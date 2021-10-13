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Патрушев рассказал о киберподразделениях террористов
Патрушев рассказал о киберподразделениях террористов - РИА Новости, 13.10.2021
Патрушев рассказал о киберподразделениях террористов
Террористы уже создают собственные киберподразделения, это может, например, привести к острым межгосударственным конфликтам вплоть до вооруженных столкновений,... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:19
2021-10-13T11:34
россия
безопасность
терроризм
николай патрушев
москва
совет безопасности рф
кибербезопасность
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Террористы уже создают собственные киберподразделения, это может, например, привести к острым межгосударственным конфликтам вплоть до вооруженных столкновений, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании спецслужб в Москве."Террористами уже создаются собственные киберподразделения. При этом особую опасность видим в сложности своевременного установления подлинного источника атаки, что может, например, привести к острым межгосударственным конфликтам вплоть до вооруженных столкновений", - сказал Патрушев.Он пояснил, что введенные в ряде государств эпидемиологические ограничения стимулировали переход террористов и преступников к более широкому применению различных программных средств и интернет-технологий. Распространение хакерских группировок увеличивает риски совершения компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры.Кроме того, страны НАТО также интенсивно развивают наступательный информационный потенциал, включающий разработку технологий искусственного интеллекта, реализацию концепции упреждающей киберобороны и создание профильных коалиционных формирований, предназначенных для проведения наступательных киберопераций."Такая деятельность требует от нас постоянного внимания и своевременной пропорциональной реакции", - заявил секретарь Совбеза РФ.
https://ria.ru/20211006/kiberterrorizm-1753380658.html
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россия, безопасность, терроризм, николай патрушев, москва, совет безопасности рф, кибербезопасность
11:19 13.10.2021 (обновлено: 11:34 13.10.2021)
 
Патрушев рассказал о киберподразделениях террористов

Патрушев: террористы создают киберподразделения, провоцируя конфликты между странами

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВизит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию
Визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Террористы уже создают собственные киберподразделения, это может, например, привести к острым межгосударственным конфликтам вплоть до вооруженных столкновений, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании спецслужб в Москве.
"Террористами уже создаются собственные киберподразделения. При этом особую опасность видим в сложности своевременного установления подлинного источника атаки, что может, например, привести к острым межгосударственным конфликтам вплоть до вооруженных столкновений", - сказал Патрушев.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 17:42
В Совбезе призвали принять законы о борьбе с терроризмом в киберсфере
Он пояснил, что введенные в ряде государств эпидемиологические ограничения стимулировали переход террористов и преступников к более широкому применению различных программных средств и интернет-технологий. Распространение хакерских группировок увеличивает риски совершения компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры.
Кроме того, страны НАТО также интенсивно развивают наступательный информационный потенциал, включающий разработку технологий искусственного интеллекта, реализацию концепции упреждающей киберобороны и создание профильных коалиционных формирований, предназначенных для проведения наступательных киберопераций.
"Такая деятельность требует от нас постоянного внимания и своевременной пропорциональной реакции", - заявил секретарь Совбеза РФ.
Юрий Коков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 17:10Распространение коронавируса
В Совбезе заявили о новой тактике террористов по распространению COVID-19
 
РоссияБезопасностьТерроризмНиколай ПатрушевМоскваСовет Безопасности РФКибербезопасность
 
 
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