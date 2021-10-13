https://ria.ru/20211013/inflyatsiya-1754412292.html
Путин напомнил, что Россия не печатает деньги, как фантики
Путин напомнил, что Россия не печатает деньги, как фантики - РИА Новости, 13.10.2021
Путин напомнил, что Россия не печатает деньги, как фантики
Инфляция в России подросла много больше, чем ожидалось, но мы не печатаем деньги, как фантики, как некоторые западные страны, сказал президент РФ Владимир... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:35
2021-10-13T16:35
2021-10-13T16:54
экономика
владимир путин
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Инфляция в России подросла много больше, чем ожидалось, но мы не печатаем деньги, как фантики, как некоторые западные страны, сказал президент РФ Владимир Путин."Да, у нас инфляция, к сожалению, подросла. Семь с лишним процентов - 7,5, по-моему. Это много больше, чем мы ожидали. Но вы же сами об этом только недавно сказали: все банки в мире, кто-то из участников, печатают деньги, как фантики. Наш - нет", - сказал он, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.
https://ria.ru/20211013/vstrecha-1754412780.html
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экономика, владимир путин, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
16:35 13.10.2021 (обновлено: 16:54 13.10.2021)
Путин напомнил, что Россия не печатает деньги, как фантики
Путин заявил, что инфляция в России выросла больше ожиданий