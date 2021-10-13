https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754377681.html

Вакцинолог считает, что коронавирус останется с нами навсегда

Вакцинолог считает, что коронавирус останется с нами навсегда - РИА Новости, 13.10.2021

Вакцинолог считает, что коронавирус останется с нами навсегда

Коронавирус "останется с нами навсегда", переболеют все, считает вакцинолог Евгений Тимаков. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:31

2021-10-13T14:31

2021-10-13T15:47

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дельта-штамм коронавируса

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Коронавирус "останется с нами навсегда", переболеют все, считает вакцинолог Евгений Тимаков."Давайте посмотрим реальный вариант по поводу коронавирусной инфекции. Надо понимать, что он останется с нами навсегда, хотим мы этого или не хотим, потому что, захватив все наши страны и все население, в любом случае, вирус останется. Вопрос в скорости изменчивости в дальнейшем... С одной стороны, все равно будет вызывать волны, да, то есть полгода-год каждый человек, будет все равно снижаться иммунитет, да и все равно будет заболевать этим же или другим штаммом коронавируса, как гриппом болеем в 3-4 года, здесь то же самое будет, только разные сроки. Но мы с вами столкнулись уже с первой волной коронавирусной инфекции ... мы столкнулись с вами с второй волной коронавирусной инфекции, и сейчас у нас растянутая по времени ... третья волна. И большая часть населения, в том числе и ... детского населения, проконтактирует с этим новым штаммом коронавируса. От "дельты " дети сейчас болеют чаще", - сказал Тимаков на пресс-конференции.Также вакцинолог сообщил, что существуют "клетки памяти", которые при каждой встрече с коронавирусом "обучаются"."И та самая маленькая вирусная нагрузка, когда мы ее снижаем, вирусную нагрузку, это масочный режим на данный момент, мы даем себе маленькое количество вируса. И это аналог вакцинации, то есть мы обучаем организм к встречи различных штаммов коронавирусной инфекции. И как бы коронавирус не хотел, эти "клетки памяти" у вас останутся" , - отметил он.Тимаков добавил, что у детей сформируется иммунитет, и для нового поколения это будет как "обычный сезонный коронавирус".

https://ria.ru/20210918/koronavirus-1750666300.html

https://ria.ru/20210918/pandemiya-1750701992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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