https://ria.ru/20211013/finlyandiya-1754333130.html
В Финляндии открылся виртуальный музей эмоций
В Финляндии открылся виртуальный музей эмоций - РИА Новости, 13.10.2021
В Финляндии открылся виртуальный музей эмоций
В Финляндии открылся онлайн-музей эмоций эпохи пандемии, сообщает "Европульс". РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:39
2021-10-13T12:39
2021-10-13T12:39
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Финляндии открылся онлайн-музей эмоций эпохи пандемии, сообщает "Европульс".Виртуальная экспозиция предлагает разделить чувства рассказчиков историй о значимых событиях, связанных с пандемией COVID-19. Это, например, отмена концертов, дефицит туалетной бумаги в магазинах или переход на удаленку.Выставка состоит из статей, написанных жителями Финляндии (есть аудиоверсии на английском). В них спикеры делятся личными мыслями, вызванными сменой привычного ритма жизни. Каждый материал сопровождается тематической статистикой и фотографиями.Посетители музея также могут пополнить "коллекцию эмоций". Для этого к каждой статье прикреплена интерактивная секция, в которой можно рассказать о своих переживаниях. После завершения онлайн-экскурсии посетителям также предлагают написать письмо себе в будущее. Его музей отправит на указанную посетителем почту через месяц, три месяца или год — дату можно выбрать при заполнении.
https://ria.ru/20211012/belgiya-1753963306.html
https://ria.ru/20200126/1563562826.html
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финляндия, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, психология, эмоции, стиль жизни
В Финляндии открылся виртуальный музей эмоций
В Финляндии туристы могут посетить виртуальный музей эмоций современной эпохи
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
В Финляндии открылся онлайн-музей эмоций эпохи пандемии, сообщает
"Европульс".
Виртуальная экспозиция предлагает разделить чувства рассказчиков историй о значимых событиях, связанных с пандемией COVID-19. Это, например, отмена концертов, дефицит туалетной бумаги в магазинах или переход на удаленку.
Выставка состоит из статей, написанных жителями Финляндии (есть аудиоверсии на английском). В них спикеры делятся личными мыслями, вызванными сменой привычного ритма жизни. Каждый материал сопровождается тематической статистикой и фотографиями.
Посетители музея также могут пополнить "коллекцию эмоций". Для этого к каждой статье прикреплена интерактивная секция, в которой можно рассказать о своих переживаниях.
После завершения онлайн-экскурсии посетителям также предлагают написать письмо себе в будущее. Его музей отправит на указанную посетителем почту через месяц, три месяца или год — дату можно выбрать при заполнении.