https://ria.ru/20211013/lekarstva-1754298499.html

Раскрыт способ вернуть деньги за купленные лекарства

Адвокат рассказала, кому государство вернет деньги за лекарства - РИА Новости, 13.10.2021

Раскрыт способ вернуть деньги за купленные лекарства

Получить социальный налоговый вычет можно за приобретенные лекарства, которые назначил врач вам лично или членам вашей семьи, в пределах 120 тысяч рублей за... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T02:18

2021-10-13T02:18

2021-10-13T02:18

общество

россия

налоговый вычет

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Получить социальный налоговый вычет можно за приобретенные лекарства, которые назначил врач вам лично или членам вашей семьи, в пределах 120 тысяч рублей за календарный год, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова.Необходимо до конца года, когда были куплены лекарственные препараты, подать в налоговую службу заявление о подтверждении права на социальный вычет, а также чеки, рецепт врача и справку о составе семьи в том случае, если пришлось оплачивать лекарства родственников. Через 30 дней после подачи заявления, налоговая служба выдаст уведомление для передачи работодателю, чтобы работодатель не удерживал налог с заработной платы, отмечает юрист.Если вы не успели оформить по каким-то причинам вычет в тот же год, вернуть деньги можно также и в течение трех лет после. Для этого нужно подать в налоговую службу заявление о возврате излишне уплаченного НДФЛ, декларацию и те же подтверждающие документы, говорит Рыжкова.

https://ria.ru/20210916/vychet-1750276231.html

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общество, россия, налоговый вычет