Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область
Мурманская область
https://ria.ru/20211013/kontsessiya-1754453566.html
Чибис: инвестпроекты на берегу Кольского залива обеспечат электроэнергией
Чибис: инвестпроекты на берегу Кольского залива обеспечат электроэнергией - РИА Новости, 14.10.2021
Чибис: инвестпроекты на берегу Кольского залива обеспечат электроэнергией
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, компания "Россети Северо-Запад" и Мурманская область договорились о строительстве энергообъектов для... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-13T20:04
2021-10-14T00:48
мурманская область
экономика
мурманская область
арктика
андрей чибис
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747168223_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7046e62ddc2022b5d97603bd507e6910.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, компания "Россети Северо-Запад" и Мурманская область договорились о строительстве энергообъектов для инвестпроектов территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики", сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.Основным вариантом, который рассматривается, может стать арктическая концессия.Создание первой в стране энергетической концессии позволит обеспечить "розеткой" наши проекты на западном берегу Кольского залива, в Кольском и Печенгском районах", - сказал Чибис журналистам в рамках Российской энергетической недели.По его словам, стоимость концессии предварительно оценивается в 4,7 миллиарда рублей, а суммарная мощность энергообъектов, необходимых для реализации обеспечения ТОР, оставит более 200 мегаватт, что позволит "с запасом" обеспечить электроэнергией как действующие, так и будущие проекты на территории ТОР.Он добавил, что договор концессии предусматривает поэтапную оплату из федерального бюджета. В свою очередь, Мурманская область проведет все необходимые процедуры и "примет тарифные решения".Территория опережающего развития "Столица Арктики" - первая арктическая территория опережающего социально-экономического развития с преференциями, действующими на Дальнем Востоке: налог на прибыль 5% вместо 20% в течение первых пяти лет, пониженные страховые взносы для вновь созданных рабочих мест, полное освобождение от налога на имущество в течение первых пяти лет и от налога на землю в течение трех лет. Сегодня статус резидентов мурманской ТОР имеют девять компаний, якорным резидентом является компания "Новатэк-Мурманск".
https://ria.ru/20211005/prombezopasnost-1753201207.html
мурманская область
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747168223_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_88306ff5417aaf506aff7451b6a86c0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, мурманская область, арктика, андрей чибис, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
20:04 13.10.2021 (обновлено: 00:48 14.10.2021)
 

Чибис: инвестпроекты на берегу Кольского залива обеспечат электроэнергией

© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий ДубовГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий Дубов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, компания "Россети Северо-Запад" и Мурманская область договорились о строительстве энергообъектов для инвестпроектов территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики", сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Основным вариантом, который рассматривается, может стать арктическая концессия.
Создание первой в стране энергетической концессии позволит обеспечить "розеткой" наши проекты на западном берегу Кольского залива, в Кольском и Печенгском районах", - сказал Чибис журналистам в рамках Российской энергетической недели.
По его словам, стоимость концессии предварительно оценивается в 4,7 миллиарда рублей, а суммарная мощность энергообъектов, необходимых для реализации обеспечения ТОР, оставит более 200 мегаватт, что позволит "с запасом" обеспечить электроэнергией как действующие, так и будущие проекты на территории ТОР.
"У нас в рамках ТОР появляются новые мощности, строятся новые порты, к которым мы тянем новую железную дорогу, поэтому принципиально важно, чтобы одновременно с этим опережающими темпами были построены электросети сразу для всех проектов. Приходит новый или действующий инвестор, подключается сразу в "розетку", и это не сказывается на росте тарифов для действующих потребителей Мурманской области", - сказал глава региона.
Он добавил, что договор концессии предусматривает поэтапную оплату из федерального бюджета. В свою очередь, Мурманская область проведет все необходимые процедуры и "примет тарифные решения".
Территория опережающего развития "Столица Арктики" - первая арктическая территория опережающего социально-экономического развития с преференциями, действующими на Дальнем Востоке: налог на прибыль 5% вместо 20% в течение первых пяти лет, пониженные страховые взносы для вновь созданных рабочих мест, полное освобождение от налога на имущество в течение первых пяти лет и от налога на землю в течение трех лет. Сегодня статус резидентов мурманской ТОР имеют девять компаний, якорным резидентом является компания "Новатэк-Мурманск".
Мурманск - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 16:12Мурманская область
Ростехнадзор заявил о высоком уровне промбезопасности в Мурманской области
 
Мурманская областьЭкономикаМурманская областьАрктикаАндрей ЧибисФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Обвинители утверждают, что Парнас умышленно нарушил законы США, сообщила WP
04:22Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между "Газпромом" и Венгрией
04:19Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике
04:00Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой
03:57Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
03:50Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России
03:36Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью
03:36Пушков оценил вопрос американской журналистки Путину
03:32Путин заявил, что Россия и партнеры по ОПЕК+ находят приемлемые решения
03:28России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине
03:21Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания
03:19Премьер Турецкой республики Северного Кипра подал в отставку
03:19США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты
03:18Специалист рассказал, сколько нужно хранить платежки за квартиру
03:11Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России
03:08Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия
03:05Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
03:01Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США
03:00Новые материалы для водородной энергетики создали в России
02:57Путин рассказал, что Россию устраивают расчеты в долларах за энергоресурсы
Лента новостейМолния