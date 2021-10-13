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На севере Косово действия местной полиции вызвали новые беспорядки
На севере Косово действия местной полиции вызвали новые беспорядки - РИА Новости, 13.10.2021
На севере Косово действия местной полиции вызвали новые беспорядки
В северной (сербской части) Косовска-Митровицы начались беспорядки, вызванные действиями полиции самопровозглашенного Косово, полиция применила спецсредства,... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:42
2021-10-13T12:37
в мире
косово
косовска-митровица
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БЕЛГРАД, 13 окт – РИА Новости. В северной (сербской части) Косовска-Митровицы начались беспорядки, вызванные действиями полиции самопровозглашенного Косово, полиция применила спецсредства, передает портал Kosovo online.Как сообщается, граждан спровоцировал рейд косовской полиции по местным аптекам и торговым точкам, в ходе которого они требовали документы на товары и таможенные декларации."В Северной Митровице сейчас проходит акция косовской полиции, которая применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а несколько сотен граждан блокировали ряд улиц и слышны сирены. По неофициальной информации подобная операция происходит и в муниципалитете Звечан", - передает портал, который разместил видео и фото беспорядков.
https://ria.ru/20211011/pogromy-1753948865.html
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в мире, косово, косовска-митровица
11:42 13.10.2021 (обновлено: 12:37 13.10.2021)
 
На севере Косово действия местной полиции вызвали новые беспорядки

В Северной Митровице начались беспорядки, вызванные действиями косовской полиции

© REUTERS / Laura HasaniСпецназ полиции Косово во время протеста косовских сербов в Ярине
Спецназ полиции Косово во время протеста косовских сербов в Ярине - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© REUTERS / Laura Hasani
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БЕЛГРАД, 13 окт – РИА Новости. В северной (сербской части) Косовска-Митровицы начались беспорядки, вызванные действиями полиции самопровозглашенного Косово, полиция применила спецсредства, передает портал Kosovo online.
Как сообщается, граждан спровоцировал рейд косовской полиции по местным аптекам и торговым точкам, в ходе которого они требовали документы на товары и таможенные декларации.
"В Северной Митровице сейчас проходит акция косовской полиции, которая применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а несколько сотен граждан блокировали ряд улиц и слышны сирены. По неофициальной информации подобная операция происходит и в муниципалитете Звечан", - передает портал, который разместил видео и фото беспорядков.
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