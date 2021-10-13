Косовский премьер Курти призвал граждан не верить сербским СМИ
Премьер самопровозглашенной республики Косово Курти призвал граждан не верить сербским СМИ
© AP Photo / Visar KryeziuПремьер-министр Косова Альбин Курти
© AP Photo / Visar Kryeziu
БЕЛГРАД, 13 окт – РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти призвал жителей края, особенно в северной, населенной сербами части, не верить сербским СМИ в связи с беспорядками в среду.
Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович на специальной конференции в правительстве днем продемонстрировал фото и видео действий косовской полиции на севере края и призвал международный контингент под эгидой НАТО срочно реагировать. По его данным, в результате действий косовской полиции пострадали десятки человек, один из них тяжело ранен из огнестрельного оружия.
"Преступления и криминальные группировки не будем терпеть и с ними будем вести борьбу, а также с контрабандой. Сегодняшняя акция полиции завершена. Призываю граждан в Северной Митровице не верить некоторым СМИ в Сербии, которые защищают преступность, коррупцию и контрабанду и хотят придать им политическую и национальную окраску", - цитирует Курти Gazeta ekspress.
В северной (сербской части) Косовска-Митровицы в среду начались беспорядки, вызванные действиями полиции самопровозглашенного Косово, полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. По данным местных СМИ, граждан, которые блокировали несколько улиц, спровоцировал рейд косовской полиции по местным аптекам и торговым точкам, в ходе которого они требовали документы на товары и таможенные декларации. Спецподразделение ROSU косовской полиции также прибыло в Северную Митровицу. Акция полиции проходила и в муниципалитета Звечан на севере края.