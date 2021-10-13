https://ria.ru/20211013/iphone-1754297553.html
Apple может сократить производство iPhone 13, сообщили СМИ
Apple может сократить производство iPhone 13, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.10.2021
Apple может сократить производство iPhone 13, сообщили СМИ
Компания Apple может сократить производство iPhone 13 в 2021 году из-за глобальной нехватки чипов, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T00:14
2021-10-13T00:14
2021-10-13T05:13
экономика
технологии
apple
apple iphone
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Компания Apple может сократить производство iPhone 13 в 2021 году из-за глобальной нехватки чипов, передает агентство Блумберг.По данным собеседников Блумберг, компания ожидала, что за последние три месяца года произведет 90 миллионов новых моделей iPhone, но теперь уведомляет партнеров-производителей, что общий объем будет ниже, так как компании Broadcom и Texas не справляются с поставкой достаточного количества компонентов.Дефицит полупроводников возник еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса.Компания Apple 14 сентября представила новый смартфон iPhone 13 с увеличенной батареей и улучшенным дисплеем. Новые iPhone 13 и iPhone 13 mini оснащены процессором A15 Bionic и получили батарею увеличенного объема. Смартфоны с диагональю 6,1 и 5,4 дюйма соответственно получили уменьшенную "челку" - вырез в экране под фронтальную камеру, динамик и датчики. Экран iPhone 13 Pro получил частоту обновления в 120 Гц, у версии Pro его размер 6,1 дюйма, у iPhone 13 Pro Max - 6,7 дюйма.
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экономика, технологии, apple, apple iphone
00:14 13.10.2021 (обновлено: 05:13 13.10.2021)
Apple может сократить производство iPhone 13, сообщили СМИ
Блумберг сообщило, что Apple может сократить производство iPhone 13 из-за дефицита чипов
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Компания Apple
может сократить производство iPhone
13 в 2021 году из-за глобальной нехватки чипов, передает агентство Блумберг
.
"Apple, вероятно, сократит прогнозируемые объемы производства iPhone 13 на 2021 год на 10 миллионов единиц из-за продолжительной нехватки микрочипов", - пишет агентство со ссылкой на источники.
По данным собеседников Блумберг, компания ожидала, что за последние три месяца года произведет 90 миллионов новых моделей iPhone, но теперь уведомляет партнеров-производителей, что общий объем будет ниже, так как компании Broadcom и Texas не справляются с поставкой достаточного количества компонентов.
Дефицит полупроводников возник еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса.
Компания Apple 14 сентября представила новый смартфон iPhone 13 с увеличенной батареей и улучшенным дисплеем. Новые iPhone 13 и iPhone 13 mini оснащены процессором A15 Bionic и получили батарею увеличенного объема. Смартфоны с диагональю 6,1 и 5,4 дюйма соответственно получили уменьшенную "челку" - вырез в экране под фронтальную камеру, динамик и датчики. Экран iPhone 13 Pro получил частоту обновления в 120 Гц, у версии Pro его размер 6,1 дюйма, у iPhone 13 Pro Max - 6,7 дюйма.