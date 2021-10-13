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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754363294.html
Инфекционист назвал причины подъема заболеваемости COVID-19 в России
Инфекционист назвал причины подъема заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 13.10.2021
Инфекционист назвал причины подъема заболеваемости COVID-19 в России
Подъем заболеваемости коронавирусом в РФ связан с окончанием каникул и возвращением из отпусков, а также недостаточной вакцинацией, считает врач-инфекционист... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:24
2021-10-13T13:24
распространение коронавируса
здоровье - общество
николай малышев
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Подъем заболеваемости коронавирусом в РФ связан с окончанием каникул и возвращением из отпусков, а также недостаточной вакцинацией, считает врач-инфекционист Николай Малышев."Мы видим, что подъем есть. ...Все знали уже в принципе, что заканчивается лето, заканчивается период отпусков, заканчиваются каникулы у школьников. Это так или иначе приведет к тому, что все приходят на работу, все встречаются в учебных учреждениях и вместе с обменом новостями обмениваются большим количеством разнообразных вирусов. ...И, кстати, сейчас, как бы там ни говорить, как бы ни напоминать, что надо соблюдать правила санитарно-противоэпидемические. Почему? Народ их не соблюдает. Не даром сейчас начали опять проверять ношение масок в транспорте. Не носят. И многие это делают принципиально",- сказал Малышев на пресс-конференции "COVID-19: чего ожидать от четвертой волны?".Врач напомнил, что сейчас появилась целая группа людей, которые считают, что прививка им не нужна, а также есть "люди, которые говорят, что им маска не нужна, носить ее не надо, соблюдать социальную дистанцию не надо".Он подчеркнул, что причина подъема заболеваемости и в недостаточной вакцинации, Россия находится в конце списка по вакцинации из 100 стран."Наши планы по вакцинации совершенно не исполняются. Если мы весной говорили о том, что страна собирается где-то к концу июля достичь 60-70% вакцинированных в стране, нет таких цифр, они в два раза меньше и это, безусловно, тоже сказывается",- добавил инфекционист.Раннее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, а с тяжелым течением коронавируса в больницах привитых менее 0,03%. При этом погибают от COVID-19 в основном те, кто не вакцинировался, – по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом "дельта" заболевают не более 2% ранее получивших вакцину.
https://ria.ru/20211013/umershie-1754342258.html
https://ria.ru/20211012/maski-1754233922.html
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здоровье - общество, николай малышев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:24 13.10.2021
 
Инфекционист назвал причины подъема заболеваемости COVID-19 в России

Инфекционист Малышев назвал причины подъема заболеваемости COVID-19 в России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники скорой медицинской помощи с пациентом в карантинном центре в Коммунарке
Сотрудники скорой медицинской помощи с пациентом в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Подъем заболеваемости коронавирусом в РФ связан с окончанием каникул и возвращением из отпусков, а также недостаточной вакцинацией, считает врач-инфекционист Николай Малышев.
"Мы видим, что подъем есть. ...Все знали уже в принципе, что заканчивается лето, заканчивается период отпусков, заканчиваются каникулы у школьников. Это так или иначе приведет к тому, что все приходят на работу, все встречаются в учебных учреждениях и вместе с обменом новостями обмениваются большим количеством разнообразных вирусов. ...И, кстати, сейчас, как бы там ни говорить, как бы ни напоминать, что надо соблюдать правила санитарно-противоэпидемические. Почему? Народ их не соблюдает. Не даром сейчас начали опять проверять ношение масок в транспорте. Не носят. И многие это делают принципиально",- сказал Малышев на пресс-конференции "COVID-19: чего ожидать от четвертой волны?".
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Врач напомнил, что сейчас появилась целая группа людей, которые считают, что прививка им не нужна, а также есть "люди, которые говорят, что им маска не нужна, носить ее не надо, соблюдать социальную дистанцию не надо".
Он подчеркнул, что причина подъема заболеваемости и в недостаточной вакцинации, Россия находится в конце списка по вакцинации из 100 стран.
"Наши планы по вакцинации совершенно не исполняются. Если мы весной говорили о том, что страна собирается где-то к концу июля достичь 60-70% вакцинированных в стране, нет таких цифр, они в два раза меньше и это, безусловно, тоже сказывается",- добавил инфекционист.
Раннее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, а с тяжелым течением коронавируса в больницах привитых менее 0,03%. При этом погибают от COVID-19 в основном те, кто не вакцинировался, – по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом "дельта" заболевают не более 2% ранее получивших вакцину.
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоНиколай МалышевРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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