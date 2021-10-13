https://ria.ru/20211013/kareliya-1754353806.html

Эксперты рассказали, как антиковидные меры повлияют на туризм в Карелии

Эксперты рассказали, как антиковидные меры повлияют на туризм в Карелии - РИА Новости, 13.10.2021

Эксперты рассказали, как антиковидные меры повлияют на туризм в Карелии

Туроператоры прогнозируют снижение спроса на отдых в Карелии после введения антиковидных ограничений, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:38

2021-10-13T13:38

2021-10-13T13:38

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Туроператоры прогнозируют снижение спроса на отдых в Карелии после введения антиковидных ограничений, сообщает АТОР.В Карелии с 15 октября начинают действовать новые меры для предотвращения распространения коронавируса. Общественные места и массовые мероприятия смогут посещать те, кто привит и имеет электронный сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании. Альтернатива — отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за три дня.Любой из этих документов необходимо будет предъявить для посещения ресторанов, музеев, театров, кинотеатров, клубов, домов культуры, фитнес-центров, бассейнов.Но хуже всего, считают эксперты, для туризма то, что заселиться в отели гости Карелии смогут лишь по QR-коду вакцинированного — ПЦР-тесты здесь не примут.Гости реагируют на ограничения по-разному: путешественников, которые имеют прививку, антиковидные новшества не пугают. Однако для невакцинированных, а таких большинство, QR-код приравнивается к закрытию направления, рассказывают туроператоры."Можно говорить о том, что спрос на Карелию и другие регионы, где введены ограничения, упадет до уровня вакцинации, а это очень значительное проседание", — говорит гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.Аннуляции уже появились, отмечают участники рынка. Туристы, у которых нет сертификата, отказываются от купленных путевок, делится наблюдениями гендиректор туроператора "Мастерская путешествий" Владимир Лутов.Отказов немного, поскольку старт ограничений приходится на низкий сезон, уточняют эксперты. "Но новых бронирований будет однозначно меньше", — говорят в компании "Интурист". Некоторые участники рынка прогнозируют двукратное снижение заявок на осень и зиму.

https://ria.ru/20211005/lakhdenpokhya-1752295423.html

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республика карелия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19