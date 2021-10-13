https://ria.ru/20211013/energokrizis-1754297678.html

Названа лучшая валюта для заработка в разгар энергокризиса

Финансист назвал подходящие валюты для заработка в энергокризис - РИА Новости, 13.10.2021

Названа лучшая валюта для заработка в разгар энергокризиса

В разгар энергокризиса лучше остальных валют, в том числе и сырьевых, выглядит доллар США, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T01:16

2021-10-13T01:16

2021-10-13T01:16

экономика

доллар

сша

бкс мир инвестиций

дмитрий бабин

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В разгар энергокризиса лучше остальных валют, в том числе и сырьевых, выглядит доллар США, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.По его словам, в долгосрочной перспективе риски замедления роста экономики и падения спроса на сырье усиливаются, и это удар по сырьевым валютам, в первую очередь.Бабин предупреждает: нет какого-либо финансового смысла вкладываться в менее ликвидные валюты, чем доллар и евро, из-за высоких операционных издержек.

https://ria.ru/20211002/vklady-1752759423.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, доллар, сша, бкс мир инвестиций, дмитрий бабин