https://ria.ru/20211013/energoeffektivnost-1754380719.html

Путин призвал продлить программу энергосбережения

Путин призвал продлить программу энергосбережения - РИА Новости, 13.10.2021

Путин призвал продлить программу энергосбережения

Президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе, заявил, что будет просить правительство актуализировать госпрограмму... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:34

2021-10-13T14:34

2021-10-13T14:55

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе, заявил, что будет просить правительство актуализировать госпрограмму энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также продлить ее до 2035 года."У России огромный потенциал в повышении энергоэффективности. Он оценивается в треть от текущего потребления энергии. В этой связи, прошу правительство России актуализировать госпрограмму энергосбережения и повышения энергоэффективности. Недавно только говорили об этом на соответствующем совещании с правительством. Необходимо продлить ее. Мы это сделаем до 2035 года, усилив работу по всем секторам национальной экономики, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт, ЖКХ, чтобы добиться амбициозных целей по снижению энергоемкости ВВП", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20210920/gaz-1751010804.html

россия

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россия, экономика, владимир путин