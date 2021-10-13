https://ria.ru/20211013/gastronomiya-1754302398.html

В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы

В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы - РИА Новости, 13.10.2021

В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы

Международный директор гастрономического гида Michelin Гвендаль Пулленек выразил уверенность, что сфера гастрономии в Москве будет развиваться быстрыми темпами... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T03:17

2021-10-13T03:17

2021-10-13T10:23

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ПАРИЖ, 13 окт – РИА Новости, Людмила Орищенко. Международный директор гастрономического гида Michelin Гвендаль Пулленек выразил уверенность, что сфера гастрономии в Москве будет развиваться быстрыми темпами в ближайшие годы.Ранее он сообщил, что эксперты гида были впечатлены хорошим качеством продуктов в московских ресторанах.Четырнадцатого октября будет представлен первый гид Michelin по кафе и ресторанам Москвы. Презентация пройдет в концертном зале "Зарядье". Россия станет 33-й страной, где выпускают гид Michelin, а Москва - первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками.Гид Michelin выпускается с 1900 года и имеет трехзвездочную систему оценки ресторанов для стран и отдельных городов. Процесс отбора заведений для путеводителя строго конфиденциален. Инспекторы путешествуют анонимно и составляют подробный отчет о каждом. На его основе и происходит рейтингование - в главном офисе в Париже.Одна звезда свидетельствует о высококлассных блюдах, достойных посещения. Две дают тем, у кого кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить запланированный маршрут путешествия. А три звезды - наивысшее признание. Их заслуживают рестораны, ради которых стоит специально отправиться в тот или иной город. Франция является первой страной по числу "трехзвездочных" ресторанов. По всему миру существует около 130 заведений, имеющих три звезды - высшую отметку гида Michelin.

https://ria.ru/20211012/restorany-1754125033.html

париж

франция

москва

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париж, франция, москва, зарядье, россия, новости - туризм