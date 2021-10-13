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Косовский премьер Курти призвал граждан не верить сербским СМИ
Косовский премьер Курти призвал граждан не верить сербским СМИ - РИА Новости, 13.10.2021
Косовский премьер Курти призвал граждан не верить сербским СМИ
Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти призвал жителей края, особенно в северной, населенной сербами части, не верить сербским СМИ в связи с РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:22
2021-10-13T14:22
в мире
косово
сербия
нато
косовска-митровица
альбин курти
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БЕЛГРАД, 13 окт – РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти призвал жителей края, особенно в северной, населенной сербами части, не верить сербским СМИ в связи с беспорядками в среду.Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович на специальной конференции в правительстве днем продемонстрировал фото и видео действий косовской полиции на севере края и призвал международный контингент под эгидой НАТО срочно реагировать. По его данным, в результате действий косовской полиции пострадали десятки человек, один из них тяжело ранен из огнестрельного оружия."Преступления и криминальные группировки не будем терпеть и с ними будем вести борьбу, а также с контрабандой. Сегодняшняя акция полиции завершена. Призываю граждан в Северной Митровице не верить некоторым СМИ в Сербии, которые защищают преступность, коррупцию и контрабанду и хотят придать им политическую и национальную окраску", - цитирует Курти Gazeta ekspress.В северной (сербской части) Косовска-Митровицы в среду начались беспорядки, вызванные действиями полиции самопровозглашенного Косово, полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. По данным местных СМИ, граждан, которые блокировали несколько улиц, спровоцировал рейд косовской полиции по местным аптекам и торговым точкам, в ходе которого они требовали документы на товары и таможенные декларации. Спецподразделение ROSU косовской полиции также прибыло в Северную Митровицу. Акция полиции проходила и в муниципалитета Звечан на севере края.
https://ria.ru/20211013/kosovo-1754341001.html
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в мире, косово, сербия, нато, косовска-митровица, альбин курти
14:22 13.10.2021
 
Косовский премьер Курти призвал граждан не верить сербским СМИ

Премьер самопровозглашенной республики Косово Курти призвал граждан не верить сербским СМИ

© AP Photo / Visar KryeziuПремьер-министр Косова Альбин Курти
Премьер-министр Косова Альбин Курти - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© AP Photo / Visar Kryeziu
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БЕЛГРАД, 13 окт – РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти призвал жителей края, особенно в северной, населенной сербами части, не верить сербским СМИ в связи с беспорядками в среду.
Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович на специальной конференции в правительстве днем продемонстрировал фото и видео действий косовской полиции на севере края и призвал международный контингент под эгидой НАТО срочно реагировать. По его данным, в результате действий косовской полиции пострадали десятки человек, один из них тяжело ранен из огнестрельного оружия.
Сотрудники косовской полиции на улице Косовска-Митровицы. 13 октября 2021 - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Вчера, 11:42
На севере Косово действия местной полиции вызвали новые беспорядки
"Преступления и криминальные группировки не будем терпеть и с ними будем вести борьбу, а также с контрабандой. Сегодняшняя акция полиции завершена. Призываю граждан в Северной Митровице не верить некоторым СМИ в Сербии, которые защищают преступность, коррупцию и контрабанду и хотят придать им политическую и национальную окраску", - цитирует Курти Gazeta ekspress.
В северной (сербской части) Косовска-Митровицы в среду начались беспорядки, вызванные действиями полиции самопровозглашенного Косово, полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. По данным местных СМИ, граждан, которые блокировали несколько улиц, спровоцировал рейд косовской полиции по местным аптекам и торговым точкам, в ходе которого они требовали документы на товары и таможенные декларации. Спецподразделение ROSU косовской полиции также прибыло в Северную Митровицу. Акция полиции проходила и в муниципалитета Звечан на севере края.
 
В миреКосовоСербияНАТОКосовска-МитровицаАльбин Курти
 
 
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