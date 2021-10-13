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Круглый стол академиков РАН о глобальных климатических проблемах
Круглый стол академиков РАН о глобальных климатических проблемах - РИА Новости, 13.10.2021
Круглый стол академиков РАН о глобальных климатических проблемах
14 октября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Объективный взгляд академиков РАН на мировые климатические проблемы".
2021-10-13T10:24
2021-10-13T12:14
анонсы
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Задать вопросУчастники:- президент Российской академии наук Александр СЕРГЕЕВ;- заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, член-корреспондент РАН Владимир СЕМЕНОВ;- научный руководитель Института глобального климата и экологии имени Ю.А. Израэля, профессор Сергей СЕМЕНОВ;- директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр ШИРОВ;- ведущий научный сотрудник Института вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН, профессор Андрей ГРИЦУН;- директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова, доктор физико-математических наук Владимир КАТЦОВ.Круглый стол, посвященный вопросам глобального потепления и другим мировым климатическим проблемам, участниками которого станут члены Российской академии наук, ведущие специалисты в области моделирования климата, физики атмосферы и экологии. В ходе мероприятия ученые расскажут об объективном состоянии климата и представят мнение российского научно-климатического сообщества на мировые проблемы.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
10:24 13.10.2021 (обновлено: 12:14 13.10.2021)
 

Круглый стол академиков РАН о глобальных климатических проблемах

Читать ria.ru в
14 октября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Объективный взгляд академиков РАН на мировые климатические проблемы".
Задать вопрос

Участники:
- президент Российской академии наук Александр СЕРГЕЕВ;
- заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, член-корреспондент РАН Владимир СЕМЕНОВ;
- научный руководитель Института глобального климата и экологии имени Ю.А. Израэля, профессор Сергей СЕМЕНОВ;
- директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр ШИРОВ;
- ведущий научный сотрудник Института вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН, профессор Андрей ГРИЦУН;
- директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова, доктор физико-математических наук Владимир КАТЦОВ.

Круглый стол, посвященный вопросам глобального потепления и другим мировым климатическим проблемам, участниками которого станут члены Российской академии наук, ведущие специалисты в области моделирования климата, физики атмосферы и экологии. В ходе мероприятия ученые расскажут об объективном состоянии климата и представят мнение российского научно-климатического сообщества на мировые проблемы.

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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