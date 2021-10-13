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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754342093.html
В России выявили 28 717 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 28 717 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 13.10.2021
В России выявили 28 717 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 28 717 до 7 861 681, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:48
2021-10-13T11:48
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 28 717 до 7 861 681, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 717 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 493 (8,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За время пандемии в стране зарегистрирован 7 861 681 случай заболевания. Темп прироста составляет 0,37%.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:48 13.10.2021
 
В России выявили 28 717 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 28 717 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 28 717 до 7 861 681, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 717 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 493 (8,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.
За время пандемии в стране зарегистрирован 7 861 681 случай заболевания. Темп прироста составляет 0,37%.
 
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