https://ria.ru/20211013/kosovo-1754341001.html

На севере Косово действия местной полиции вызвали новые беспорядки

На севере Косово действия местной полиции вызвали новые беспорядки - РИА Новости, 13.10.2021

На севере Косово действия местной полиции вызвали новые беспорядки

В северной (сербской части) Косовска-Митровицы начались беспорядки, вызванные действиями полиции самопровозглашенного Косово, полиция применила спецсредства,... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T11:42

2021-10-13T11:42

2021-10-13T12:37

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косовска-митровица

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БЕЛГРАД, 13 окт – РИА Новости. В северной (сербской части) Косовска-Митровицы начались беспорядки, вызванные действиями полиции самопровозглашенного Косово, полиция применила спецсредства, передает портал Kosovo online.Как сообщается, граждан спровоцировал рейд косовской полиции по местным аптекам и торговым точкам, в ходе которого они требовали документы на товары и таможенные декларации."В Северной Митровице сейчас проходит акция косовской полиции, которая применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а несколько сотен граждан блокировали ряд улиц и слышны сирены. По неофициальной информации подобная операция происходит и в муниципалитете Звечан", - передает портал, который разместил видео и фото беспорядков.

https://ria.ru/20211011/pogromy-1753948865.html

косово

косовска-митровица

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в мире, косово, косовска-митровица