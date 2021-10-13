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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20211013/investreyting-1754438052.html
Ярославская область поднялась на восьмое место в инвестрейтинге
Ярославская область поднялась на восьмое место в инвестрейтинге - РИА Новости, 13.10.2021
Ярославская область поднялась на восьмое место в инвестрейтинге
Ярославская область за годы губернаторства Дмитрия Миронова поднялась в Национальном рейтинге инвестиционного климата регионов с 25-го на восьмое место, заявил... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T18:33
2021-10-13T18:33
ярославская область
экономика
ярославская область
тутаев
гаврилов-ям
дмитрий миронов
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Ярославская область за годы губернаторства Дмитрия Миронова поднялась в Национальном рейтинге инвестиционного климата регионов с 25-го на восьмое место, заявил РИА Новости сенатор Сергей Березкин.Во вторник Миронов стал помощником президента и будет курировать кадровую тематику силового блока. Он возглавлял Ярославскую область с 2016 года."За период с 2016 по 2020 год регион улучшил позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 17 пунктов, поднявшись с 25-го до восьмого места. Конечно, во многом это заслуга губернатора Дмитрия Миронова", - заявил Березкин, оценивая итоги работы Миронова на посту главы региона.По словам собеседника агентства, важным этапом в экономической жизни региона стало создание по инициативе Миронова региональной лизинговой компании Ярославской области (АО "Региональная лизинговая компания Ярославской области") в 2018 году.Березкин подчеркнул, что сейчас в Ярославской области благодаря работе команды губернатора Миронова действуют семь парков - индустриальный парк "Новоселки", где инвесторам предоставляются налоговые льготы, тутаевский промышленный парк "Мастер", где инвесторам предоставляют в аренду производственные площади на льготных условиях, инновационный парк "Синергия", индустриальные парки "Плещеево", "Тутаев", "Технопарк-АРМ", частный технопарк "Технопарк "Локаловъ"."При Миронове созданы три территории опережающего социально-экономического развития. Первая из таких территорий была создана в Тутаеве в сентябре 2017 года. В 2018 году были созданы еще две территории – в Гаврилов-Яме и в Ростове", - рассказал собеседник агентства, отметив, что на данный момент резидентами ТОР являются 30 организаций.
https://ria.ru/20211013/mironov-1754428318.html
https://ria.ru/20211013/mironov-1754394597.html
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экономика, ярославская область, тутаев, гаврилов-ям, дмитрий миронов, россия
18:33 13.10.2021
 
Ярославская область поднялась на восьмое место в инвестрейтинге

Березкин: Ярославская область при Миронове поднялась на восьмое место в инвестрейтинге

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода России. Ярославль
Города России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Ярославская область за годы губернаторства Дмитрия Миронова поднялась в Национальном рейтинге инвестиционного климата регионов с 25-го на восьмое место, заявил РИА Новости сенатор Сергей Березкин.
Во вторник Миронов стал помощником президента и будет курировать кадровую тематику силового блока. Он возглавлял Ярославскую область с 2016 года.
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"За период с 2016 по 2020 год регион улучшил позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 17 пунктов, поднявшись с 25-го до восьмого места. Конечно, во многом это заслуга губернатора Дмитрия Миронова", - заявил Березкин, оценивая итоги работы Миронова на посту главы региона.
По словам собеседника агентства, важным этапом в экономической жизни региона стало создание по инициативе Миронова региональной лизинговой компании Ярославской области (АО "Региональная лизинговая компания Ярославской области") в 2018 году.
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Березкин подчеркнул, что сейчас в Ярославской области благодаря работе команды губернатора Миронова действуют семь парков - индустриальный парк "Новоселки", где инвесторам предоставляются налоговые льготы, тутаевский промышленный парк "Мастер", где инвесторам предоставляют в аренду производственные площади на льготных условиях, инновационный парк "Синергия", индустриальные парки "Плещеево", "Тутаев", "Технопарк-АРМ", частный технопарк "Технопарк "Локаловъ".
"При Миронове созданы три территории опережающего социально-экономического развития. Первая из таких территорий была создана в Тутаеве в сентябре 2017 года. В 2018 году были созданы еще две территории – в Гаврилов-Яме и в Ростове", - рассказал собеседник агентства, отметив, что на данный момент резидентами ТОР являются 30 организаций.
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