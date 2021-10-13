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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211013/hopkins-1754157237.html
Энтони Хопкинс сыграет в новом фильме Флориана Зеллера, режиссера "Отца"
Энтони Хопкинс сыграет в новом фильме Флориана Зеллера, режиссера "Отца" - РИА Новости, 13.10.2021
Энтони Хопкинс сыграет в новом фильме Флориана Зеллера, режиссера "Отца"
Энтони Хопкинс сыграет в драме "Сын" Флориана Зеллера, сообщает The Wrap. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T05:43
2021-10-13T05:43
культура
оскар (премия)
энтони хопкинс
новости культуры
кино и сериалы
лондон
нью-йорк (город)
франция
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Энтони Хопкинс сыграет в драме "Сын" Флориана Зеллера, сообщает The Wrap. Съемки картины стартовали в начале октября в Лондоне, также они пройдут в Нью-Йорке и во Франции. Главные роли исполняют Хью Джекман и Лора Дерн. Их герои — бывшие супруги, чей сын болезненно переживает развод родителей. Кого сыграет Хопкинс, пока не разглашается. Актер уже работал с Зеллером. Он воплотил образ старика, запутавшегося в своих воспоминаниях из-за прогрессирующей деменции, в его картине "Отец". В 2021 году лента получила шесть номинаций на "Оскар" и победила в двух из них — Хопкинс был удостоен премии за лучшую мужскую роль, Зеллер и Кристофер Хэмптон были награждены за адаптированный сценарий. Картины "Отец" и "Сын" основаны на одноименных пьесах Зеллера, которые вместе с драмой "Мать" образуют трилогию об отношениях в семье. Точная дата релиза фильма "Сын" еще не объявлялась.
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оскар (премия), энтони хопкинс, новости культуры, кино и сериалы, лондон, нью-йорк (город), франция, хью джекман
05:43 13.10.2021
 
Энтони Хопкинс сыграет в новом фильме Флориана Зеллера, режиссера "Отца"

Энтони Хопкинс снимется в ленте "Сын" Флориана Зеллера, режиссера фильма "Отец".

© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"Кадр из фильма "Отец"
Кадр из фильма Отец
© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Энтони Хопкинс сыграет в драме "Сын" Флориана Зеллера, сообщает The Wrap.
Съемки картины стартовали в начале октября в Лондоне, также они пройдут в Нью-Йорке и во Франции. Главные роли исполняют Хью Джекман и Лора Дерн. Их герои — бывшие супруги, чей сын болезненно переживает развод родителей.
Кого сыграет Хопкинс, пока не разглашается. Актер уже работал с Зеллером. Он воплотил образ старика, запутавшегося в своих воспоминаниях из-за прогрессирующей деменции, в его картине "Отец". В 2021 году лента получила шесть номинаций на "Оскар" и победила в двух из них — Хопкинс был удостоен премии за лучшую мужскую роль, Зеллер и Кристофер Хэмптон были награждены за адаптированный сценарий.
"После работы над "Отцом" я не смог бы снять еще один фильм без Энтони. Он был первым, кому я показал сценарий "Сына", потому что один из персонажей был написан специально для него", — говорит режиссер.
Картины "Отец" и "Сын" основаны на одноименных пьесах Зеллера, которые вместе с драмой "Мать" образуют трилогию об отношениях в семье.
Точная дата релиза фильма "Сын" еще не объявлялась.
Кадр из фильма Отец
15 апреля, 08:00Культура
В прокат вышел "Отец" c Энтони Хопкинсом, один из лучших фильмов "Оскара"
 
КультураОскар (премия)Энтони ХопкинсНовости культурыКино и сериалыЛондонНью-Йорк (город)ФранцияХью Джекман
 
 
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