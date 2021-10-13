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Нуланд сообщила, что ее встречи в Москве были полезными
Нуланд сообщила, что ее встречи в Москве были полезными - РИА Новости, 13.10.2021
Нуланд сообщила, что ее встречи в Москве были полезными
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд по завершении всех своих встреч в Москве, заявила РИА Новости, что ее переговоры с российскими коллегами были полезными. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:01
2021-10-13T14:01
в мире
сша
дмитрий козак
александр фомин
виктория нуланд
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд по завершении всех своих встреч в Москве, заявила РИА Новости, что ее переговоры с российскими коллегами были полезными."Очень полезные", - сказала она, отвечая на просьбу охарактеризовать прошедшие в российской столице встречи.Во вторник Нуланд встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны РФ Александр Фомин. Сообщалось, что на 13 октября запланированы ее встречи с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента России Юрием Ушаковым.
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в мире, сша, дмитрий козак, александр фомин, виктория нуланд, россия
14:01 13.10.2021
 
Нуланд сообщила, что ее встречи в Москве были полезными

Замгоссекретаря США Нуланд сообщила РИА Новости, что ее встречи в Москве были полезными

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд по завершении всех своих встреч в Москве, заявила РИА Новости, что ее переговоры с российскими коллегами были полезными.
"Очень полезные", - сказала она, отвечая на просьбу охарактеризовать прошедшие в российской столице встречи.
Во вторник Нуланд встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны РФ Александр Фомин. Сообщалось, что на 13 октября запланированы ее встречи с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента России Юрием Ушаковым.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время визита в Москву - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Вчера, 13:20
Нуланд рассказала о встрече в администрации президента
 
В миреСШАДмитрий КозакАлександр ФоминВиктория НуландРоссия
 
 
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