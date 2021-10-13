Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211013/kredity-1754452308.html
МСБ Москвы сможет получать экспресс-кредиты МСП Банка по сниженной ставке
МСБ Москвы сможет получать экспресс-кредиты МСП Банка по сниженной ставке - РИА Новости, 13.10.2021
МСБ Москвы сможет получать экспресс-кредиты МСП Банка по сниженной ставке
Малый и средний бизнес Москвы получил возможность в рамках кредитного продукта МСП Банка "Экспресс-поддержка" привлечь субсидированный кредит по программе... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T19:55
2021-10-13T19:55
экономика
новости компаний - экономика
москва
мсп банк
банки
корпорация мсп
александр исаевич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544278_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_7f5a7135524c02cee1c83aac278c464c.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Малый и средний бизнес Москвы получил возможность в рамках кредитного продукта МСП Банка "Экспресс-поддержка" привлечь субсидированный кредит по программе правительства Москвы под 7% годовых, сообщает пресс-служба банка.Кредит на сумму до 5 миллионов рублей предоставляется на развитие предпринимательской деятельности на срок 2 года, уточняется в сообщении."Такая поддержка позволит предпринимателям снизить стоимость привлечения финансирования, получить кредит на более привлекательных условиях. Важно, что программа действует до конца этого года и даст возможность оказать помощь предпринимателям из приоритетных отраслей. При этом кредитный продукт МСП Банка "Экспресс-поддержка" удобен скоростью принятия решений по заявке, подать которую можно онлайн", – отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка - генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении."Город субсидирует часть процентной ставки по кредитам для компаний, работающих в сфере производства, туризма, образования, здравоохранения и других, позволяя бизнесу получить доступ к заемным средствам с минимальными затратами. А возможность быстро получить решение по заявке делает кредитную поддержку максимально доступной, что особенно важно сейчас для предпринимателей", – привели в пресс-службе слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.По словам председателя правления МСП Банка Петра Засельского, которые приводит пресс-служба, МСП Банк как один из институтов развития предпринимательства готов предоставить возможность получить столь необходимые сейчас кредиты по привлекательной ставке без посещения банка, рассмотрев заявку в самые кратчайшие сроки.Ранее МСП Банк запустил кредитный продукт "Экспресс-поддержка", который дает возможность МСБ получить быстрое беззалоговое финансирование по сниженной ставке. МСП Банк является уполномоченным банком для реализации госпрограмм в части выдачи льготных кредитов. В рамках этих программ кредитным организациям предоставляются субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.Новый продукт позволяет предпринимателям, зарегистрированным как ИП или ООО со сроком работы 12 месяцев и более, получить кредит на сумму до 10 миллионов рублей по ставке от 11,5% годовых на срок до 3 лет. Кредит предоставляется без залога и без открытия счета в МСП Банке. Поручительство для ИП – не обязательно, для ООО – обязательно. Форма погашения – аннуитет. Заемщик обязан также иметь электронную цифровую подпись. При этом срок рассмотрения заявки составит 72 часа.
https://ria.ru/20211008/podderzhka-1753697997.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544278_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e3f91841dbfdfa1088659b0c13239ac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, новости компаний - экономика, москва, мсп банк, банки, корпорация мсп, александр исаевич
19:55 13.10.2021
 

МСБ Москвы сможет получать экспресс-кредиты МСП Банка по сниженной ставке

© Фото : корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Фото : корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Малый и средний бизнес Москвы получил возможность в рамках кредитного продукта МСП Банка "Экспресс-поддержка" привлечь субсидированный кредит по программе правительства Москвы под 7% годовых, сообщает пресс-служба банка.
Кредит на сумму до 5 миллионов рублей предоставляется на развитие предпринимательской деятельности на срок 2 года, уточняется в сообщении.
"Такая поддержка позволит предпринимателям снизить стоимость привлечения финансирования, получить кредит на более привлекательных условиях. Важно, что программа действует до конца этого года и даст возможность оказать помощь предпринимателям из приоритетных отраслей. При этом кредитный продукт МСП Банка "Экспресс-поддержка" удобен скоростью принятия решений по заявке, подать которую можно онлайн", – отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка - генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
"Город субсидирует часть процентной ставки по кредитам для компаний, работающих в сфере производства, туризма, образования, здравоохранения и других, позволяя бизнесу получить доступ к заемным средствам с минимальными затратами. А возможность быстро получить решение по заявке делает кредитную поддержку максимально доступной, что особенно важно сейчас для предпринимателей", – привели в пресс-службе слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.
По словам председателя правления МСП Банка Петра Засельского, которые приводит пресс-служба, МСП Банк как один из институтов развития предпринимательства готов предоставить возможность получить столь необходимые сейчас кредиты по привлекательной ставке без посещения банка, рассмотрев заявку в самые кратчайшие сроки.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 15:28
МСП-экспортеры привлекли более 28 млрд рублей под гарантии Корпорации МСП
Ранее МСП Банк запустил кредитный продукт "Экспресс-поддержка", который дает возможность МСБ получить быстрое беззалоговое финансирование по сниженной ставке. МСП Банк является уполномоченным банком для реализации госпрограмм в части выдачи льготных кредитов. В рамках этих программ кредитным организациям предоставляются субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.
Новый продукт позволяет предпринимателям, зарегистрированным как ИП или ООО со сроком работы 12 месяцев и более, получить кредит на сумму до 10 миллионов рублей по ставке от 11,5% годовых на срок до 3 лет. Кредит предоставляется без залога и без открытия счета в МСП Банке. Поручительство для ИП – не обязательно, для ООО – обязательно. Форма погашения – аннуитет. Заемщик обязан также иметь электронную цифровую подпись. При этом срок рассмотрения заявки составит 72 часа.
 
ЭкономикаНовости компаний - ЭкономикаМоскваМСП БанкБанкиКорпорация МСПАлександр Исаевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Обвинители утверждают, что Парнас умышленно нарушил законы США, сообщила WP
04:22Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между "Газпромом" и Венгрией
04:19Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике
04:00Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой
03:57Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
03:50Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России
03:36Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью
03:36Пушков оценил вопрос американской журналистки Путину
03:32Путин заявил, что Россия и партнеры по ОПЕК+ находят приемлемые решения
03:28России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине
03:21Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания
03:19Премьер Турецкой республики Северного Кипра подал в отставку
03:19США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты
03:18Специалист рассказал, сколько нужно хранить платежки за квартиру
03:11Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России
03:08Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия
03:05Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
03:01Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США
03:00Новые материалы для водородной энергетики создали в России
02:57Путин рассказал, что Россию устраивают расчеты в долларах за энергоресурсы
Лента новостейМолния