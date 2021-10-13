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Комбинацию вакцин "Спутник" и Pfizer испытывают две страны
Комбинацию вакцин "Спутник" и Pfizer испытывают две страны - РИА Новости, 13.10.2021
Комбинацию вакцин "Спутник" и Pfizer испытывают две страны
Российскую вакцину "Спутник" и американо-немецкую Pfizer/BioNTech в комбинации испытывают две страны, заявил журналистам в среду глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T18:39
2021-10-13T18:39
2021-10-13T18:39
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
pfizer, inc.
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
коронавирусы
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российскую вакцину "Спутник" и американо-немецкую Pfizer/BioNTech в комбинации испытывают две страны, заявил журналистам в среду глава РФПИ Кирилл Дмитриев."У нас уже есть совместные исследования с Moderna в Аргентине, и Аргентина сейчас тестирует комбинацию "Спутник" и Moderna. Также есть еще две страны, которые сейчас проводят исследование комбинации Pfizer и "Спутника", и мы полагаем, что это будет очень успешная комбинация", - сказал Дмитриев.Он добавил, что "такие попытки ведутся во многих странах, они стараются рассчитать эффективность различных комбинаций, и мы очень открыты, готовы делиться данными о комбинациях, и Аргентина готова делиться данными об эффективности комбинации вакцин".Ранее глава РФПИ сообщил, что однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" в качестве бустера для других вакцин показывает эффективность до 83% против заболевания штаммом коронавируса "дельта" и более 94% - против госпитализации.
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Комбинацию вакцин "Спутник" и Pfizer испытывают две страны
Глава РФПИ Дмитриев: комбинацию вакцин "Спутник" и Pfizer испытывают две страны