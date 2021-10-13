https://ria.ru/20211013/energoresursy-1754384928.html

Путин оценил запасы энергоресурсов в России

Путин оценил запасы энергоресурсов в России - РИА Новости, 13.10.2021

Путин оценил запасы энергоресурсов в России

Запасы энергоресурсов в России носят неограниченный, планетарный характер, РФ увеличивает поставки в Европу даже в сложных условиях, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:52

2021-10-13T14:52

2021-10-13T15:17

россия

экономика

природный газ

европа

владимир путин

газпром

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Запасы энергоресурсов в России носят неограниченный, планетарный характер, РФ увеличивает поставки в Европу даже в сложных условиях, заявил президент РФ Владимир Путин."Только один "Газпром" - свыше 500 миллиардов кубических метров газа. И добыча растёт. И будет расти дальше, потому что запасы только одного "Газпрома" свыше 35 триллионов кубических метров газа. И вообще, если так посмотреть, глобально, то запасы России носят неограниченный, планетарный характер. И мы увеличиваем поставки в Европу даже в сложных для нас самих сегодняшних условиях", - сказал Путин выступая на "Российской энергетической неделе".

https://ria.ru/20211013/rynok-1754302681.html

россия

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россия, экономика, природный газ, европа, владимир путин, газпром, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021