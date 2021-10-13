https://ria.ru/20211013/lnr-1754434848.html

В Луганске не будут вести диалог с Киевом до возвращения офицера СЦКК

В Луганске не будут вести диалог с Киевом до возвращения офицера СЦКК - РИА Новости, 13.10.2021

В Луганске не будут вести диалог с Киевом до возвращения офицера СЦКК

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что до возвращения Киевом офицера представительства республики в Совместном... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T18:18

2021-10-13T18:18

2021-10-13T18:34

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ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что до возвращения Киевом офицера представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) продолжать полноценный диалог в минском формате бессмысленно.Ранее в среду в ЛНР сообщили, что украинские силовики взяли в плен сотрудника СЦКК ЛНР в районе пункта пропуска "Первомайск-Золотое".Пасечник потребовал незамедлительно освободить представителя ЛНР и призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ и другие международные организации "дать соответствующую оценку провокационным действиям Киева". Глава ЛНР назвал такие действия украинских силовиков "актом терроризма", и попросил оказать давление на власти Украины для "неукоснительного соблюдения минских соглашений".

https://ria.ru/20211012/ultimatum-1754237140.html

https://ria.ru/20210928/lnr-1752237959.html

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в мире, киев, луганская народная республика, сцкк, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр