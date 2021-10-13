https://ria.ru/20211013/kredity-1754452308.html

МСБ Москвы сможет получать экспресс-кредиты МСП Банка по сниженной ставке

МСБ Москвы сможет получать экспресс-кредиты МСП Банка по сниженной ставке - РИА Новости, 13.10.2021

МСБ Москвы сможет получать экспресс-кредиты МСП Банка по сниженной ставке

Малый и средний бизнес Москвы получил возможность в рамках кредитного продукта МСП Банка "Экспресс-поддержка" привлечь субсидированный кредит по программе... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T19:55

2021-10-13T19:55

2021-10-13T19:55

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Малый и средний бизнес Москвы получил возможность в рамках кредитного продукта МСП Банка "Экспресс-поддержка" привлечь субсидированный кредит по программе правительства Москвы под 7% годовых, сообщает пресс-служба банка.Кредит на сумму до 5 миллионов рублей предоставляется на развитие предпринимательской деятельности на срок 2 года, уточняется в сообщении."Такая поддержка позволит предпринимателям снизить стоимость привлечения финансирования, получить кредит на более привлекательных условиях. Важно, что программа действует до конца этого года и даст возможность оказать помощь предпринимателям из приоритетных отраслей. При этом кредитный продукт МСП Банка "Экспресс-поддержка" удобен скоростью принятия решений по заявке, подать которую можно онлайн", – отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка - генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении."Город субсидирует часть процентной ставки по кредитам для компаний, работающих в сфере производства, туризма, образования, здравоохранения и других, позволяя бизнесу получить доступ к заемным средствам с минимальными затратами. А возможность быстро получить решение по заявке делает кредитную поддержку максимально доступной, что особенно важно сейчас для предпринимателей", – привели в пресс-службе слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.По словам председателя правления МСП Банка Петра Засельского, которые приводит пресс-служба, МСП Банк как один из институтов развития предпринимательства готов предоставить возможность получить столь необходимые сейчас кредиты по привлекательной ставке без посещения банка, рассмотрев заявку в самые кратчайшие сроки.Ранее МСП Банк запустил кредитный продукт "Экспресс-поддержка", который дает возможность МСБ получить быстрое беззалоговое финансирование по сниженной ставке. МСП Банк является уполномоченным банком для реализации госпрограмм в части выдачи льготных кредитов. В рамках этих программ кредитным организациям предоставляются субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.Новый продукт позволяет предпринимателям, зарегистрированным как ИП или ООО со сроком работы 12 месяцев и более, получить кредит на сумму до 10 миллионов рублей по ставке от 11,5% годовых на срок до 3 лет. Кредит предоставляется без залога и без открытия счета в МСП Банке. Поручительство для ИП – не обязательно, для ООО – обязательно. Форма погашения – аннуитет. Заемщик обязан также иметь электронную цифровую подпись. При этом срок рассмотрения заявки составит 72 часа.

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