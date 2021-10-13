https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754342093.html

В России выявили 28 717 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 28 717 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 13.10.2021

В России выявили 28 717 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 28 717 до 7 861 681, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T11:48

2021-10-13T11:48

2021-10-13T11:48

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 28 717 до 7 861 681, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 717 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 493 (8,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За время пандемии в стране зарегистрирован 7 861 681 случай заболевания. Темп прироста составляет 0,37%.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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