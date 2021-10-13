https://ria.ru/20211013/kosovo-1754374782.html

Косовский премьер Курти призвал граждан не верить сербским СМИ

Косовский премьер Курти призвал граждан не верить сербским СМИ - РИА Новости, 13.10.2021

Косовский премьер Курти призвал граждан не верить сербским СМИ

Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти призвал жителей края, особенно в северной, населенной сербами части, не верить сербским СМИ в связи с РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:22

2021-10-13T14:22

2021-10-13T14:22

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косово

сербия

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альбин курти

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БЕЛГРАД, 13 окт – РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти призвал жителей края, особенно в северной, населенной сербами части, не верить сербским СМИ в связи с беспорядками в среду.Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович на специальной конференции в правительстве днем продемонстрировал фото и видео действий косовской полиции на севере края и призвал международный контингент под эгидой НАТО срочно реагировать. По его данным, в результате действий косовской полиции пострадали десятки человек, один из них тяжело ранен из огнестрельного оружия."Преступления и криминальные группировки не будем терпеть и с ними будем вести борьбу, а также с контрабандой. Сегодняшняя акция полиции завершена. Призываю граждан в Северной Митровице не верить некоторым СМИ в Сербии, которые защищают преступность, коррупцию и контрабанду и хотят придать им политическую и национальную окраску", - цитирует Курти Gazeta ekspress.В северной (сербской части) Косовска-Митровицы в среду начались беспорядки, вызванные действиями полиции самопровозглашенного Косово, полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. По данным местных СМИ, граждан, которые блокировали несколько улиц, спровоцировал рейд косовской полиции по местным аптекам и торговым точкам, в ходе которого они требовали документы на товары и таможенные декларации. Спецподразделение ROSU косовской полиции также прибыло в Северную Митровицу. Акция полиции проходила и в муниципалитета Звечан на севере края.

https://ria.ru/20211013/kosovo-1754341001.html

косово

сербия

косовска-митровица

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в мире, косово, сербия, нато, косовска-митровица, альбин курти