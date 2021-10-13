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Кадыров заявил, что не нашел в Турции "шайтанов" из Чечни
Кадыров заявил, что не нашел в Турции "шайтанов" из Чечни - РИА Новости, 13.10.2021
Кадыров заявил, что не нашел в Турции "шайтанов" из Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что посетил несколько городов в Турции, но не нашел там "шайтанов" из республики, они "сбежали". РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T00:33
2021-10-13T02:32
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ГРОЗНЫЙ, 13 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что посетил несколько городов в Турции, но не нашел там "шайтанов" из республики, они "сбежали".Ранее источник РИА Новости сообщил, что шестеро человек были задержаны в Турции по подозрению в подготовке нападения на иностранцев и шпионаже и все они являются выходцами из Чечни. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о задержании шести россиян в Турции.Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал в Instagram видео, на котором он вместе с главой Чечни и блогером Гусейном Гасановым. Гасанов ранее публиковал в Instagram видео, на которых он вместе с Кадыровым отдыхает и катается на гидроцикле в одном из курортных городов."Говорили, что в Турции шайтаны. Я не вижу. Здесь красивые люди, шайтанов нет", - говорит Кадыров на видео. "Говорили, что все боятся сюда приезжать", - отвечает ему Дудаев. "Мы здесь бываем ночью, утром, днем", - говорит Кадыров. Дудаев уточняет, что они были в Белеке, Кемере, Кадыров добавляет, что также в Анталии."Видимо, сбежали", - говорит Дудаев. "Сбежали", - отвечает Кадыров."Исходили днем и ночью вдоль и поперек несколько турецких городов и что-то не встретили ни одного "грозного" горлопана из тех, кто ранее делал угрожающие и смешные заявления о том, что здесь они что-то покажут", - написал Дудаев в подписи к видео."Меня терзают смутные сомнения, что все они дружно скрылись чтобы "переждать до лучших времен" и начать свои "угрозы" сразу же после нашего возвращения в Чеченскую Республику. Рамзан Ахматович обладает удивительным качеством быстрого излечения у таких персонажей всех их понтов и дерзости одним своим присутствием", - добавил он.
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рамзан кадыров, кемер, белек, россия
00:33 13.10.2021 (обновлено: 02:32 13.10.2021)
 
Кадыров заявил, что не нашел в Турции "шайтанов" из Чечни

Глава Чечни Кадыров заявил, что не нашел в Турции "шайтанов" из республики

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 13 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что посетил несколько городов в Турции, но не нашел там "шайтанов" из республики, они "сбежали".
Ранее источник РИА Новости сообщил, что шестеро человек были задержаны в Турции по подозрению в подготовке нападения на иностранцев и шпионаже и все они являются выходцами из Чечни. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о задержании шести россиян в Турции.
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал в Instagram видео, на котором он вместе с главой Чечни и блогером Гусейном Гасановым. Гасанов ранее публиковал в Instagram видео, на которых он вместе с Кадыровым отдыхает и катается на гидроцикле в одном из курортных городов.
"Говорили, что в Турции шайтаны. Я не вижу. Здесь красивые люди, шайтанов нет", - говорит Кадыров на видео. "Говорили, что все боятся сюда приезжать", - отвечает ему Дудаев. "Мы здесь бываем ночью, утром, днем", - говорит Кадыров. Дудаев уточняет, что они были в Белеке, Кемере, Кадыров добавляет, что также в Анталии.
"Видимо, сбежали", - говорит Дудаев. "Сбежали", - отвечает Кадыров.
"Исходили днем и ночью вдоль и поперек несколько турецких городов и что-то не встретили ни одного "грозного" горлопана из тех, кто ранее делал угрожающие и смешные заявления о том, что здесь они что-то покажут", - написал Дудаев в подписи к видео.
"Меня терзают смутные сомнения, что все они дружно скрылись чтобы "переждать до лучших времен" и начать свои "угрозы" сразу же после нашего возвращения в Чеченскую Республику. Рамзан Ахматович обладает удивительным качеством быстрого излечения у таких персонажей всех их понтов и дерзости одним своим присутствием", - добавил он.
Вид на центральную мечеть Сердце Чечни имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса Грозный сити в Грозном - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 11:20
Кадыров поздравил жителей Грозного с Днем города
 
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