https://ria.ru/20211013/kredity-1754452308.html
МСБ Москвы сможет получать экспресс-кредиты МСП Банка по сниженной ставке
МСБ Москвы сможет получать экспресс-кредиты МСП Банка по сниженной ставке - РИА Новости, 13.10.2021
МСБ Москвы сможет получать экспресс-кредиты МСП Банка по сниженной ставке
Малый и средний бизнес Москвы получил возможность в рамках кредитного продукта МСП Банка "Экспресс-поддержка" привлечь субсидированный кредит по программе... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T19:55
2021-10-13T19:55
2021-10-13T19:55
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Малый и средний бизнес Москвы получил возможность в рамках кредитного продукта МСП Банка "Экспресс-поддержка" привлечь субсидированный кредит по программе правительства Москвы под 7% годовых, сообщает пресс-служба банка.Кредит на сумму до 5 миллионов рублей предоставляется на развитие предпринимательской деятельности на срок 2 года, уточняется в сообщении."Такая поддержка позволит предпринимателям снизить стоимость привлечения финансирования, получить кредит на более привлекательных условиях. Важно, что программа действует до конца этого года и даст возможность оказать помощь предпринимателям из приоритетных отраслей. При этом кредитный продукт МСП Банка "Экспресс-поддержка" удобен скоростью принятия решений по заявке, подать которую можно онлайн", – отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка - генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении."Город субсидирует часть процентной ставки по кредитам для компаний, работающих в сфере производства, туризма, образования, здравоохранения и других, позволяя бизнесу получить доступ к заемным средствам с минимальными затратами. А возможность быстро получить решение по заявке делает кредитную поддержку максимально доступной, что особенно важно сейчас для предпринимателей", – привели в пресс-службе слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.По словам председателя правления МСП Банка Петра Засельского, которые приводит пресс-служба, МСП Банк как один из институтов развития предпринимательства готов предоставить возможность получить столь необходимые сейчас кредиты по привлекательной ставке без посещения банка, рассмотрев заявку в самые кратчайшие сроки.Ранее МСП Банк запустил кредитный продукт "Экспресс-поддержка", который дает возможность МСБ получить быстрое беззалоговое финансирование по сниженной ставке. МСП Банк является уполномоченным банком для реализации госпрограмм в части выдачи льготных кредитов. В рамках этих программ кредитным организациям предоставляются субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.Новый продукт позволяет предпринимателям, зарегистрированным как ИП или ООО со сроком работы 12 месяцев и более, получить кредит на сумму до 10 миллионов рублей по ставке от 11,5% годовых на срок до 3 лет. Кредит предоставляется без залога и без открытия счета в МСП Банке. Поручительство для ИП – не обязательно, для ООО – обязательно. Форма погашения – аннуитет. Заемщик обязан также иметь электронную цифровую подпись. При этом срок рассмотрения заявки составит 72 часа.
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, новости компаний - экономика, москва, мсп банк, банки, корпорация мсп, александр исаевич
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Малый и средний бизнес Москвы
получил возможность в рамках кредитного продукта МСП Банка "Экспресс-поддержка" привлечь субсидированный кредит по программе правительства Москвы под 7% годовых, сообщает пресс-служба банка.
Кредит на сумму до 5 миллионов рублей предоставляется на развитие предпринимательской деятельности на срок 2 года, уточняется в сообщении.
"Такая поддержка позволит предпринимателям снизить стоимость привлечения финансирования, получить кредит на более привлекательных условиях. Важно, что программа действует до конца этого года и даст возможность оказать помощь предпринимателям из приоритетных отраслей. При этом кредитный продукт МСП Банка "Экспресс-поддержка" удобен скоростью принятия решений по заявке, подать которую можно онлайн", – отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка
- генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, слова которого приводятся в сообщении.
"Город субсидирует часть процентной ставки по кредитам для компаний, работающих в сфере производства, туризма, образования, здравоохранения и других, позволяя бизнесу получить доступ к заемным средствам с минимальными затратами. А возможность быстро получить решение по заявке делает кредитную поддержку максимально доступной, что особенно важно сейчас для предпринимателей", – привели в пресс-службе слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.
По словам председателя правления МСП Банка Петра Засельского
, которые приводит пресс-служба, МСП Банк как один из институтов развития предпринимательства готов предоставить возможность получить столь необходимые сейчас кредиты по привлекательной ставке без посещения банка, рассмотрев заявку в самые кратчайшие сроки.
Ранее МСП Банк запустил кредитный продукт "Экспресс-поддержка", который дает возможность МСБ получить быстрое беззалоговое финансирование по сниженной ставке. МСП Банк является уполномоченным банком для реализации госпрограмм в части выдачи льготных кредитов. В рамках этих программ кредитным организациям предоставляются субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.
Новый продукт позволяет предпринимателям, зарегистрированным как ИП или ООО со сроком работы 12 месяцев и более, получить кредит на сумму до 10 миллионов рублей по ставке от 11,5% годовых на срок до 3 лет. Кредит предоставляется без залога и без открытия счета в МСП Банке. Поручительство для ИП – не обязательно, для ООО – обязательно. Форма погашения – аннуитет. Заемщик обязан также иметь электронную цифровую подпись. При этом срок рассмотрения заявки составит 72 часа.