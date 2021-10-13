Названа лучшая валюта для заработка в разгар энергокризиса

Финансист назвал подходящие валюты для заработка в энергокризис
Финансист Бабин посоветовал россиянам инвестировать в разгар энергокризиса в доллар
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой доллара в Москве
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В разгар энергокризиса лучше остальных валют, в том числе и сырьевых, выглядит доллар США, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
"Сильное подорожание энергоносителей вызвано именно энергетическим кризисом, а не долгосрочными факторами повышения сырьевых цен, главным из которых является устойчивый рост экономики. Поэтому текущая тенденция на рынке энергоносителей не только относительно кратковременна, но и пагубна как для экономических перспективы, так и для долгосрочного спроса на сырье", — объясняет собеседник агентства.
По его словам, в долгосрочной перспективе риски замедления роста экономики и падения спроса на сырье усиливаются, и это удар по сырьевым валютам, в первую очередь.
Бабин предупреждает: нет какого-либо финансового смысла вкладываться в менее ликвидные валюты, чем доллар и евро, из-за высоких операционных издержек.
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