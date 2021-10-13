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В Кремле раскритиковали призывы признать ответственность за крушение MH17
В Кремле раскритиковали призывы признать ответственность за крушение MH17 - РИА Новости, 13.10.2021
В Кремле раскритиковали призывы признать ответственность за крушение MH17
В Кремле считают неуместными и недопустимыми призывы к РФ признать ответственность за катастрофу MH17, поскольку трагедия произошла в небе над Украиной, заявил... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:09
2021-10-13T12:26
в мире
украина
россия
дмитрий песков
mh17. расследование
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости/Прайм. В Кремле считают неуместными и недопустимыми призывы к РФ признать ответственность за катастрофу MH17, поскольку трагедия произошла в небе над Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Честно говоря, пока я не имел возможности с этим ознакомиться, но опять же подобные призывы - абсолютно неуместны, недопустимы. Они недопустимы, потому что все-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины", - сказал он."Никаких вердиктов на этот счет нет, давайте реагировать на новости по мере их поступления", - прокомментировал Песков слова журналиста о том, что якобы в расследовании все идет к тому, что Россию обвинят в этом преступлении и что это сделали военные 53-й зенитно-ракетной бригады из Курска.
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в мире, украина, россия, дмитрий песков, mh17. расследование
12:09 13.10.2021 (обновлено: 12:26 13.10.2021)
 
В Кремле раскритиковали призывы признать ответственность за крушение MH17

В Кремле призывы признать ответственность за катастрофу MH17 назвали неуместными

© РИА Новости / Максим БлиновПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости/Прайм. В Кремле считают неуместными и недопустимыми призывы к РФ признать ответственность за катастрофу MH17, поскольку трагедия произошла в небе над Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Честно говоря, пока я не имел возможности с этим ознакомиться, но опять же подобные призывы - абсолютно неуместны, недопустимы. Они недопустимы, потому что все-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины", - сказал он.
"Никаких вердиктов на этот счет нет, давайте реагировать на новости по мере их поступления", - прокомментировал Песков слова журналиста о том, что якобы в расследовании все идет к тому, что Россию обвинят в этом преступлении и что это сделали военные 53-й зенитно-ракетной бригады из Курска.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 14:04
На суде по МН17 прослушали записи разговоров о том, что самолет сбили ВСУ
 
В миреУкраинаРоссияДмитрий ПесковMH17. Расследование
 
 
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