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Туризм
https://ria.ru/20211013/gastronomiya-1754302398.html
В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы - РИА Новости, 13.10.2021
В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
Международный директор гастрономического гида Michelin Гвендаль Пулленек выразил уверенность, что сфера гастрономии в Москве будет развиваться быстрыми темпами... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T03:17
2021-10-13T10:23
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ПАРИЖ, 13 окт – РИА Новости, Людмила Орищенко. Международный директор гастрономического гида Michelin Гвендаль Пулленек выразил уверенность, что сфера гастрономии в Москве будет развиваться быстрыми темпами в ближайшие годы.Ранее он сообщил, что эксперты гида были впечатлены хорошим качеством продуктов в московских ресторанах.Четырнадцатого октября будет представлен первый гид Michelin по кафе и ресторанам Москвы. Презентация пройдет в концертном зале "Зарядье". Россия станет 33-й страной, где выпускают гид Michelin, а Москва - первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками.Гид Michelin выпускается с 1900 года и имеет трехзвездочную систему оценки ресторанов для стран и отдельных городов. Процесс отбора заведений для путеводителя строго конфиденциален. Инспекторы путешествуют анонимно и составляют подробный отчет о каждом. На его основе и происходит рейтингование - в главном офисе в Париже.Одна звезда свидетельствует о высококлассных блюдах, достойных посещения. Две дают тем, у кого кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить запланированный маршрут путешествия. А три звезды - наивысшее признание. Их заслуживают рестораны, ради которых стоит специально отправиться в тот или иной город. Франция является первой страной по числу "трехзвездочных" ресторанов. По всему миру существует около 130 заведений, имеющих три звезды - высшую отметку гида Michelin.
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париж, франция, москва, зарядье, россия, новости - туризм
03:17 13.10.2021 (обновлено: 10:23 13.10.2021)
 
В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы

Директор Michelin Пулленек спрогнозировал быстрое развитие сферы гастрономии в Москве

© AP Photo / Francois MoriДиректор гида Michelin Гвендаль Пулленек в Париже
Директор гида Michelin Гвендаль Пулленек в Париже - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© AP Photo / Francois Mori
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ПАРИЖ, 13 окт – РИА Новости, Людмила Орищенко. Международный директор гастрономического гида Michelin Гвендаль Пулленек выразил уверенность, что сфера гастрономии в Москве будет развиваться быстрыми темпами в ближайшие годы.
"Надо отметить, что приход гида Michelin – для нас это также отправная точка. Мы убеждены, что гастрономическая сцена Москвы будет продолжать развиваться быстро в ближайшие годы", - сказал Пулленек в интервью РИА Новости.
Ранее он сообщил, что эксперты гида были впечатлены хорошим качеством продуктов в московских ресторанах.
Четырнадцатого октября будет представлен первый гид Michelin по кафе и ресторанам Москвы. Презентация пройдет в концертном зале "Зарядье". Россия станет 33-й страной, где выпускают гид Michelin, а Москва - первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками.
Гид Michelin выпускается с 1900 года и имеет трехзвездочную систему оценки ресторанов для стран и отдельных городов. Процесс отбора заведений для путеводителя строго конфиденциален. Инспекторы путешествуют анонимно и составляют подробный отчет о каждом. На его основе и происходит рейтингование - в главном офисе в Париже.
Одна звезда свидетельствует о высококлассных блюдах, достойных посещения. Две дают тем, у кого кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить запланированный маршрут путешествия. А три звезды - наивысшее признание. Их заслуживают рестораны, ради которых стоит специально отправиться в тот или иной город. Франция является первой страной по числу "трехзвездочных" ресторанов. По всему миру существует около 130 заведений, имеющих три звезды - высшую отметку гида Michelin.
Электронное меню (QR код) на столике летней веранды ресторана Сахалин в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 03:15
Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы
 
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