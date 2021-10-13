Ярославская область поднялась на восьмое место в инвестрейтинге
Березкин: Ярославская область при Миронове поднялась на восьмое место в инвестрейтинге
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Ярославская область за годы губернаторства Дмитрия Миронова поднялась в Национальном рейтинге инвестиционного климата регионов с 25-го на восьмое место, заявил РИА Новости сенатор Сергей Березкин.
Во вторник Миронов стал помощником президента и будет курировать кадровую тематику силового блока. Он возглавлял Ярославскую область с 2016 года.
"За период с 2016 по 2020 год регион улучшил позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 17 пунктов, поднявшись с 25-го до восьмого места. Конечно, во многом это заслуга губернатора Дмитрия Миронова", - заявил Березкин, оценивая итоги работы Миронова на посту главы региона.
По словам собеседника агентства, важным этапом в экономической жизни региона стало создание по инициативе Миронова региональной лизинговой компании Ярославской области (АО "Региональная лизинговая компания Ярославской области") в 2018 году.
Березкин подчеркнул, что сейчас в Ярославской области благодаря работе команды губернатора Миронова действуют семь парков - индустриальный парк "Новоселки", где инвесторам предоставляются налоговые льготы, тутаевский промышленный парк "Мастер", где инвесторам предоставляют в аренду производственные площади на льготных условиях, инновационный парк "Синергия", индустриальные парки "Плещеево", "Тутаев", "Технопарк-АРМ", частный технопарк "Технопарк "Локаловъ".
"При Миронове созданы три территории опережающего социально-экономического развития. Первая из таких территорий была создана в Тутаеве в сентябре 2017 года. В 2018 году были созданы еще две территории – в Гаврилов-Яме и в Ростове", - рассказал собеседник агентства, отметив, что на данный момент резидентами ТОР являются 30 организаций.