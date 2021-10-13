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Круглый стол академиков РАН о глобальных климатических проблемах

Круглый стол академиков РАН о глобальных климатических проблемах - РИА Новости, 13.10.2021

Круглый стол академиков РАН о глобальных климатических проблемах

14 октября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Объективный взгляд академиков РАН на мировые климатические проблемы".

2021-10-13T10:24

2021-10-13T10:24

2021-10-13T12:14

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Задать вопросУчастники:- президент Российской академии наук Александр СЕРГЕЕВ;- заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, член-корреспондент РАН Владимир СЕМЕНОВ;- научный руководитель Института глобального климата и экологии имени Ю.А. Израэля, профессор Сергей СЕМЕНОВ;- директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр ШИРОВ;- ведущий научный сотрудник Института вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН, профессор Андрей ГРИЦУН;- директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова, доктор физико-математических наук Владимир КАТЦОВ.Круглый стол, посвященный вопросам глобального потепления и другим мировым климатическим проблемам, участниками которого станут члены Российской академии наук, ведущие специалисты в области моделирования климата, физики атмосферы и экологии. В ходе мероприятия ученые расскажут об объективном состоянии климата и представят мнение российского научно-климатического сообщества на мировые проблемы.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы