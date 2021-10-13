https://ria.ru/20211013/medvezhonok-1754405645.html

Челябинские ветеринары спасают медвежонка, найденного у дороги

Челябинские ветеринары спасают медвежонка, найденного у дороги - РИА Новости, 13.10.2021

Челябинские ветеринары спасают медвежонка, найденного у дороги

Ветеринары в Челябинской области бьются за спасение медвежонка, который бродил вдоль дороги истощенным и ослабленным, сообщил замминистра экологии региона... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:14

2021-10-13T16:14

2021-10-13T16:58

хорошие новости

челябинская область

катав-ивановский район

челябинск

виталий безруков

новости - туризм

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 окт — РИА Новости. Ветеринары в Челябинской области бьются за спасение медвежонка, который бродил вдоль дороги истощенным и ослабленным, сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков.По данным пресс-службы Минэкологии области, во вторник жители Катав-Ивановского района сообщили в Министерство экологии региона о медвежонке, который бродит вдоль дороги недалеко от территории Башкирии. Его доставили в ветеринарную клинику."Медвежонок, которого обнаружили, очень слабый. Это девочка одного года, и она очень истощена. Видно, что прошла огромные расстояния в поисках еды и подвергалась нападению хищников. Скорее всего, ее маму застрелили на территории одного из охотничьих хозяйств Башкирии, и детеныш долго бродил по лесам. Хорошо, что ее вовремя обнаружили и смогли ее спасти", — цитирует пресс-служба Министерства экологии слова Безрукова.В ветеринарной клинике Челябинска медвежонку оказали первую необходимую помощь и провели операцию, сейчас бьются за спасение животного, уточнил он.

челябинская область

катав-ивановский район

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинская область, катав-ивановский район, челябинск, виталий безруков, новости - туризм