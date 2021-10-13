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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211013/netflix-1754184507.html
Netflix представил рождественский мультфильм о птице, мечтающей быть мышью
Netflix представил рождественский мультфильм о птице, мечтающей быть мышью - РИА Новости, 13.10.2021
Netflix представил рождественский мультфильм о птице, мечтающей быть мышью
На YouTube-канале Netflix опубликовали трейлер короткометражного мультфильма "Робин"("Robin Robin"). РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T06:58
2021-10-13T06:58
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. На YouTube-канале Netflix опубликовали трейлер короткометражного мультфильма "Робин"("Robin Robin"). В рождественской сказке рассказывается о зарянке Робин. Она случайно узнает о том, что у людей есть традиция устанавливать дома елку и наряжать на нее святящиеся гирлянды. Если загадать рядом с деревом желание, то оно обязательно сбудется. Птичка очень хочет стать мышкой и отправляется в опасное путешествие ради исполнения своей мечты. Такое странное желание появилось у Робин не просто так. Яйцо, из которого она вылупилась, когда-то выпало из гнезда. В итоге воспитанием птенца занимались мышки. Однако со временем различия между ней и членами ее приемной семьи становились все заметнее, и птица стремится доказать, что и она может быть действительно хорошим грызуном. Над мультфильмом работала студия Aardman Animation, создавшая такие проекты, как "Барашек Шон", "Побег из Курятника" и "Уоллес и Громит".Премьера ленты запланирована на 24 ноября.
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netflix, новости культуры, кино и сериалы
06:58 13.10.2021
 
Netflix представил рождественский мультфильм о птице, мечтающей быть мышью

На YouTube-канале Netflix опубликовали трейлер мультфильма "Robin Robin".

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. На YouTube-канале Netflix опубликовали трейлер короткометражного мультфильма "Робин"("Robin Robin").
В рождественской сказке рассказывается о зарянке Робин. Она случайно узнает о том, что у людей есть традиция устанавливать дома елку и наряжать на нее святящиеся гирлянды. Если загадать рядом с деревом желание, то оно обязательно сбудется. Птичка очень хочет стать мышкой и отправляется в опасное путешествие ради исполнения своей мечты.
Такое странное желание появилось у Робин не просто так. Яйцо, из которого она вылупилась, когда-то выпало из гнезда. В итоге воспитанием птенца занимались мышки. Однако со временем различия между ней и членами ее приемной семьи становились все заметнее, и птица стремится доказать, что и она может быть действительно хорошим грызуном.
Над мультфильмом работала студия Aardman Animation, создавшая такие проекты, как "Барашек Шон", "Побег из Курятника" и "Уоллес и Громит".
Премьера ленты запланирована на 24 ноября.
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