https://ria.ru/20211013/inflyatsiya-1754412292.html

Путин напомнил, что Россия не печатает деньги, как фантики

Путин напомнил, что Россия не печатает деньги, как фантики - РИА Новости, 13.10.2021

Путин напомнил, что Россия не печатает деньги, как фантики

Инфляция в России подросла много больше, чем ожидалось, но мы не печатаем деньги, как фантики, как некоторые западные страны, сказал президент РФ Владимир... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:35

2021-10-13T16:35

2021-10-13T16:54

экономика

владимир путин

россия

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Инфляция в России подросла много больше, чем ожидалось, но мы не печатаем деньги, как фантики, как некоторые западные страны, сказал президент РФ Владимир Путин."Да, у нас инфляция, к сожалению, подросла. Семь с лишним процентов - 7,5, по-моему. Это много больше, чем мы ожидали. Но вы же сами об этом только недавно сказали: все банки в мире, кто-то из участников, печатают деньги, как фантики. Наш - нет", - сказал он, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

https://ria.ru/20211013/vstrecha-1754412780.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021