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Чибис: инвестпроекты на берегу Кольского залива обеспечат электроэнергией

Чибис: инвестпроекты на берегу Кольского залива обеспечат электроэнергией - РИА Новости, 14.10.2021

Чибис: инвестпроекты на берегу Кольского залива обеспечат электроэнергией

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, компания "Россети Северо-Запад" и Мурманская область договорились о строительстве энергообъектов для... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-13T20:04

2021-10-13T20:04

2021-10-14T00:48

мурманская область

экономика

мурманская область

арктика

андрей чибис

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, компания "Россети Северо-Запад" и Мурманская область договорились о строительстве энергообъектов для инвестпроектов территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики", сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.Основным вариантом, который рассматривается, может стать арктическая концессия.Создание первой в стране энергетической концессии позволит обеспечить "розеткой" наши проекты на западном берегу Кольского залива, в Кольском и Печенгском районах", - сказал Чибис журналистам в рамках Российской энергетической недели.По его словам, стоимость концессии предварительно оценивается в 4,7 миллиарда рублей, а суммарная мощность энергообъектов, необходимых для реализации обеспечения ТОР, оставит более 200 мегаватт, что позволит "с запасом" обеспечить электроэнергией как действующие, так и будущие проекты на территории ТОР.Он добавил, что договор концессии предусматривает поэтапную оплату из федерального бюджета. В свою очередь, Мурманская область проведет все необходимые процедуры и "примет тарифные решения".Территория опережающего развития "Столица Арктики" - первая арктическая территория опережающего социально-экономического развития с преференциями, действующими на Дальнем Востоке: налог на прибыль 5% вместо 20% в течение первых пяти лет, пониженные страховые взносы для вновь созданных рабочих мест, полное освобождение от налога на имущество в течение первых пяти лет и от налога на землю в течение трех лет. Сегодня статус резидентов мурманской ТОР имеют девять компаний, якорным резидентом является компания "Новатэк-Мурманск".

https://ria.ru/20211005/prombezopasnost-1753201207.html

мурманская область

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, мурманская область, арктика, андрей чибис, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021