В МЭА заявили, что мировой спрос на газ будет расти при любых сценариях

В МЭА заявили, что мировой спрос на газ будет расти при любых сценариях

Мировой спрос на газ, включая низкоуглеродный, будет расти даже в случае достижения углеродной нейтральности, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T07:31

2021-10-13T07:31

2021-10-13T07:36

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мировой спрос на газ, включая низкоуглеродный, будет расти даже в случае достижения углеродной нейтральности, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежегодном докладе World Energy Outlook.В докладе МЭА рассмотрело три возможных сценария: первый учитывает существующие климатические политики, даже если они находятся еще в разработке (The Stated Policies Scenario, STEPS); второй исходит из того, что все объявленные правительствами обязательства будут выполнены в срок (The Announced Pledges Scenario, APS); третий исходит из достижения углеродной нейтральности в энергетике к 2050 году (The Net Zero Emissions by 2050 Scenario, NZE).При этом в сценарии STEPS спрос на газ продолжит расти и в 2030 году, ожидаемый спрос на 15% превысит фактический за 2020 год. В APS пик будет достигнут вскоре после 2025 года, а затем спрос начнет медленно снижаться.

