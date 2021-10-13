https://ria.ru/20211013/kinoekipazh-1754422019.html
"Киноэкипаж" начал подготовку к возвращению на Землю
"Киноэкипаж" начал подготовку к возвращению на Землю - РИА Новости, 13.10.2021
"Киноэкипаж" начал подготовку к возвращению на Землю
"Киноэкипаж" в лице актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, а также космонавта Олега Новицкого приступили к тренировкам по возвращению с орбиты,... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T17:20
2021-10-13T17:20
2021-10-13T20:15
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
олег новицкий
юлия пересильд
клим шипенко
полет первого "киноэкипажа" в космос
хочу стать космонавтом
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Киноэкипаж" в лице актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, а также космонавта Олега Новицкого приступили к тренировкам по возвращению с орбиты, сообщается на сайте "Роскосмоса"."Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий проводит совместно с участниками космического полета подготовительные операции и тренировки к предстоящей посадке корабля "Ю.А.Гагарин" (Союз МС-18)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации.Кроме того, космонавт и участники космического полета изучают бортовую документацию и консультируются со специалистами на Земле, отвечающими за безопасную посадку.Посадка "киноэкипажа" намечается на утро 17 октября в казахстанской степи.В обеспечении посадки от Центрального военного округа задействованы около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибий "Синяя птица". Пересильд и Шипенко отправились на МКС для съемок художественного фильма "Вызов".
https://ria.ru/20211005/vyzov-1753038863.html
https://ria.ru/20211006/kinoekipazh-1753308392.html
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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос, новости - туризм
17:20 13.10.2021 (обновлено: 20:15 13.10.2021)
"Киноэкипаж" начал подготовку к возвращению на Землю
"Киноэкипаж" начал тренировки по спуску и готовится к возвращению на Землю