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В Кремле раскритиковали призывы признать ответственность за крушение MH17
В Кремле раскритиковали призывы признать ответственность за крушение MH17 - РИА Новости, 13.10.2021
В Кремле раскритиковали призывы признать ответственность за крушение MH17
В Кремле считают неуместными и недопустимыми призывы к РФ признать ответственность за катастрофу MH17, поскольку трагедия произошла в небе над Украиной, заявил... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:09
2021-10-13T12:09
2021-10-13T12:26
в мире
украина
россия
дмитрий песков
mh17. расследование
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости/Прайм. В Кремле считают неуместными и недопустимыми призывы к РФ признать ответственность за катастрофу MH17, поскольку трагедия произошла в небе над Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Честно говоря, пока я не имел возможности с этим ознакомиться, но опять же подобные призывы - абсолютно неуместны, недопустимы. Они недопустимы, потому что все-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины", - сказал он."Никаких вердиктов на этот счет нет, давайте реагировать на новости по мере их поступления", - прокомментировал Песков слова журналиста о том, что якобы в расследовании все идет к тому, что Россию обвинят в этом преступлении и что это сделали военные 53-й зенитно-ракетной бригады из Курска.
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в мире, украина, россия, дмитрий песков, mh17. расследование
12:09 13.10.2021 (обновлено: 12:26 13.10.2021)
В Кремле раскритиковали призывы признать ответственность за крушение MH17
В Кремле призывы признать ответственность за катастрофу MH17 назвали неуместными