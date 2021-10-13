https://ria.ru/20211013/medvezhonok-1754405645.html
Челябинские ветеринары спасают медвежонка, найденного у дороги
Челябинские ветеринары спасают медвежонка, найденного у дороги - РИА Новости, 13.10.2021
Челябинские ветеринары спасают медвежонка, найденного у дороги
Ветеринары в Челябинской области бьются за спасение медвежонка, который бродил вдоль дороги истощенным и ослабленным, сообщил замминистра экологии региона... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:14
2021-10-13T16:14
2021-10-13T16:58
хорошие новости
челябинская область
катав-ивановский район
челябинск
виталий безруков
новости - туризм
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 окт — РИА Новости. Ветеринары в Челябинской области бьются за спасение медвежонка, который бродил вдоль дороги истощенным и ослабленным, сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков.По данным пресс-службы Минэкологии области, во вторник жители Катав-Ивановского района сообщили в Министерство экологии региона о медвежонке, который бродит вдоль дороги недалеко от территории Башкирии. Его доставили в ветеринарную клинику."Медвежонок, которого обнаружили, очень слабый. Это девочка одного года, и она очень истощена. Видно, что прошла огромные расстояния в поисках еды и подвергалась нападению хищников. Скорее всего, ее маму застрелили на территории одного из охотничьих хозяйств Башкирии, и детеныш долго бродил по лесам. Хорошо, что ее вовремя обнаружили и смогли ее спасти", — цитирует пресс-служба Министерства экологии слова Безрукова.В ветеринарной клинике Челябинска медвежонку оказали первую необходимую помощь и провели операцию, сейчас бьются за спасение животного, уточнил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
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челябинская область, катав-ивановский район, челябинск, виталий безруков, новости - туризм
16:14 13.10.2021 (обновлено: 16:58 13.10.2021)
Челябинские ветеринары спасают медвежонка, найденного у дороги
Челябинские ветеринары спасают медвежонка, которого нашли у дороги в лесу