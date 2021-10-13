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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20211013/medali-1754350155.html
Липецкая область завоевала 30 медалей на выставке "Золотая осень – 2021"
Липецкая область завоевала 30 медалей на выставке "Золотая осень – 2021" - РИА Новости, 13.10.2021
Липецкая область завоевала 30 медалей на выставке "Золотая осень – 2021"
Липецкая область стала обладателем 21 золотой и девяти серебряных медалей на 23-й Российской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2021", которая прошла... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:34
2021-10-13T12:34
липецкая область
кубинка
липецкая область
золотая осень (выставка)
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Липецкая область стала обладателем 21 золотой и девяти серебряных медалей на 23-й Российской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2021", которая прошла 5-6 октября в подмосковной Кубинке, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, абсолютным рекордсменом выставки стало ООО "Кузминки", занимающееся переработкой и консервированием мяса. Его продукция получила 11 золотых медалей. Отлично показало себя и ООО "Лебедяньмолоко", продукцию которого отмечена5 золотыми медалями.Артамонов отметил, что Липецкая область участвует в работе выставки "Золотая осень" уже много лет, и высокое качество продукции липецкого агропромышленного комплекса подтверждено многочисленными медалями и дипломами, полученными за победу в предыдущие годы.
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кубинка, липецкая область, золотая осень (выставка), игорь артамонов
12:34 13.10.2021
 

Липецкая область завоевала 30 медалей на выставке "Золотая осень – 2021"

© Фото : администрация Липецкой областиМедали и дипломы за победу в Российской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2021"
Медали и дипломы за победу в Российской агропромышленной выставке Золотая осень – 2021 - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Фото : администрация Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Липецкая область стала обладателем 21 золотой и девяти серебряных медалей на 23-й Российской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2021", которая прошла 5-6 октября в подмосковной Кубинке, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, абсолютным рекордсменом выставки стало ООО "Кузминки", занимающееся переработкой и консервированием мяса. Его продукция получила 11 золотых медалей. Отлично показало себя и ООО "Лебедяньмолоко", продукцию которого отмечена5 золотыми медалями.
Артамонов отметил, что Липецкая область участвует в работе выставки "Золотая осень" уже много лет, и высокое качество продукции липецкого агропромышленного комплекса подтверждено многочисленными медалями и дипломами, полученными за победу в предыдущие годы.
"Липецкие аграрии не только полностью обеспечивают потребности наших жителей в продуктах питания, но и способны обеспечить ими несколько российских регионов. Потенциал отрасли базируется на постоянном технологическом обновлении, модернизации производства, применении самых передовых научных достижений", – сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 12:06Липецкая область
Дороги в Воловском районе Липецкой области отремонтируют
 
Липецкая областьКубинкаЛипецкая областьЗолотая осень (выставка)Игорь Артамонов
 
 
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