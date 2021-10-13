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В Крыму вновь побит антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
В Крыму вновь побит антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки - РИА Новости, 13.10.2021
В Крыму вновь побит антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, за последние сутки выявлено 544 новых случая, сообщила вице-премьер крымского... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:08
2021-10-13T10:16
распространение коронавируса
республика крым
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, за последние сутки выявлено 544 новых случая, сообщила вице-премьер крымского правительства Елена Романовская.До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было зафиксировано 11 октября – 531. Согласно региональной статистике, максимум обновляется уже 11-й день кряду."За вчерашний день на территории республики подтверждено 544 случая, это на 13 случаев больше чем за предыдущие сутки", - сказала Романовская журналистам.При этом, по ее словам, за последние сутки выздоровевших больше чем заболевших."Это означает, что, возможно, наступает стабилизация процесса, и этому способствует большой процент тестирования, который проводится на территории республики", - сказала вице-премьер.
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республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
10:08 13.10.2021 (обновлено: 10:16 13.10.2021)
 
В Крыму вновь побит антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Крым одиннадцатый день подряд побил антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2
Медицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2 - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, за последние сутки выявлено 544 новых случая, сообщила вице-премьер крымского правительства Елена Романовская.
До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было зафиксировано 11 октября – 531. Согласно региональной статистике, максимум обновляется уже 11-й день кряду.
"За вчерашний день на территории республики подтверждено 544 случая, это на 13 случаев больше чем за предыдущие сутки", - сказала Романовская журналистам.
При этом, по ее словам, за последние сутки выздоровевших больше чем заболевших.
"Это означает, что, возможно, наступает стабилизация процесса, и этому способствует большой процент тестирования, который проводится на территории республики", - сказала вице-премьер.
Отделение для больных коронавирусом в роддоме Симферополя - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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В Крыму оценили вероятность введения локдауна
 
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