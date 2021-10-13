Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211013/lnr-1754434848.html
В Луганске не будут вести диалог с Киевом до возвращения офицера СЦКК
В Луганске не будут вести диалог с Киевом до возвращения офицера СЦКК - РИА Новости, 13.10.2021
В Луганске не будут вести диалог с Киевом до возвращения офицера СЦКК
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что до возвращения Киевом офицера представительства республики в Совместном... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T18:18
2021-10-13T18:34
в мире
киев
луганская народная республика
сцкк
леонид пасечник
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573219792_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_a9077140077e136a27b7c4e65395bf67.jpg
ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что до возвращения Киевом офицера представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) продолжать полноценный диалог в минском формате бессмысленно.Ранее в среду в ЛНР сообщили, что украинские силовики взяли в плен сотрудника СЦКК ЛНР в районе пункта пропуска "Первомайск-Золотое".Пасечник потребовал незамедлительно освободить представителя ЛНР и призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ и другие международные организации "дать соответствующую оценку провокационным действиям Киева". Глава ЛНР назвал такие действия украинских силовиков "актом терроризма", и попросил оказать давление на власти Украины для "неукоснительного соблюдения минских соглашений".
https://ria.ru/20211012/ultimatum-1754237140.html
https://ria.ru/20210928/lnr-1752237959.html
киев
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573219792_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_96d97632e5ebd45666973521d41c30b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, киев, луганская народная республика, сцкк, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр
18:18 13.10.2021 (обновлено: 18:34 13.10.2021)
 
В Луганске не будут вести диалог с Киевом до возвращения офицера СЦКК

Пасечник отказался вести диалог с Киевом до возвращения задержанного офицера СЦКК

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что до возвращения Киевом офицера представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) продолжать полноценный диалог в минском формате бессмысленно.
Ранее в среду в ЛНР сообщили, что украинские силовики взяли в плен сотрудника СЦКК ЛНР в районе пункта пропуска "Первомайск-Золотое".
Забор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 16:57
В ЛНР заявили, что Киев выдвинул ультиматум по Донбассу
"До освобождения нашего представителя в СЦКК продолжать полноценный диалог в рамках минского формата считаю бессмысленным!" - говорится в официальном заявлении главы республики, предоставленном журналистам.
Пасечник потребовал незамедлительно освободить представителя ЛНР и призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ и другие международные организации "дать соответствующую оценку провокационным действиям Киева". Глава ЛНР назвал такие действия украинских силовиков "актом терроризма", и попросил оказать давление на власти Украины для "неукоснительного соблюдения минских соглашений".
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 22:54
ЛНР заявила о появлении новой горячей точки в Донбассе
 
В миреКиевЛуганская Народная РеспубликаСЦККЛеонид ПасечникСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Обвинители утверждают, что Парнас умышленно нарушил законы США, сообщила WP
04:22Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между "Газпромом" и Венгрией
04:19Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике
04:00Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой
03:57Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
03:50Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России
03:36Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью
03:36Пушков оценил вопрос американской журналистки Путину
03:32Путин заявил, что Россия и партнеры по ОПЕК+ находят приемлемые решения
03:28России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине
03:21Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания
03:19Премьер Турецкой республики Северного Кипра подал в отставку
03:19США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты
03:18Специалист рассказал, сколько нужно хранить платежки за квартиру
03:11Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России
03:08Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия
03:05Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
03:01Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США
03:00Новые материалы для водородной энергетики создали в России
02:57Путин рассказал, что Россию устраивают расчеты в долларах за энергоресурсы
Лента новостейМолния