все это не само по себе разрастается! В это вкладываются огромные финансовые средства известными странами — и в том числе Ближнего Востока.Создание нового военно-политического блока в Тихоокеанском регионе — США — Англия — Австралия — это очень серьезно. И хотя руководители указанных стран прямо не заявляют, что он, этот блок, — военно-политический, но реально оно так и есть. Вроде бы он против Китая. Скорее всего, да, но все-таки главное направление их усилий — против России. Это очевидно.О создании нового тройственного союза много говорят, в том числе отмечают, что он якобы противовес НАТО, что, мол, альянс слабеет, что он себя изжил и так далее. Но это чистой воды словоблудие, потому что НАТО как была, так и останется, а появление новой структуры только резко усиливает мощь США и их союзников и однозначно нарушает сложившуюся и закрепленную соответствующими международными соглашениями глобальную планетарную безопасность.Но объективности ради должен заметить, что не только постоянное давление Запада влияло на положение в России. Достаточно посмотреть и на действия наших руководителей хотя бы в конце 70-х, 80-х и в 90-е годы, когда произошел полный провал почти во всех сферах жизни и деятельности в стране. Но тем не менее, слава богу, многие желающие ошиблись, ожидая, что песня наша спета. Наоборот, ее, нашу песню, слышат и еще не раз услышат в мире!Итак: нас веками хотели и хотят травить и сделать настоящими изгоями в мире. И это с нашими-то достижениями в науке, культуре, защите мира и Европы, разгроме Гитлера и многих других, стабилизации общей обстановки на Ближнем Востоке, в Тихоокеанском регионе, Азии для мирного существования.Теперь из всего этого вопрос: нам нужны и важны свои оборона и безопасность?Да и еще раз да! Конечно, на все 100% и более. Это по-настоящему вопрос нашей жизни и смерти. Мы историей научены. А ее, историю, надо изучать не только для того, чтобы знать, но и чтобы уметь разгребать оставленные ею завалы и делать правильные, своевременные практические выводы.В России в нулевые и нынешние годы сделано много для укрепления обороны и безопасности. Эти положительные усилия, к счастью, только увеличиваются со стороны президента и руководства государства, со стороны федеральных государственных и региональных структур. Это правильно! Это просто необходимо!Нам всем очень важно знать и понимать, что в вопросах укрепления и улучшения безопасности и обороны играют большую роль все без исключения сферы жизнедеятельности в стране:Кроме того, важные составляющие правильной и необходимой организации обороны и безопасности это:На все эти вопросы нужны правильные ответы, чтобы не опоздать с принятием решений.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20211005/ideologiya-1753071486.html

https://ria.ru/20211006/doklad-1753177081.html

https://ria.ru/20210908/blokada-1749094864.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211007/ukraina-1753557219.html

https://ria.ru/20201107/terrorizm-1583372186.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211008/nato-1753629998.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211011/oruzhie-1754107296.html

https://ria.ru/20211007/armiya-1753531047.html

https://ria.ru/20201001/armiya-1578030074.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, вооруженные силы - безопасность, россия