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Названа лучшая валюта для заработка в разгар энергокризиса
Финансист назвал подходящие валюты для заработка в энергокризис - РИА Новости, 13.10.2021
Названа лучшая валюта для заработка в разгар энергокризиса
В разгар энергокризиса лучше остальных валют, в том числе и сырьевых, выглядит доллар США, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T01:16
2021-10-13T01:16
экономика
доллар
сша
бкс мир инвестиций
дмитрий бабин
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В разгар энергокризиса лучше остальных валют, в том числе и сырьевых, выглядит доллар США, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.По его словам, в долгосрочной перспективе риски замедления роста экономики и падения спроса на сырье усиливаются, и это удар по сырьевым валютам, в первую очередь.Бабин предупреждает: нет какого-либо финансового смысла вкладываться в менее ликвидные валюты, чем доллар и евро, из-за высоких операционных издержек.
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экономика, доллар, сша, бкс мир инвестиций, дмитрий бабин
01:16 13.10.2021
 
Финансист назвал подходящие валюты для заработка в энергокризис

Финансист Бабин посоветовал россиянам инвестировать в разгар энергокризиса в доллар

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой доллара в Москве
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В разгар энергокризиса лучше остальных валют, в том числе и сырьевых, выглядит доллар США, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
"Сильное подорожание энергоносителей вызвано именно энергетическим кризисом, а не долгосрочными факторами повышения сырьевых цен, главным из которых является устойчивый рост экономики. Поэтому текущая тенденция на рынке энергоносителей не только относительно кратковременна, но и пагубна как для экономических перспективы, так и для долгосрочного спроса на сырье", — объясняет собеседник агентства.
По его словам, в долгосрочной перспективе риски замедления роста экономики и падения спроса на сырье усиливаются, и это удар по сырьевым валютам, в первую очередь.
Бабин предупреждает: нет какого-либо финансового смысла вкладываться в менее ликвидные валюты, чем доллар и евро, из-за высоких операционных издержек.
Электронное табло с курсами валют - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 02:15
Финансист рассказал, почему не надо инвестировать в валюту
 
ЭкономикаДолларСШАБКС Мир инвестицийДмитрий Бабин
 
 
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