https://ria.ru/20211013/krym-1754321654.html
В Крыму вновь побит антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
В Крыму вновь побит антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки - РИА Новости, 13.10.2021
В Крыму вновь побит антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, за последние сутки выявлено 544 новых случая, сообщила вице-премьер крымского... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:08
2021-10-13T10:08
2021-10-13T10:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, за последние сутки выявлено 544 новых случая, сообщила вице-премьер крымского правительства Елена Романовская.До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было зафиксировано 11 октября – 531. Согласно региональной статистике, максимум обновляется уже 11-й день кряду."За вчерашний день на территории республики подтверждено 544 случая, это на 13 случаев больше чем за предыдущие сутки", - сказала Романовская журналистам.При этом, по ее словам, за последние сутки выздоровевших больше чем заболевших."Это означает, что, возможно, наступает стабилизация процесса, и этому способствует большой процент тестирования, который проводится на территории республики", - сказала вице-премьер.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
10:08 13.10.2021 (обновлено: 10:16 13.10.2021)
В Крыму вновь побит антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Крым одиннадцатый день подряд побил антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Крым
обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, за последние сутки выявлено 544 новых случая, сообщила вице-премьер крымского правительства Елена Романовская.
До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было зафиксировано 11 октября – 531. Согласно региональной статистике, максимум обновляется уже 11-й день кряду.
"За вчерашний день на территории республики подтверждено 544 случая, это на 13 случаев больше чем за предыдущие сутки", - сказала Романовская журналистам.
При этом, по ее словам, за последние сутки выздоровевших больше чем заболевших.
"Это означает, что, возможно, наступает стабилизация процесса, и этому способствует большой процент тестирования, который проводится на территории республики", - сказала вице-премьер.