https://ria.ru/20211013/kiberpodrazdeleniya-1754336220.html
Патрушев рассказал о киберподразделениях террористов
Патрушев рассказал о киберподразделениях террористов - РИА Новости, 13.10.2021
Патрушев рассказал о киберподразделениях террористов
Террористы уже создают собственные киберподразделения, это может, например, привести к острым межгосударственным конфликтам вплоть до вооруженных столкновений,... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:19
2021-10-13T11:19
2021-10-13T11:34
россия
безопасность
терроризм
николай патрушев
москва
совет безопасности рф
кибербезопасность
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Террористы уже создают собственные киберподразделения, это может, например, привести к острым межгосударственным конфликтам вплоть до вооруженных столкновений, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании спецслужб в Москве."Террористами уже создаются собственные киберподразделения. При этом особую опасность видим в сложности своевременного установления подлинного источника атаки, что может, например, привести к острым межгосударственным конфликтам вплоть до вооруженных столкновений", - сказал Патрушев.Он пояснил, что введенные в ряде государств эпидемиологические ограничения стимулировали переход террористов и преступников к более широкому применению различных программных средств и интернет-технологий. Распространение хакерских группировок увеличивает риски совершения компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры.Кроме того, страны НАТО также интенсивно развивают наступательный информационный потенциал, включающий разработку технологий искусственного интеллекта, реализацию концепции упреждающей киберобороны и создание профильных коалиционных формирований, предназначенных для проведения наступательных киберопераций."Такая деятельность требует от нас постоянного внимания и своевременной пропорциональной реакции", - заявил секретарь Совбеза РФ.
https://ria.ru/20211006/kiberterrorizm-1753380658.html
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россия, безопасность, терроризм, николай патрушев, москва, совет безопасности рф, кибербезопасность
11:19 13.10.2021 (обновлено: 11:34 13.10.2021)
Патрушев рассказал о киберподразделениях террористов
Патрушев: террористы создают киберподразделения, провоцируя конфликты между странами