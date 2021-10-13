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Белоруссия обновила рекорд суточной смертности от COVID-19
Белоруссия обновила рекорд суточной смертности от COVID-19 - РИА Новости, 13.10.2021
Белоруссия обновила рекорд суточной смертности от COVID-19
Белоруссия обновила рекорд суточной смертности от COVID-19, скончались 17 человек, следует из данных пресс-службы министерства здравоохранения Белоруссии. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:28
2021-10-13T13:28
2021-10-13T13:28
распространение коронавируса
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белоруссия
министерство здравоохранения белоруссии
коронавирус covid-19
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МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Белоруссия обновила рекорд суточной смертности от COVID-19, скончались 17 человек, следует из данных пресс-службы министерства здравоохранения Белоруссии.Накануне количество заболевших превысило 2 тысячи человек за день. Это исторический максимум с начала пандемии."За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 2060 пациентов с COVID-19, выписаны – 1737. Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 563 813 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 537 527 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - сообщается в Telegram-канале белорусского минздрава.Таким образом, 17 жителей Белоруссии умерли за сутки от COVID-19, общее число летальных случаев достигло 4 336 человек.За все время распространения инфекции коронавируса положительный тест подтвердился у 500 тысяч белорусов. Большинство удалось вылечить. Количество проведенных тестов приближается к 9 миллионам исследований.9 октября 2021 года министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил о четвертой волне заболеваемости в стране. Больницы и поликлиники переведены на режим работы в условиях возросшего количества пациентов. В республике введены требования по обязательному ношение масок и соблюдению социальной дистанции в общественных местах.
https://ria.ru/20211012/maski-1754233922.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, министерство здравоохранения белоруссии, коронавирус covid-19
Белоруссия обновила рекорд суточной смертности от COVID-19
Белоруссия обновила рекорд суточной смертности от COVID-19, умерли 17 человек
МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Белоруссия
обновила рекорд суточной смертности от COVID-19, скончались 17 человек, следует из данных пресс-службы министерства здравоохранения Белоруссии
.
Накануне количество заболевших превысило 2 тысячи человек за день. Это исторический максимум с начала пандемии.
"За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 2060 пациентов с COVID-19, выписаны – 1737. Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 563 813 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 537 527 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - сообщается в Telegram-канале белорусского минздрава.
Таким образом, 17 жителей Белоруссии умерли за сутки от COVID-19, общее число летальных случаев достигло 4 336 человек.
За все время распространения инфекции коронавируса положительный тест подтвердился у 500 тысяч белорусов. Большинство удалось вылечить. Количество проведенных тестов приближается к 9 миллионам исследований.
9 октября 2021 года министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил о четвертой волне заболеваемости в стране. Больницы и поликлиники переведены на режим работы в условиях возросшего количества пациентов. В республике введены требования по обязательному ношение масок и соблюдению социальной дистанции в общественных местах.