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https://ria.ru/20211013/nuland-1754346973.html
В Кремле назвали визит Нуланд в Россию своевременным и необходимым
В Кремле назвали визит Нуланд в Россию своевременным и необходимым - РИА Новости, 13.10.2021
В Кремле назвали визит Нуланд в Россию своевременным и необходимым
Контакты с находящейся с визитом в Москве заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд своевременны и необходимы, не нужно сетовать,... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:07
2021-10-13T12:10
политика
сша
москва
дмитрий козак
дмитрий песков
виктория нуланд
россия
джо байден
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Контакты с находящейся с визитом в Москве заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд своевременны и необходимы, не нужно сетовать, что сразу нельзя достигнуть прорывных договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В первую очередь, конечно, результативность этих переговоров должны комментировать в МИДе, все-таки именно МИД является принимающей стороной, но тем не менее, конечно, мы убеждены, что подобные контакты своевременны и необходимы. Говорить важно, не нужно сетовать на то, что сразу не получается выйти на какие-то прорывные договоренности. Вряд ли это возможно. Слишком большие у нас в двухсторонних отношениях "авгиевы конюшни". Их не разгребешь так сразу, но безусловно такие контакты нужны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают переговоры с Нуланд.Контакты с США на различных уровнях являются позитивным развитием отношений, они необходимы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, эти контакты осуществляются в продолжении "духа Женевы", тех договоренностей и понимания, которые были достигнуты двумя президентами там. Разумеется, это не первые контакты. Вы знаете, что были уже несколько раундов совещаний по вопросам стратстабильности и контроля над вооружениями. Были консультации по вопросам кибербезопасности, поэтому все развивается неплохо, конечно, если это сравнивать с периодом до Женевы, когда как таковые контакты вообще отсутствовали, это позитивное развитие наших двухсторонних отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли оценить переговоры с Нуланд как продолжение диалога между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным.Визит Нуланд продлится до 13 октября. Помимо встреч в российском МИД у нее запланированы переговоры с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком. Кроме того, Нуланд в Москве встретится с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Сама Нуланд по прибытии в Россию заявила РИА Новости, что основной темой предстоящих переговоров в Москве станут стабильные и предсказуемые отношения РФ и США.
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Нуланд приехала на переговоры в МИД России
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла в здание МИД России, где встретится с замглавы министра иностранных дел Сергеем Рябковым.
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политика, сша, москва, дмитрий козак, дмитрий песков, виктория нуланд, россия, джо байден
12:07 13.10.2021 (обновлено: 12:10 13.10.2021)
 
В Кремле назвали визит Нуланд в Россию своевременным и необходимым

Пресс-секретарь президента Песков назвал визит Нуланд в Россию своевременным и необходимым

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Контакты с находящейся с визитом в Москве заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд своевременны и необходимы, не нужно сетовать, что сразу нельзя достигнуть прорывных договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В первую очередь, конечно, результативность этих переговоров должны комментировать в МИДе, все-таки именно МИД является принимающей стороной, но тем не менее, конечно, мы убеждены, что подобные контакты своевременны и необходимы. Говорить важно, не нужно сетовать на то, что сразу не получается выйти на какие-то прорывные договоренности. Вряд ли это возможно. Слишком большие у нас в двухсторонних отношениях "авгиевы конюшни". Их не разгребешь так сразу, но безусловно такие контакты нужны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают переговоры с Нуланд.
Контакты с США на различных уровнях являются позитивным развитием отношений, они необходимы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, эти контакты осуществляются в продолжении "духа Женевы", тех договоренностей и понимания, которые были достигнуты двумя президентами там. Разумеется, это не первые контакты. Вы знаете, что были уже несколько раундов совещаний по вопросам стратстабильности и контроля над вооружениями. Были консультации по вопросам кибербезопасности, поэтому все развивается неплохо, конечно, если это сравнивать с периодом до Женевы, когда как таковые контакты вообще отсутствовали, это позитивное развитие наших двухсторонних отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли оценить переговоры с Нуланд как продолжение диалога между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным.
Визит Нуланд продлится до 13 октября. Помимо встреч в российском МИД у нее запланированы переговоры с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком. Кроме того, Нуланд в Москве встретится с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Сама Нуланд по прибытии в Россию заявила РИА Новости, что основной темой предстоящих переговоров в Москве станут стабильные и предсказуемые отношения РФ и США.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 19:10
Нуланд оценила переговоры в МИД
 
ПолитикаСШАМоскваДмитрий КозакДмитрий ПесковВиктория НуландРоссияДжо Байден
 
 
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