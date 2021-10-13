https://ria.ru/20211013/krushenie-1754347778.html

В Кремле раскритиковали призывы признать ответственность за крушение MH17

В Кремле раскритиковали призывы признать ответственность за крушение MH17 - РИА Новости, 13.10.2021

В Кремле раскритиковали призывы признать ответственность за крушение MH17

В Кремле считают неуместными и недопустимыми призывы к РФ признать ответственность за катастрофу MH17, поскольку трагедия произошла в небе над Украиной, заявил... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T12:09

2021-10-13T12:09

2021-10-13T12:26

в мире

украина

россия

дмитрий песков

mh17. расследование

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости/Прайм. В Кремле считают неуместными и недопустимыми призывы к РФ признать ответственность за катастрофу MH17, поскольку трагедия произошла в небе над Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Честно говоря, пока я не имел возможности с этим ознакомиться, но опять же подобные призывы - абсолютно неуместны, недопустимы. Они недопустимы, потому что все-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины", - сказал он."Никаких вердиктов на этот счет нет, давайте реагировать на новости по мере их поступления", - прокомментировал Песков слова журналиста о том, что якобы в расследовании все идет к тому, что Россию обвинят в этом преступлении и что это сделали военные 53-й зенитно-ракетной бригады из Курска.

https://ria.ru/20210610/mn17-1736457518.html

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в мире, украина, россия, дмитрий песков, mh17. расследование