https://ria.ru/20211013/iphone-1754297553.html

Apple может сократить производство iPhone 13, сообщили СМИ

Apple может сократить производство iPhone 13, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.10.2021

Apple может сократить производство iPhone 13, сообщили СМИ

Компания Apple может сократить производство iPhone 13 в 2021 году из-за глобальной нехватки чипов, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T00:14

2021-10-13T00:14

2021-10-13T05:13

экономика

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Компания Apple может сократить производство iPhone 13 в 2021 году из-за глобальной нехватки чипов, передает агентство Блумберг.По данным собеседников Блумберг, компания ожидала, что за последние три месяца года произведет 90 миллионов новых моделей iPhone, но теперь уведомляет партнеров-производителей, что общий объем будет ниже, так как компании Broadcom и Texas не справляются с поставкой достаточного количества компонентов.Дефицит полупроводников возник еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса.Компания Apple 14 сентября представила новый смартфон iPhone 13 с увеличенной батареей и улучшенным дисплеем. Новые iPhone 13 и iPhone 13 mini оснащены процессором A15 Bionic и получили батарею увеличенного объема. Смартфоны с диагональю 6,1 и 5,4 дюйма соответственно получили уменьшенную "челку" - вырез в экране под фронтальную камеру, динамик и датчики. Экран iPhone 13 Pro получил частоту обновления в 120 Гц, у версии Pro его размер 6,1 дюйма, у iPhone 13 Pro Max - 6,7 дюйма.

https://ria.ru/20210930/iphone-1752361147.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, apple, apple iphone