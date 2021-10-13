https://ria.ru/20211013/nuland-1754369642.html

Нуланд сообщила, что ее встречи в Москве были полезными

Нуланд сообщила, что ее встречи в Москве были полезными - РИА Новости, 13.10.2021

Нуланд сообщила, что ее встречи в Москве были полезными

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд по завершении всех своих встреч в Москве, заявила РИА Новости, что ее переговоры с российскими коллегами были полезными. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:01

2021-10-13T14:01

2021-10-13T14:01

в мире

сша

дмитрий козак

александр фомин

виктория нуланд

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд по завершении всех своих встреч в Москве, заявила РИА Новости, что ее переговоры с российскими коллегами были полезными."Очень полезные", - сказала она, отвечая на просьбу охарактеризовать прошедшие в российской столице встречи.Во вторник Нуланд встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны РФ Александр Фомин. Сообщалось, что на 13 октября запланированы ее встречи с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента России Юрием Ушаковым.

https://ria.ru/20211013/nuland-1754362471.html

сша

россия

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в мире, сша, дмитрий козак, александр фомин, виктория нуланд, россия