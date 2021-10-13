Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20211013/kinoekipazh-1754422019.html
"Киноэкипаж" начал подготовку к возвращению на Землю
"Киноэкипаж" начал подготовку к возвращению на Землю - РИА Новости, 13.10.2021
"Киноэкипаж" начал подготовку к возвращению на Землю
"Киноэкипаж" в лице актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, а также космонавта Олега Новицкого приступили к тренировкам по возвращению с орбиты,... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T17:20
2021-10-13T20:15
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
олег новицкий
юлия пересильд
клим шипенко
полет первого "киноэкипажа" в космос
хочу стать космонавтом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753675409_0:53:1181:717_1920x0_80_0_0_6c05ef7b953dd758b9148fa513ee681a.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Киноэкипаж" в лице актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, а также космонавта Олега Новицкого приступили к тренировкам по возвращению с орбиты, сообщается на сайте "Роскосмоса"."Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий проводит совместно с участниками космического полета подготовительные операции и тренировки к предстоящей посадке корабля "Ю.А.Гагарин" (Союз МС-18)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации.Кроме того, космонавт и участники космического полета изучают бортовую документацию и консультируются со специалистами на Земле, отвечающими за безопасную посадку.Посадка "киноэкипажа" намечается на утро 17 октября в казахстанской степи.В обеспечении посадки от Центрального военного округа задействованы около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибий "Синяя птица". Пересильд и Шипенко отправились на МКС для съемок художественного фильма "Вызов".
https://ria.ru/20211005/vyzov-1753038863.html
https://ria.ru/20211006/kinoekipazh-1753308392.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753675409_59:0:1015:717_1920x0_80_0_0_212e4a1120f668ac1b8e031ddf9ec23d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос, новости - туризм
17:20 13.10.2021 (обновлено: 20:15 13.10.2021)
 
"Киноэкипаж" начал подготовку к возвращению на Землю

"Киноэкипаж" начал тренировки по спуску и готовится к возвращению на Землю

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко, космонавт Антон Шкаплеров на Международной космической станции
Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко, космонавт Антон Шкаплеров на Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Киноэкипаж" в лице актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, а также космонавта Олега Новицкого приступили к тренировкам по возвращению с орбиты, сообщается на сайте "Роскосмоса".
"Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий проводит совместно с участниками космического полета подготовительные операции и тренировки к предстоящей посадке корабля "Ю.А.Гагарин" (Союз МС-18)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации.
Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров и Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 08:00Культура
"Поехали!" Что мы знаем о "Вызове" в космос и почему это важно
Кроме того, космонавт и участники космического полета изучают бортовую документацию и консультируются со специалистами на Земле, отвечающими за безопасную посадку.
Посадка "киноэкипажа" намечается на утро 17 октября в казахстанской степи.
В обеспечении посадки от Центрального военного округа задействованы около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибий "Синяя птица". Пересильд и Шипенко отправились на МКС для съемок художественного фильма "Вызов".
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 12:13
"Русские снова впереди": как на Западе оценили полет "киноэкипажа" к МКС
 
Хочу стать космонавтомРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Олег НовицкийЮлия ПересильдКлим ШипенкоПолет первого "киноэкипажа" в космосНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Обвинители утверждают, что Парнас умышленно нарушил законы США, сообщила WP
04:22Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между "Газпромом" и Венгрией
04:19Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике
04:00Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой
03:57Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
03:50Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России
03:36Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью
03:36Пушков оценил вопрос американской журналистки Путину
03:32Путин заявил, что Россия и партнеры по ОПЕК+ находят приемлемые решения
03:28России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине
03:21Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания
03:19Премьер Турецкой республики Северного Кипра подал в отставку
03:19США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты
03:18Специалист рассказал, сколько нужно хранить платежки за квартиру
03:11Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России
03:08Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия
03:05Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
03:01Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США
03:00Новые материалы для водородной энергетики создали в России
02:57Путин рассказал, что Россию устраивают расчеты в долларах за энергоресурсы
Лента новостейМолния