https://ria.ru/20211013/medali-1754350155.html

Липецкая область завоевала 30 медалей на выставке "Золотая осень – 2021"

Липецкая область завоевала 30 медалей на выставке "Золотая осень – 2021" - РИА Новости, 13.10.2021

Липецкая область завоевала 30 медалей на выставке "Золотая осень – 2021"

Липецкая область стала обладателем 21 золотой и девяти серебряных медалей на 23-й Российской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2021", которая прошла... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T12:34

2021-10-13T12:34

2021-10-13T12:34

липецкая область

кубинка

липецкая область

золотая осень (выставка)

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Липецкая область стала обладателем 21 золотой и девяти серебряных медалей на 23-й Российской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2021", которая прошла 5-6 октября в подмосковной Кубинке, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, абсолютным рекордсменом выставки стало ООО "Кузминки", занимающееся переработкой и консервированием мяса. Его продукция получила 11 золотых медалей. Отлично показало себя и ООО "Лебедяньмолоко", продукцию которого отмечена5 золотыми медалями.Артамонов отметил, что Липецкая область участвует в работе выставки "Золотая осень" уже много лет, и высокое качество продукции липецкого агропромышленного комплекса подтверждено многочисленными медалями и дипломами, полученными за победу в предыдущие годы.

https://ria.ru/20211011/dorogi-1753983049.html

кубинка

липецкая область

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кубинка, липецкая область, золотая осень (выставка), игорь артамонов