https://ria.ru/20211013/energoresursy-1754384928.html
Путин оценил запасы энергоресурсов в России
Путин оценил запасы энергоресурсов в России - РИА Новости, 13.10.2021
Путин оценил запасы энергоресурсов в России
Запасы энергоресурсов в России носят неограниченный, планетарный характер, РФ увеличивает поставки в Европу даже в сложных условиях, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:52
2021-10-13T14:52
2021-10-13T15:17
россия
экономика
природный газ
европа
владимир путин
газпром
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Запасы энергоресурсов в России носят неограниченный, планетарный характер, РФ увеличивает поставки в Европу даже в сложных условиях, заявил президент РФ Владимир Путин."Только один "Газпром" - свыше 500 миллиардов кубических метров газа. И добыча растёт. И будет расти дальше, потому что запасы только одного "Газпрома" свыше 35 триллионов кубических метров газа. И вообще, если так посмотреть, глобально, то запасы России носят неограниченный, планетарный характер. И мы увеличиваем поставки в Европу даже в сложных для нас самих сегодняшних условиях", - сказал Путин выступая на "Российской энергетической неделе".
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россия, экономика, природный газ, европа, владимир путин, газпром, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
14:52 13.10.2021 (обновлено: 15:17 13.10.2021)
Путин оценил запасы энергоресурсов в России
Путин: запасы энергоресурсов в России носят неограниченный, планетарный характер