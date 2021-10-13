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В Алжире брата экс-президента приговорили за коррупцию к двум годам тюрьмы
В Алжире брата экс-президента приговорили за коррупцию к двум годам тюрьмы - РИА Новости, 13.10.2021
В Алжире брата экс-президента приговорили за коррупцию к двум годам тюрьмы
Суд Алжира приговорил брата экс-президента страны Абдельазиза Бутефлики Саида к двум годам тюрьмы по обвинению в коррупции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T01:14
2021-10-13T01:14
в мире
справки
алжир (республика)
абдельазиз бутефлика
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АЛЖИР, 13 окт - РИА Новости. Суд Алжира приговорил брата экс-президента страны Абдельазиза Бутефлики Саида к двум годам тюрьмы по обвинению в коррупции, передает корреспондент РИА Новости.Суд также приговорил бывшего министра юстиции Тайеба Луха к шести годам тюремного заключения по делу о злоупотреблении служебным положением.Ряд высокопоставленных представителей правящей элиты в Алжире времен Бутефлики столкнулись с судебным преследованием после отставки экс-президента в начале апреля 2019 года. Так, военный трибунал постановил взять под стражу младшего брата экс-президента Саида, который считался его ближайшим советником, а также бывшего координатора сил безопасности Алжира генерал-майора Османа Тартага и экс-руководителя департамента разведки и безопасности генерала Мухаммеда Медьена по обвинению в заговоре против армии и государства.В сентябре 2019 года алжирский суд приговорил брата Бутефлики, а также ряд других соратников экс-президента к длительным срокам тюремного заключения за участие в заговоре против армии и государства. В июне 2020 года суд приговорил к 18 годам тюрьмы крупнейшего предпринимателя страны Али Хаддада, считавшегося приближенным к Бутефлике, признав его виновным в незаконном получении льгот при выплате таможенных пошлин и операциях с недвижимостью.Находившийся у власти почти 20 лет Абдельазиз Бутефлика был вынужден досрочно подать в отставку 2 апреля 2019 года в результате мощных народных протестов. В сентябре 2021 года экс-президент скончался 84 лет.
https://ria.ru/20210918/biografiya-1750636231.html
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в мире, справки, алжир (республика), абдельазиз бутефлика
01:14 13.10.2021
 
В Алжире брата экс-президента приговорили за коррупцию к двум годам тюрьмы

В Алжире брата экс-президента Бутефлики Саида приговорили за коррупцию к двум годам тюрьмы

© РИА Новости / Надим ЗуауиАлжир
Алжир - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Надим Зуауи
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АЛЖИР, 13 окт - РИА Новости. Суд Алжира приговорил брата экс-президента страны Абдельазиза Бутефлики Саида к двум годам тюрьмы по обвинению в коррупции, передает корреспондент РИА Новости.
Суд также приговорил бывшего министра юстиции Тайеба Луха к шести годам тюремного заключения по делу о злоупотреблении служебным положением.
Ряд высокопоставленных представителей правящей элиты в Алжире времен Бутефлики столкнулись с судебным преследованием после отставки экс-президента в начале апреля 2019 года. Так, военный трибунал постановил взять под стражу младшего брата экс-президента Саида, который считался его ближайшим советником, а также бывшего координатора сил безопасности Алжира генерал-майора Османа Тартага и экс-руководителя департамента разведки и безопасности генерала Мухаммеда Медьена по обвинению в заговоре против армии и государства.
В сентябре 2019 года алжирский суд приговорил брата Бутефлики, а также ряд других соратников экс-президента к длительным срокам тюремного заключения за участие в заговоре против армии и государства. В июне 2020 года суд приговорил к 18 годам тюрьмы крупнейшего предпринимателя страны Али Хаддада, считавшегося приближенным к Бутефлике, признав его виновным в незаконном получении льгот при выплате таможенных пошлин и операциях с недвижимостью.
Находившийся у власти почти 20 лет Абдельазиз Бутефлика был вынужден досрочно подать в отставку 2 апреля 2019 года в результате мощных народных протестов. В сентябре 2021 года экс-президент скончался 84 лет.
Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика. 2014 год - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
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Биография Абдельазиза Бутефлика
 
В миреСправкиАлжир (республика)Абдельазиз Бутефлика
 
 
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