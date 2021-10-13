https://ria.ru/20211013/kredit-1754299033.html

Раскрыта причина выдачи банком кредита на большую запрошенной сумму

Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят - РИА Новости, 13.10.2021

Раскрыта причина выдачи банком кредита на большую запрошенной сумму

Банк может одобрить кредит на большую, чем запрашивает заемщик, сумму по нескольким причинам, рассказывает агентству "Прайм" эксперт Академии управления... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T03:18

2021-10-13T03:18

2021-10-13T03:18

экономика

кредит

россия

алексей кричевский

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Банк может одобрить кредит на большую, чем запрашивает заемщик, сумму по нескольким причинам, рассказывает агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.По его словам, банк предлагает больше заемщикам с хорошей кредитной историей и приличным белым доходом, стремясь таким способом заполучить их к себе в постоянные клиенты, в том числе и через привязку суммой кредита. Кроме того, по некоторым видам кредитования, например, ипотеке и автокредитованию, есть минимальная планка суммы, которую банк готов давать в долг, обращает внимание эксперт.По его мнению, заемщик всегда может отказаться от предложения банка, если чувствует, что ему навязывают больше долга. Однако собеседник агентства обращает внимание, что выгоднее взять кредит на большую сумму по меньшей ставке, вернув сразу банку "навязанную" часть кредита.

https://realty.ria.ru/20211012/ipoteka-1753732435.html

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экономика, кредит, россия, алексей кричевский