https://ria.ru/20211013/kaluga-1754445641.html

Главврач госпиталя в Калуге: обществу надо мобилизоваться в борьбе с COVID

Главврач госпиталя в Калуге: обществу надо мобилизоваться в борьбе с COVID - РИА Новости, 13.10.2021

Главврач госпиталя в Калуге: обществу надо мобилизоваться в борьбе с COVID

Общество должно мобилизоваться в борьбе с коронавирусом, избегать массовых мероприятий, носить маски и как можно быстрее привиться, считает Елена Алешина,... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T19:09

2021-10-13T19:09

2021-10-13T19:09

калужская область

общество

калужская область

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здоровье - общество

коронавирусы

вакцинация россиян от covid-19

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КАЛУГА, 13 окт – РИА Новости. Общество должно мобилизоваться в борьбе с коронавирусом, избегать массовых мероприятий, носить маски и как можно быстрее привиться, считает Елена Алешина, депутат заксобрания, главврач нового ковидного госпиталя, открытого в Калуге.В среду в Калуге начал работу новый ковидный госпиталь – структурное подразделение Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД. По словам депутата Законодательного Собрания области, главного врача центра Елены Алешиной, в госпитале развернуто 325 коек для лечения больных с COVID-19. Стационар технологически насыщен, здесь есть сложные и высокочувствительные системы пожарного оповещения и безопасности.Администрация госпиталя занимается привлечением врачей, штат среднего медперсонала укомплектован. По словам главврача, нагрузка на медработников очень высокая, больница работает без выходных, многие специалисты трудятся на две ставки. Алешина отмечает, что госпиталь очень востребован, поскольку заболеваемость в регионе растет. Среди пациентов есть и дети, и люди среднего и пожилого возраста."В основном к нам поступают невакцинированные люди, лишь 8% граждан, которые сделали прививки, заболевают. Эффективность вакцины почти 100%. Очень редко отдельные пациенты, имеющие прививки, попадают в реанимацию, но это - иммунокомпрометированные люди, у них имеется большое количество сопутствующих заболеваний и онкология", - приводятся слова главврача.Специалисты отмечают, что течение болезни стало тяжелее, появились молниеносные формы. Поэтому если человек несвоевременно начинает лечение или отказывается от госпитализации, риски тяжелого течения возрастают, говорится в сообщении."Первое, что следует сделать, - как можно быстрее привиться. Коронавирус никуда не уйдет, поэтому человек либо переболеет с неопределенными последствиями, либо привьется. Люди расслабились, но сейчас нужно собраться, серьезно отнестись к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, носить маски, избегать массовых мероприятий. У нас по сути идет война, медицина мобилизована, медработники работают как на фронте, и общество тоже должно мобилизоваться", - обратилась Алёшина к жителям Калужской области.

https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754189977.html

калужская область

калуга

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общество, калужская область, калуга, здоровье - общество, коронавирусы, вакцинация россиян от covid-19