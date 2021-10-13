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Раскрыта причина выдачи банком кредита на большую запрошенной сумму
Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят - РИА Новости, 13.10.2021
Раскрыта причина выдачи банком кредита на большую запрошенной сумму
Банк может одобрить кредит на большую, чем запрашивает заемщик, сумму по нескольким причинам, рассказывает агентству "Прайм" эксперт Академии управления... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T03:18
2021-10-13T03:18
экономика
кредит
россия
алексей кричевский
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Банк может одобрить кредит на большую, чем запрашивает заемщик, сумму по нескольким причинам, рассказывает агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.По его словам, банк предлагает больше заемщикам с хорошей кредитной историей и приличным белым доходом, стремясь таким способом заполучить их к себе в постоянные клиенты, в том числе и через привязку суммой кредита. Кроме того, по некоторым видам кредитования, например, ипотеке и автокредитованию, есть минимальная планка суммы, которую банк готов давать в долг, обращает внимание эксперт.По его мнению, заемщик всегда может отказаться от предложения банка, если чувствует, что ему навязывают больше долга. Однако собеседник агентства обращает внимание, что выгоднее взять кредит на большую сумму по меньшей ставке, вернув сразу банку "навязанную" часть кредита.
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экономика, кредит, россия, алексей кричевский
03:18 13.10.2021
 
Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят

Эксперт Кричевский заявил, что банк готов дать надежному заемщику кредит на большую сумму

© РИА Новости / Валерий МельниковПосетители в отделении банка
Посетители в отделении банка - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Банк может одобрить кредит на большую, чем запрашивает заемщик, сумму по нескольким причинам, рассказывает агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
По его словам, банк предлагает больше заемщикам с хорошей кредитной историей и приличным белым доходом, стремясь таким способом заполучить их к себе в постоянные клиенты, в том числе и через привязку суммой кредита. Кроме того, по некоторым видам кредитования, например, ипотеке и автокредитованию, есть минимальная планка суммы, которую банк готов давать в долг, обращает внимание эксперт.
"Волноваться по поводу того, что банки выдают большую сумму, по сути, нет смысла – ненужную часть можно выплатить хоть на следующий день, если это позволяется договором. Переплата получится совсем скромной, поэтому каких-либо больших неприятностей это не вызовет, если, конечно, заемщик не растратит ту часть кредита, которая была выдана сверх запрашиваемой", - считает Кричевский.
По его мнению, заемщик всегда может отказаться от предложения банка, если чувствует, что ему навязывают больше долга. Однако собеседник агентства обращает внимание, что выгоднее взять кредит на большую сумму по меньшей ставке, вернув сразу банку "навязанную" часть кредита.
Банк - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 03:00
Эксперт дал совет, как улучшить кредитную историю перед ипотекой
 
ЭкономикаКредитРоссияАлексей Кричевский
 
 
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