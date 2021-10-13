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В Нигере при нападении неизвестных на мечеть погибли десять человек
В Нигере при нападении неизвестных на мечеть погибли десять человек - РИА Новости, 13.10.2021
В Нигере при нападении неизвестных на мечеть погибли десять человек
Неизвестные напали на мечеть в юго-западной части Нигера, погибли не менее десяти человек, сообщает местное радио Studio Kalangou со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T22:16
2021-10-13T22:16
2021-10-13T22:16
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Неизвестные напали на мечеть в юго-западной части Нигера, погибли не менее десяти человек, сообщает местное радио Studio Kalangou со ссылкой на очевидцев.Нападение произошло в ночь на вторник в регионе Тиллабери, в так называемой "зоне трех границ" - районе, где проходят государственные границы Нигера с Мали и Буркина-Фасо. В регионе орудуют многочисленные группировки, связанные с террористическими организациями ИГ* и "Аль-Каида"*Как сообщил очевидец нападавшие на двух мотоциклах ворвались в деревню во время вечерней молитвы. Десять прихожан были убиты прямо в мечети.Агентство Франс Пресс сообщает, что в связи с нападением в некоторых департаментах Тиллабери, начиная со среды, было запрещено передвижение на мотоциклах.Нигер расположен в африканском регионе Сахель, одном из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан".* Запрещенная в России террористическая группировка
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в мире, мали, нигер, аль-каида, сахель , россия
В Нигере при нападении неизвестных на мечеть погибли десять человек
Studio Kalangou: десять человек погибли при нападении неизвестных на мечеть в Нигере