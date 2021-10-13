https://ria.ru/20211013/krym-1754321654.html

В Крыму вновь побит антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

В Крыму вновь побит антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки - РИА Новости, 13.10.2021

В Крыму вновь побит антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, за последние сутки выявлено 544 новых случая, сообщила вице-премьер крымского... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T10:08

2021-10-13T10:08

2021-10-13T10:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, за последние сутки выявлено 544 новых случая, сообщила вице-премьер крымского правительства Елена Романовская.До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было зафиксировано 11 октября – 531. Согласно региональной статистике, максимум обновляется уже 11-й день кряду."За вчерашний день на территории республики подтверждено 544 случая, это на 13 случаев больше чем за предыдущие сутки", - сказала Романовская журналистам.При этом, по ее словам, за последние сутки выздоровевших больше чем заболевших."Это означает, что, возможно, наступает стабилизация процесса, и этому способствует большой процент тестирования, который проводится на территории республики", - сказала вице-премьер.

https://ria.ru/20211013/lokdaun-1754320734.html

республика крым

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республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм