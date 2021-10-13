18:18 13.10.2021 (обновлено: 18:34 13.10.2021)
В Луганске не будут вести диалог с Киевом до возвращения офицера СЦКК
Пасечник отказался вести диалог с Киевом до возвращения задержанного офицера СЦКК
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что до возвращения Киевом офицера представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) продолжать полноценный диалог в минском формате бессмысленно.
Ранее в среду в ЛНР сообщили, что украинские силовики взяли в плен сотрудника СЦКК ЛНР в районе пункта пропуска "Первомайск-Золотое".
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"До освобождения нашего представителя в СЦКК продолжать полноценный диалог в рамках минского формата считаю бессмысленным!" - говорится в официальном заявлении главы республики, предоставленном журналистам.
Пасечник потребовал незамедлительно освободить представителя ЛНР и призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ и другие международные организации "дать соответствующую оценку провокационным действиям Киева". Глава ЛНР назвал такие действия украинских силовиков "актом терроризма", и попросил оказать давление на власти Украины для "неукоснительного соблюдения минских соглашений".
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