10:24 13.10.2021 (обновлено: 12:14 13.10.2021)
Круглый стол академиков РАН о глобальных климатических проблемах
14 октября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Объективный взгляд академиков РАН на мировые климатические проблемы".
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Участники:
- президент Российской академии наук Александр СЕРГЕЕВ;
- заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, член-корреспондент РАН Владимир СЕМЕНОВ;
- научный руководитель Института глобального климата и экологии имени Ю.А. Израэля, профессор Сергей СЕМЕНОВ;
- директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр ШИРОВ;
- ведущий научный сотрудник Института вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН, профессор Андрей ГРИЦУН;
- директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова, доктор физико-математических наук Владимир КАТЦОВ.
Круглый стол, посвященный вопросам глобального потепления и другим мировым климатическим проблемам, участниками которого станут члены Российской академии наук, ведущие специалисты в области моделирования климата, физики атмосферы и экологии. В ходе мероприятия ученые расскажут об объективном состоянии климата и представят мнение российского научно-климатического сообщества на мировые проблемы.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент Российской академии наук Александр СЕРГЕЕВ;
- заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, член-корреспондент РАН Владимир СЕМЕНОВ;
- научный руководитель Института глобального климата и экологии имени Ю.А. Израэля, профессор Сергей СЕМЕНОВ;
- директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр ШИРОВ;
- ведущий научный сотрудник Института вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН, профессор Андрей ГРИЦУН;
- директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова, доктор физико-математических наук Владимир КАТЦОВ.
Круглый стол, посвященный вопросам глобального потепления и другим мировым климатическим проблемам, участниками которого станут члены Российской академии наук, ведущие специалисты в области моделирования климата, физики атмосферы и экологии. В ходе мероприятия ученые расскажут об объективном состоянии климата и представят мнение российского научно-климатического сообщества на мировые проблемы.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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