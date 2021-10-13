Липецкая область завоевала 30 медалей на выставке "Золотая осень – 2021"
© Фото : администрация Липецкой областиМедали и дипломы за победу в Российской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2021"
ЛИПЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Липецкая область стала обладателем 21 золотой и девяти серебряных медалей на 23-й Российской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2021", которая прошла 5-6 октября в подмосковной Кубинке, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, абсолютным рекордсменом выставки стало ООО "Кузминки", занимающееся переработкой и консервированием мяса. Его продукция получила 11 золотых медалей. Отлично показало себя и ООО "Лебедяньмолоко", продукцию которого отмечена5 золотыми медалями.
Артамонов отметил, что Липецкая область участвует в работе выставки "Золотая осень" уже много лет, и высокое качество продукции липецкого агропромышленного комплекса подтверждено многочисленными медалями и дипломами, полученными за победу в предыдущие годы.
"Липецкие аграрии не только полностью обеспечивают потребности наших жителей в продуктах питания, но и способны обеспечить ими несколько российских регионов. Потенциал отрасли базируется на постоянном технологическом обновлении, модернизации производства, применении самых передовых научных достижений", – сказал Артамонов.