https://ria.ru/20211013/kadyrov-1754298172.html

Кадыров заявил, что не нашел в Турции "шайтанов" из Чечни

Кадыров заявил, что не нашел в Турции "шайтанов" из Чечни - РИА Новости, 13.10.2021

Кадыров заявил, что не нашел в Турции "шайтанов" из Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что посетил несколько городов в Турции, но не нашел там "шайтанов" из республики, они "сбежали". РИА Новости, 13.10.2021

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ГРОЗНЫЙ, 13 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что посетил несколько городов в Турции, но не нашел там "шайтанов" из республики, они "сбежали".Ранее источник РИА Новости сообщил, что шестеро человек были задержаны в Турции по подозрению в подготовке нападения на иностранцев и шпионаже и все они являются выходцами из Чечни. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о задержании шести россиян в Турции.Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал в Instagram видео, на котором он вместе с главой Чечни и блогером Гусейном Гасановым. Гасанов ранее публиковал в Instagram видео, на которых он вместе с Кадыровым отдыхает и катается на гидроцикле в одном из курортных городов."Говорили, что в Турции шайтаны. Я не вижу. Здесь красивые люди, шайтанов нет", - говорит Кадыров на видео. "Говорили, что все боятся сюда приезжать", - отвечает ему Дудаев. "Мы здесь бываем ночью, утром, днем", - говорит Кадыров. Дудаев уточняет, что они были в Белеке, Кемере, Кадыров добавляет, что также в Анталии."Видимо, сбежали", - говорит Дудаев. "Сбежали", - отвечает Кадыров."Исходили днем и ночью вдоль и поперек несколько турецких городов и что-то не встретили ни одного "грозного" горлопана из тех, кто ранее делал угрожающие и смешные заявления о том, что здесь они что-то покажут", - написал Дудаев в подписи к видео."Меня терзают смутные сомнения, что все они дружно скрылись чтобы "переждать до лучших времен" и начать свои "угрозы" сразу же после нашего возвращения в Чеченскую Республику. Рамзан Ахматович обладает удивительным качеством быстрого излечения у таких персонажей всех их понтов и дерзости одним своим присутствием", - добавил он.

https://ria.ru/20211005/groznyy-1753130768.html

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рамзан кадыров, кемер, белек, россия