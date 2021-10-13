https://ria.ru/20211013/kombinatsiya-1754439790.html

Комбинацию вакцин "Спутник" и Pfizer испытывают две страны

Комбинацию вакцин "Спутник" и Pfizer испытывают две страны - РИА Новости, 13.10.2021

Комбинацию вакцин "Спутник" и Pfizer испытывают две страны

Российскую вакцину "Спутник" и американо-немецкую Pfizer/BioNTech в комбинации испытывают две страны, заявил журналистам в среду глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T18:39

2021-10-13T18:39

2021-10-13T18:39

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

pfizer, inc.

российский фонд прямых инвестиций

кирилл дмитриев

коронавирусы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568749142_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_4d64c176c81f3871d8aee513b9d21b56.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российскую вакцину "Спутник" и американо-немецкую Pfizer/BioNTech в комбинации испытывают две страны, заявил журналистам в среду глава РФПИ Кирилл Дмитриев."У нас уже есть совместные исследования с Moderna в Аргентине, и Аргентина сейчас тестирует комбинацию "Спутник" и Moderna. Также есть еще две страны, которые сейчас проводят исследование комбинации Pfizer и "Спутника", и мы полагаем, что это будет очень успешная комбинация", - сказал Дмитриев.Он добавил, что "такие попытки ведутся во многих странах, они стараются рассчитать эффективность различных комбинаций, и мы очень открыты, готовы делиться данными о комбинациях, и Аргентина готова делиться данными об эффективности комбинации вакцин".Ранее глава РФПИ сообщил, что однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" в качестве бустера для других вакцин показывает эффективность до 83% против заболевания штаммом коронавируса "дельта" и более 94% - против госпитализации.

https://ria.ru/20211013/bustirovanie-1754396151.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вакцинация, pfizer, inc., российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт", вакцина pfizer/biontech