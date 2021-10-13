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В МЭА заявили, что мировой спрос на газ будет расти при любых сценариях
В МЭА заявили, что мировой спрос на газ будет расти при любых сценариях - РИА Новости, 13.10.2021
В МЭА заявили, что мировой спрос на газ будет расти при любых сценариях
Мировой спрос на газ, включая низкоуглеродный, будет расти даже в случае достижения углеродной нейтральности, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T07:31
2021-10-13T07:36
экономика
международное энергетическое агентство
мэа
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мировой спрос на газ, включая низкоуглеродный, будет расти даже в случае достижения углеродной нейтральности, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежегодном докладе World Energy Outlook.В докладе МЭА рассмотрело три возможных сценария: первый учитывает существующие климатические политики, даже если они находятся еще в разработке (The Stated Policies Scenario, STEPS); второй исходит из того, что все объявленные правительствами обязательства будут выполнены в срок (The Announced Pledges Scenario, APS); третий исходит из достижения углеродной нейтральности в энергетике к 2050 году (The Net Zero Emissions by 2050 Scenario, NZE).При этом в сценарии STEPS спрос на газ продолжит расти и в 2030 году, ожидаемый спрос на 15% превысит фактический за 2020 год. В APS пик будет достигнут вскоре после 2025 года, а затем спрос начнет медленно снижаться.
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экономика, международное энергетическое агентство, мэа
07:31 13.10.2021 (обновлено: 07:36 13.10.2021)
 
В МЭА заявили, что мировой спрос на газ будет расти при любых сценариях

МЭА ожидает роста мирового спроса на газ даже при достижении углеродной нейтральности

© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция природного газа
Компрессорная станция природного газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© AP Photo / Michel Spingler
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мировой спрос на газ, включая низкоуглеродный, будет расти даже в случае достижения углеродной нейтральности, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежегодном докладе World Energy Outlook.
В докладе МЭА рассмотрело три возможных сценария: первый учитывает существующие климатические политики, даже если они находятся еще в разработке (The Stated Policies Scenario, STEPS); второй исходит из того, что все объявленные правительствами обязательства будут выполнены в срок (The Announced Pledges Scenario, APS); третий исходит из достижения углеродной нейтральности в энергетике к 2050 году (The Net Zero Emissions by 2050 Scenario, NZE).
"Спрос на природный газ растет во всех сценариях в течение следующих пяти лет, однако есть существенное расхождения в последующем развитии. ... Тем не менее, падение спроса на природный газ в 2025 году частично компенсируется ростом спроса на низкоуглеродные газы, включая низкоуглеродный водород, произведенный из природного газа с использованием технологий улавливания и хранения углекислого газа (CCUS). Общий спрос на газы в сценарии NZE в 2030 году будет, примерно, на 5% выше, чем сегодня", - говорится в докладе.
При этом в сценарии STEPS спрос на газ продолжит расти и в 2030 году, ожидаемый спрос на 15% превысит фактический за 2020 год. В APS пик будет достигнут вскоре после 2025 года, а затем спрос начнет медленно снижаться.
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ЭкономикаМеждународное энергетическое агентствоМЭА
 
 
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