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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 13.10.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 в Республике Алтай - 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:52
2021-10-13T11:52
2021-10-13T11:52
распространение коронавируса
общество
сахалинская область
республика алтай
республика калмыкия
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Республике Алтай - 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай 0,16%, 2. Сахалинская область 0,17%, 3. Республика Калмыкия, Магаданская область 0,18%", - говорится в сообщении.
сахалинская область
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общество, сахалинская область, республика алтай, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Республике Алтай — 0,16%