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МЭА впервые предсказало падение спроса на нефть при любом сценарии
МЭА впервые предсказало падение спроса на нефть при любом сценарии - РИА Новости, 13.10.2021
МЭА впервые предсказало падение спроса на нефть при любом сценарии
Международное энергетическое агентство впервые спрогнозировало неизбежное падение спроса на нефть к середине XXI века, говорится в ежегодном докладе World... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T07:24
2021-10-13T08:58
экономика
международное энергетическое агентство
мэа
цены на нефть
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Международное энергетическое агентство впервые спрогнозировало неизбежное падение спроса на нефть к середине XXI века, говорится в ежегодном докладе World Energy Outlook.Его авторы описали три варианта развития событий. Первый учитывает существующие климатические стратегии, даже те, которые еще не приняты (The Stated Policies Scenario, STEPS). По нему добыча нефти должна выйти на пик к середине 2030-х годов на уровне 104 миллиона баррелей в стуки.Второй предусматривает выполнение странами всех взятых на себя обязательств в срок (The Announced Pledges Scenario, APS). Тогда максимальный спрос в 97 миллионов баррелей в сутки будет достигнут во второй половине уже этого десятилетия.Третий предполагает достижение углеродной нейтральности в энергетике к середине века (The Net Zero Emissions by 2050 Scenario, NZE): максимум спроса уже пройден, к 2030 году он упадет до 72 миллионов баррелей ежесуточно.При этом в МЭА считают, что даже при достижении углеродной нейтральности спрос на газ будет расти. При сценарии STEP к 2030 году он на 15% превысит фактический за 2020 год. В APS пик будет достигнут вскоре после 2025 года, а потом начнет медленно снижаться. Общий спрос на газ по сценарию NZE в 2030-м будет примерно на пять процентов выше, чем сейчас.МЭА в своем докладе вновь заявило, что для достижения углеродной нейтральности к 2050 году инвестиции в новые нефтяные или газовые месторождения не нужны, в противном случае возникнет риск либо сокращения рынка, либо переизбытка инвестиций.Ранее Владимир Путин говорил, что рост потребления нефти с 2035 года начнет замедляться и России необходимо просчитывать все возможные варианты.В Минфине также прогнозировали возможное падение цен на нефть в катастрофических масштабах, если декарбонизация в разных странах получит статус закона. По некоторым оценкам, спрос на черное золото в 2050 году может снизиться в четыре-шесть раз от уровня 2019-го.
https://ria.ru/20211004/neft-1753041445.html
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экономика, международное энергетическое агентство, мэа, цены на нефть
07:24 13.10.2021 (обновлено: 08:58 13.10.2021)
 
МЭА впервые предсказало падение спроса на нефть при любом сценарии

МЭА впервые предсказало падение спроса на нефть к середине века при любых сценариях

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Международное энергетическое агентство впервые спрогнозировало неизбежное падение спроса на нефть к середине XXI века, говорится в ежегодном докладе World Energy Outlook.

"Каждый из рассмотренных <...> сценариев в итоге показывает снижение мирового спроса на нефть, хотя сроки и резкость падения сильно различаются", — отмечается в документе.

Его авторы описали три варианта развития событий. Первый учитывает существующие климатические стратегии, даже те, которые еще не приняты (The Stated Policies Scenario, STEPS). По нему добыча нефти должна выйти на пик к середине 2030-х годов на уровне 104 миллиона баррелей в стуки.
Второй предусматривает выполнение странами всех взятых на себя обязательств в срок (The Announced Pledges Scenario, APS). Тогда максимальный спрос в 97 миллионов баррелей в сутки будет достигнут во второй половине уже этого десятилетия.
Третий предполагает достижение углеродной нейтральности в энергетике к середине века (The Net Zero Emissions by 2050 Scenario, NZE): максимум спроса уже пройден, к 2030 году он упадет до 72 миллионов баррелей ежесуточно.
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При этом в МЭА считают, что даже при достижении углеродной нейтральности спрос на газ будет расти. При сценарии STEP к 2030 году он на 15% превысит фактический за 2020 год. В APS пик будет достигнут вскоре после 2025 года, а потом начнет медленно снижаться. Общий спрос на газ по сценарию NZE в 2030-м будет примерно на пять процентов выше, чем сейчас.
МЭА в своем докладе вновь заявило, что для достижения углеродной нейтральности к 2050 году инвестиции в новые нефтяные или газовые месторождения не нужны, в противном случае возникнет риск либо сокращения рынка, либо переизбытка инвестиций.
Ранее Владимир Путин говорил, что рост потребления нефти с 2035 года начнет замедляться и России необходимо просчитывать все возможные варианты.
В Минфине также прогнозировали возможное падение цен на нефть в катастрофических масштабах, если декарбонизация в разных странах получит статус закона. По некоторым оценкам, спрос на черное золото в 2050 году может снизиться в четыре-шесть раз от уровня 2019-го.
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