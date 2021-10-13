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Путин поприветствовал участников и гостей Российской энергетической недели
Путин поприветствовал участников и гостей Российской энергетической недели - РИА Новости, 13.10.2021
Путин поприветствовал участников и гостей Российской энергетической недели
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Российской энергетической недели (РЭН), отметив, что особое внимание в деловой программе... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T09:38
2021-10-13T09:38
экономика
технологии
владимир путин
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Российской энергетической недели (РЭН), отметив, что особое внимание в деловой программе форума предполагается уделить перспективам развития "зеленой" энергетики. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.РЭН пройдет в Москве 13-15 октября. На форуме российские и зарубежные власти, представители компаний и экспертное сообщество обсудят вопросы развития энергетического сектора."Эффективность производства и потребления энергоресурсов является важнейшим фактором роста национальных экономик и в немалой степени определяет качество жизни людей. Многие страны уже взяли курс на опережающее развитие чистых энергетических технологий. Поэтому особое внимание в деловой программе форума предполагается уделить перспективам развития "зеленой" энергетики, основанной на использовании возобновляемых источников и переходе к новым, более экологичным видам топлива", - говорится в телеграмме.Президент также отметил, что в повестке дня множество вопросов, связанных с актуальными тенденциями глобального энергетического рынка, в том числе с процессами совершенствования инфраструктуры отрасли, внедрения современных цифровых технологий в ее работу."Рассчитываю, что мероприятия Российской энергетической недели позволят вам ближе познакомиться с достижениями отечественного топливно-энергетического комплекса, а выдвинутые вами инициативы получат практическое применение", - добавил Путин.РЭН проводится с 2017 года. Предыдущий — третий — форум прошел в 2019 году. Организаторами РЭН выступают министерство энергетики РФ и правительство Москвы. Оператором форума является "Росконгресс".РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, технологии, владимир путин, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
09:38 13.10.2021
 
Путин поприветствовал участников и гостей Российской энергетической недели

Путин отметил деловую программу форума Российской энергетической недели

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Российской энергетической недели (РЭН), отметив, что особое внимание в деловой программе форума предполагается уделить перспективам развития "зеленой" энергетики. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РЭН пройдет в Москве 13-15 октября. На форуме российские и зарубежные власти, представители компаний и экспертное сообщество обсудят вопросы развития энергетического сектора.
"Эффективность производства и потребления энергоресурсов является важнейшим фактором роста национальных экономик и в немалой степени определяет качество жизни людей. Многие страны уже взяли курс на опережающее развитие чистых энергетических технологий. Поэтому особое внимание в деловой программе форума предполагается уделить перспективам развития "зеленой" энергетики, основанной на использовании возобновляемых источников и переходе к новым, более экологичным видам топлива", - говорится в телеграмме.
Президент также отметил, что в повестке дня множество вопросов, связанных с актуальными тенденциями глобального энергетического рынка, в том числе с процессами совершенствования инфраструктуры отрасли, внедрения современных цифровых технологий в ее работу.
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"Рассчитываю, что мероприятия Российской энергетической недели позволят вам ближе познакомиться с достижениями отечественного топливно-энергетического комплекса, а выдвинутые вами инициативы получат практическое применение", - добавил Путин.
РЭН проводится с 2017 года. Предыдущий — третий — форум прошел в 2019 году. Организаторами РЭН выступают министерство энергетики РФ и правительство Москвы. Оператором форума является "Росконгресс".
РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаТехнологииВладимир ПутинРоссияФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021
 
 
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