Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211013/lekarstva-1754298499.html
Раскрыт способ вернуть деньги за купленные лекарства
Адвокат рассказала, кому государство вернет деньги за лекарства - РИА Новости, 13.10.2021
Раскрыт способ вернуть деньги за купленные лекарства
Получить социальный налоговый вычет можно за приобретенные лекарства, которые назначил врач вам лично или членам вашей семьи, в пределах 120 тысяч рублей за... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T02:18
2021-10-13T02:18
общество
россия
налоговый вычет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581757347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52b8cb4ead05cdfc2c9e2b38e1780f35.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Получить социальный налоговый вычет можно за приобретенные лекарства, которые назначил врач вам лично или членам вашей семьи, в пределах 120 тысяч рублей за календарный год, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова.Необходимо до конца года, когда были куплены лекарственные препараты, подать в налоговую службу заявление о подтверждении права на социальный вычет, а также чеки, рецепт врача и справку о составе семьи в том случае, если пришлось оплачивать лекарства родственников. Через 30 дней после подачи заявления, налоговая служба выдаст уведомление для передачи работодателю, чтобы работодатель не удерживал налог с заработной платы, отмечает юрист.Если вы не успели оформить по каким-то причинам вычет в тот же год, вернуть деньги можно также и в течение трех лет после. Для этого нужно подать в налоговую службу заявление о возврате излишне уплаченного НДФЛ, декларацию и те же подтверждающие документы, говорит Рыжкова.
https://ria.ru/20210916/vychet-1750276231.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581757347_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_9f758854c46f8e17548bd77ba26e96ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, россия, налоговый вычет
02:18 13.10.2021
 
Адвокат рассказала, кому государство вернет деньги за лекарства

Адвокат Рыжкова сообщила, что за выписанные врачом лекарства можно вернуть налоговый вычет

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПродажа лекарств в аптеке
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Получить социальный налоговый вычет можно за приобретенные лекарства, которые назначил врач вам лично или членам вашей семьи, в пределах 120 тысяч рублей за календарный год, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова.
Необходимо до конца года, когда были куплены лекарственные препараты, подать в налоговую службу заявление о подтверждении права на социальный вычет, а также чеки, рецепт врача и справку о составе семьи в том случае, если пришлось оплачивать лекарства родственников. Через 30 дней после подачи заявления, налоговая служба выдаст уведомление для передачи работодателю, чтобы работодатель не удерживал налог с заработной платы, отмечает юрист.
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 10:30
Правительство утвердило перечень услуг для "спортивного" налогового вычета
Если вы не успели оформить по каким-то причинам вычет в тот же год, вернуть деньги можно также и в течение трех лет после. Для этого нужно подать в налоговую службу заявление о возврате излишне уплаченного НДФЛ, декларацию и те же подтверждающие документы, говорит Рыжкова.
 
ОбществоРоссияналоговый вычет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:07Правительство внесло инициативу о защите жертв домашнего насилия в УК и УПК
13:05Путин призвал использовать возможности спецслужб СНГ для защиты стран
13:02В Киеве у посольства Грузии началась акция в поддержку Саакашвили
13:02Экс-депутат заксобрания Петербурга предстанет перед судом за взятки
13:01Алиев назвал заявления о привлечении Израиля в Карабах бредом
13:00В Минюсте призвали не давать педофилам право на принудительные работы
12:57Названы симптомы COVID-19, при которых надо срочно обращаться к врачу
12:54В Новосибирске две машины провалились в яму с кипятком
12:54В Крыму завели дело против мужчины, подозреваемого в попытке убить ребенка
12:53Глава ОП Крыма назвал назначение Поклонской "призом" за работу
12:52Крупный чешский поставщик газа решил прекратить деятельность
12:47Южнокорейские СМИ заметили появление в КНДР маек с портретом Ким Чен Ына
12:47Слуцкий назвал санкции и рестрикции архаичным инструментом
12:39Минздрав оценил идею дистанционной постановки диагноза
12:34В Турции выразили готовность зачистить север Сирии от курдов
12:32Москвичам рассказали о погоде в выходные
12:32Алиев прокомментировал информацию о себе из "досье Пандоры"
12:29В Минэнерго Германии назвали Россию надежным поставщиком газа
12:26В Кремле прокомментировали сообщения о передаче фотографий с mos.ru полиции
12:26В Кремле отвергли связь отставки Миронова с результатами ЕР на выборах
Лента новостейМолния