https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754363862.html

Белоруссия обновила рекорд суточной смертности от COVID-19

Белоруссия обновила рекорд суточной смертности от COVID-19 - РИА Новости, 13.10.2021

Белоруссия обновила рекорд суточной смертности от COVID-19

Белоруссия обновила рекорд суточной смертности от COVID-19, скончались 17 человек, следует из данных пресс-службы министерства здравоохранения Белоруссии. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:28

2021-10-13T13:28

2021-10-13T13:28

распространение коронавируса

в мире

белоруссия

министерство здравоохранения белоруссии

коронавирус covid-19

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МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Белоруссия обновила рекорд суточной смертности от COVID-19, скончались 17 человек, следует из данных пресс-службы министерства здравоохранения Белоруссии.Накануне количество заболевших превысило 2 тысячи человек за день. Это исторический максимум с начала пандемии."За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 2060 пациентов с COVID-19, выписаны – 1737. Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 563 813 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 537 527 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - сообщается в Telegram-канале белорусского минздрава.Таким образом, 17 жителей Белоруссии умерли за сутки от COVID-19, общее число летальных случаев достигло 4 336 человек.За все время распространения инфекции коронавируса положительный тест подтвердился у 500 тысяч белорусов. Большинство удалось вылечить. Количество проведенных тестов приближается к 9 миллионам исследований.9 октября 2021 года министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил о четвертой волне заболеваемости в стране. Больницы и поликлиники переведены на режим работы в условиях возросшего количества пациентов. В республике введены требования по обязательному ношение масок и соблюдению социальной дистанции в общественных местах.

https://ria.ru/20211012/maski-1754233922.html

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в мире, белоруссия, министерство здравоохранения белоруссии, коронавирус covid-19