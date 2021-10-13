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https://ria.ru/20211013/kombinatsiya-1754439790.html
Комбинацию вакцин "Спутник" и Pfizer испытывают две страны
Комбинацию вакцин "Спутник" и Pfizer испытывают две страны - РИА Новости, 13.10.2021
Комбинацию вакцин "Спутник" и Pfizer испытывают две страны
Российскую вакцину "Спутник" и американо-немецкую Pfizer/BioNTech в комбинации испытывают две страны, заявил журналистам в среду глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T18:39
2021-10-13T18:39
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
pfizer, inc.
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российскую вакцину "Спутник" и американо-немецкую Pfizer/BioNTech в комбинации испытывают две страны, заявил журналистам в среду глава РФПИ Кирилл Дмитриев."У нас уже есть совместные исследования с Moderna в Аргентине, и Аргентина сейчас тестирует комбинацию "Спутник" и Moderna. Также есть еще две страны, которые сейчас проводят исследование комбинации Pfizer и "Спутника", и мы полагаем, что это будет очень успешная комбинация", - сказал Дмитриев.Он добавил, что "такие попытки ведутся во многих странах, они стараются рассчитать эффективность различных комбинаций, и мы очень открыты, готовы делиться данными о комбинациях, и Аргентина готова делиться данными об эффективности комбинации вакцин".Ранее глава РФПИ сообщил, что однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" в качестве бустера для других вакцин показывает эффективность до 83% против заболевания штаммом коронавируса "дельта" и более 94% - против госпитализации.
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в мире, вакцинация, pfizer, inc., российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт", вакцина pfizer/biontech
18:39 13.10.2021
 
Комбинацию вакцин "Спутник" и Pfizer испытывают две страны

Глава РФПИ Дмитриев: комбинацию вакцин "Спутник" и Pfizer испытывают две страны

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете проводит исследование
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете проводит исследование - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российскую вакцину "Спутник" и американо-немецкую Pfizer/BioNTech в комбинации испытывают две страны, заявил журналистам в среду глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"У нас уже есть совместные исследования с Moderna в Аргентине, и Аргентина сейчас тестирует комбинацию "Спутник" и Moderna. Также есть еще две страны, которые сейчас проводят исследование комбинации Pfizer и "Спутника", и мы полагаем, что это будет очень успешная комбинация", - сказал Дмитриев.
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Он добавил, что "такие попытки ведутся во многих странах, они стараются рассчитать эффективность различных комбинаций, и мы очень открыты, готовы делиться данными о комбинациях, и Аргентина готова делиться данными об эффективности комбинации вакцин".
Ранее глава РФПИ сообщил, что однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" в качестве бустера для других вакцин показывает эффективность до 83% против заболевания штаммом коронавируса "дельта" и более 94% - против госпитализации.
 
Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияPfizer, Inc.Российский фонд прямых инвестицийКирилл ДмитриевКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"Вакцина "Спутник Лайт"Вакцина Pfizer/BioNTech
 
 
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