14:31 13.10.2021 (обновлено: 15:47 13.10.2021)
Вакцинолог считает, что коронавирус останется с нами навсегда
Вакцинолог Тимаков считает, что коронавирус останется с нами навсегда, переболеют все
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Коронавирус "останется с нами навсегда", переболеют все, считает вакцинолог Евгений Тимаков.
"Давайте посмотрим реальный вариант по поводу коронавирусной инфекции. Надо понимать, что он останется с нами навсегда, хотим мы этого или не хотим, потому что, захватив все наши страны и все население, в любом случае, вирус останется. Вопрос в скорости изменчивости в дальнейшем... С одной стороны, все равно будет вызывать волны, да, то есть полгода-год каждый человек, будет все равно снижаться иммунитет, да и все равно будет заболевать этим же или другим штаммом коронавируса, как гриппом болеем в 3-4 года, здесь то же самое будет, только разные сроки. Но мы с вами столкнулись уже с первой волной коронавирусной инфекции ... мы столкнулись с вами с второй волной коронавирусной инфекции, и сейчас у нас растянутая по времени ... третья волна. И большая часть населения, в том числе и ... детского населения, проконтактирует с этим новым штаммом коронавируса. От "дельты " дети сейчас болеют чаще", - сказал Тимаков на пресс-конференции.
Также вакцинолог сообщил, что существуют "клетки памяти", которые при каждой встрече с коронавирусом "обучаются".
"И та самая маленькая вирусная нагрузка, когда мы ее снижаем, вирусную нагрузку, это масочный режим на данный момент, мы даем себе маленькое количество вируса. И это аналог вакцинации, то есть мы обучаем организм к встречи различных штаммов коронавирусной инфекции. И как бы коронавирус не хотел, эти "клетки памяти" у вас останутся" , - отметил он.
Тимаков добавил, что у детей сформируется иммунитет, и для нового поколения это будет как "обычный сезонный коронавирус".