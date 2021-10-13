https://ria.ru/20211013/energosnabzhenie-1754370160.html

Еврокомиссия заявила об отсутствии рисков перебоя энергоснабжения

Еврокомиссия заявила об отсутствии рисков перебоя энергоснабжения - РИА Новости, 13.10.2021

Еврокомиссия заявила об отсутствии рисков перебоя энергоснабжения

Рисков перебоев энергоснабжения Евросоюза в настоящее время нет, рынки ожидают стабилизации цен на энергию к апрелю 2022 года, говорится сообщении Еврокомиссии. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:04

2021-10-13T14:04

2021-10-13T14:04

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БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости, Мария Князева. Рисков перебоев энергоснабжения Евросоюза в настоящее время нет, рынки ожидают стабилизации цен на энергию к апрелю 2022 года, говорится сообщении Еврокомиссии."Энергоснабжение в настоящее время не подвержено риску, а рынки ожидают стабилизации цен к апрелю 2022 года", - говорится в нем в контексте цен на энергию.Европа столкнулась с серьезным ростом цен на газ и оптовую электроэнергию, власти ЕС стремятся принять меры для смягчения последствий для наиболее уязвимых жителей в краткосрочной перспективе и создать условия для борьбы с подобными проблемами в будущем.

https://ria.ru/20211013/zavisimost-1754368600.html

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в мире, европа, евросоюз, еврокомиссия