https://ria.ru/20211013/netflix-1754184507.html

Netflix представил рождественский мультфильм о птице, мечтающей быть мышью

Netflix представил рождественский мультфильм о птице, мечтающей быть мышью - РИА Новости, 13.10.2021

Netflix представил рождественский мультфильм о птице, мечтающей быть мышью

На YouTube-канале Netflix опубликовали трейлер короткометражного мультфильма "Робин"("Robin Robin"). РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T06:58

2021-10-13T06:58

2021-10-13T06:58

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. На YouTube-канале Netflix опубликовали трейлер короткометражного мультфильма "Робин"("Robin Robin"). В рождественской сказке рассказывается о зарянке Робин. Она случайно узнает о том, что у людей есть традиция устанавливать дома елку и наряжать на нее святящиеся гирлянды. Если загадать рядом с деревом желание, то оно обязательно сбудется. Птичка очень хочет стать мышкой и отправляется в опасное путешествие ради исполнения своей мечты. Такое странное желание появилось у Робин не просто так. Яйцо, из которого она вылупилась, когда-то выпало из гнезда. В итоге воспитанием птенца занимались мышки. Однако со временем различия между ней и членами ее приемной семьи становились все заметнее, и птица стремится доказать, что и она может быть действительно хорошим грызуном. Над мультфильмом работала студия Aardman Animation, создавшая такие проекты, как "Барашек Шон", "Побег из Курятника" и "Уоллес и Громит".Премьера ленты запланирована на 24 ноября.

https://ria.ru/20211001/enkanto-1752453468.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

netflix, новости культуры, кино и сериалы