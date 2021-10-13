https://ria.ru/20211013/energoeffektivnost-1754380719.html
Путин призвал продлить программу энергосбережения
Путин призвал продлить программу энергосбережения - РИА Новости, 13.10.2021
Путин призвал продлить программу энергосбережения
Президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе, заявил, что будет просить правительство актуализировать госпрограмму... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:34
2021-10-13T14:34
2021-10-13T14:55
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе, заявил, что будет просить правительство актуализировать госпрограмму энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также продлить ее до 2035 года."У России огромный потенциал в повышении энергоэффективности. Он оценивается в треть от текущего потребления энергии. В этой связи, прошу правительство России актуализировать госпрограмму энергосбережения и повышения энергоэффективности. Недавно только говорили об этом на соответствующем совещании с правительством. Необходимо продлить ее. Мы это сделаем до 2035 года, усилив работу по всем секторам национальной экономики, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт, ЖКХ, чтобы добиться амбициозных целей по снижению энергоемкости ВВП", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20210920/gaz-1751010804.html
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россия, экономика, владимир путин
14:34 13.10.2021 (обновлено: 14:55 13.10.2021)
Путин призвал продлить программу энергосбережения
Путин поручил правительству продлить программу повышения энергоэффективности до 2035 года